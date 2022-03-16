Чем можно заменить фастфуд? Советы диетолога
Диетолог рассказала, чем заменить фастфуд
Врач-диетолог Наталья Круглова объяснила, чем можно заменить фастфуд. По ее словам, основное преимущество фастфуда — это его доступность. Однако существует много полезных аналогов.
Круглова советует заменить вредные продукты простым бутербродом из цельнозернового хлеба.
«Это дополнительный источник пищевых волокон, витаминов группы В и магния. Хорошо, если используется белковый продукт, например, запеченное мясо или птица, а также что-то из овощей, зелень и сыр», — приводит слова специалиста RT.
При этом диетолог рекомендует использовать нежирные сорта сыра. Стоит помнить, что продукты, которые используют для бутербродов, нельзя хранить без холодильника дольше двух часов.
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