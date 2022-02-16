Диетолог рассказала о пользе булгура

Врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала о полезных свойствах крупы булгур. По ее словам, включение булгура в рацион снижает риск многих заболеваний, включая деменцию.

«Булгур делается из твердых сортов пшеницы, как и манка, но при его дроблении сохраняется и внутренняя часть — зародыш, и внешняя оболочка, то есть отруби. В этом и заключается главное преимущество булгура», — отметила диетолог в разговоре с Rg.ru.

В булгуре много пищевых волокон, как сообщает врач. В 100 граммов сухой крупы содержат около 30% от суточной нормы потребления.

Булгур помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, его пищевые волокна способствуют замедлению всасывания углеводов, холестерина, выводя их избыток из организма.

Булгур не противопоказан при сахарном диабете, а также в составе булгура много витаминов группы В.

Диетолог отмечает, что эта крупа важна для поддержания здоровой микрофлоры кишечника, а соответственно и хорошего иммунитета.