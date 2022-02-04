Какая каша снижает холестерин? Ответил врач

Терапевт и диетолог Надежда Иванова рассказала, какие каши рекомендуется употреблять при повышенном холестерине. По ее словам, высокий уровень плохого холестерина в крови провоцирует развитие атеросклероза и его возможные последствия в виде инфаркта или инсульта.

Для нормализации липидного обмена необходимо меньше употреблять продукты с содержанием животных жиров и простых углеводов. Акцент стоит сделать на клетчатку, сложные углеводы, белок и полиненасыщенные жиры.

«С помощью данного питания вы легко снизите вес и минимизируете хроническое воспаление в организме», — приводит слова специалиста КП.

Также терапевт отмечает, что среди круп при высоком холестерине лучше употреблять гречку и пшено.