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Чем можно заменить фастфуд? Советы диетолога

Диетолог рассказала, чем заменить фастфуд
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Фастфуд.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Наталья Круглова объяснила, чем можно заменить фастфуд. По ее словам, основное преимущество фастфуда — это его доступность. Однако существует много полезных аналогов.

Круглова советует заменить вредные продукты простым бутербродом из цельнозернового хлеба.

«Это дополнительный источник пищевых волокон, витаминов группы В и магния. Хорошо, если используется белковый продукт, например, запеченное мясо или птица, а также что-то из овощей, зелень и сыр», — приводит слова специалиста RT.

При этом диетолог рекомендует использовать нежирные сорта сыра. Стоит помнить, что продукты, которые используют для бутербродов, нельзя хранить без холодильника дольше двух часов.

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Источник: https://russian.rt.com/russia/news/975698-fastufud-zdorove-analogi
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