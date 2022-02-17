ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 07:00

Малышева рассказала, почему опасно трогать лицо грязными руками

Малышева посоветовала меньше прикасаться к лицу руками
Галина Глазко
Елена Малышева.
Фото Павел Бедняков, Известия

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее коллеги в новом выпуске телепрограммы «Жить здорово!» рассказали о том, к чему могут привести прикосновения грязных рук к лицу. По словам специалистов, из-за этого можно подхватит большое количество инфекций.

«Дело в том, что именно через соприкосновение рук и лица передаются самые разные заболевания. Первое — вирусные инфекции, второе — кишечные инфекции и инфекции, которые поражают глаза. Хватит себя трогать за лицо», — отметила Малышева.

Ее коллеги также добавили, что от грязных рук можно подцепить ОРВИ, заболеть конъюнктивитом и заразиться ОРЗ.

Елена Малышева
Здоровье
0
Читайте также
Украинка приняла допинг ради места в восьмом десятке. У лыжницы нашли сразу три запрещенных препарата
Родители вызывали ему экзорцистов, в России назвали уродом. История Тимоти Ледюка, первого небинарного фигуриста Олимпиады
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диетолог рассказала о пользе булгура
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости