В Роспотребнадзоре объяснили, какие болезни можно подхватить при купании в водоемах

Заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский предупредил об опасности купания в водоемах.

«Патогены вызывают заболевания ЖКТ, вирусный гепатит, холеру, брюшной тиф и десятки бактериальных, паразитарных и грибковых заболеваний. Также встречается и лептоспироз. Им можно заразиться в водоемах, загрязненных скотом или дикими животными», — приводит слова эксперта «Газета.Ru».

Лептоспироз провоцирует нарушение работы таких важных органов, как печень и почки, а также вызывает покраснение глаз, высокую температуру и желтуху.

Необходимо обращать внимание на таблички и вывески, которые установлены возле водоемов. Разрешается купаться только в строго отведенных местах, где нет выпасов скота, отсутствуют утки и сбросы вредных веществ и мусора.