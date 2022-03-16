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Чем вредны статины? Рассказал Мясников

Мясников напомнил о побочном эффекте статинов
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Александр Мясников.
Фото Global Look Press

Врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске программы «О самом главном» рассказал о побочном эффекте известных лекарств для снижения уровня холестерина — статинов.

Специалист отмечает, что статины принято считать панацеей от высокого холестерина, но он советует использовать их с особой осторожностью, как и любые другие лекарства.

«Исследования установили, что в условиях длительного использования статинов люди становятся склонными к повышению уровня сахара в крови. Наиболее негативным последствием приема статинов может стать мышечная слабость», — сказал Мясников.

Врач рекомендует ни в коем случае не заниматься самолечением, а принимать только то, что назначил врач.

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