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В Роспотребнадзоре объяснили, какие болезни можно подхватить при купании в водоемах

Галина Глазко
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Купаться можно только в строго отведенных местах.
Фото Global Look Press

Заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский предупредил об опасности купания в водоемах.

«Патогены вызывают заболевания ЖКТ, вирусный гепатит, холеру, брюшной тиф и десятки бактериальных, паразитарных и грибковых заболеваний. Также встречается и лептоспироз. Им можно заразиться в водоемах, загрязненных скотом или дикими животными», — приводит слова эксперта «Газета.Ru».

Лептоспироз провоцирует нарушение работы таких важных органов, как печень и почки, а также вызывает покраснение глаз, высокую температуру и желтуху.

Необходимо обращать внимание на таблички и вывески, которые установлены возле водоемов. Разрешается купаться только в строго отведенных местах, где нет выпасов скота, отсутствуют утки и сбросы вредных веществ и мусора.

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Источник: https://gazeta.ru/social/news/2022/06/28/18025148.shtml
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