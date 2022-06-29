Врач заявил, что помидоры помогают бороться с раком

Врач-эндокринолог Алексей Калинчев рассказал о необычной пользе помидоров. По его словам, они являются эффективным средством для профилактики рака простаты, толстого кишечника и молочной железы за счет каротиноидного пигмента ликопина.

«Эффекты ликопина многогранны, так как он является мощным каротиноидом, который снижает риск развития онкологии, инфаркта, предотвращает атеросклероз и снижает уровень липопротеинов низкой плотности (основных переносчиков холестерина)», — приводит слова Калинчева сайт Ura.ru.

Ликопины эффективны при заболеваниях мозга по типу болезни Паркинсона и Альцгеймера, помогают при сахарном диабете второго типа.