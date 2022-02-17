Малышева рассказала, почему опасно трогать лицо грязными руками

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее коллеги в новом выпуске телепрограммы «Жить здорово!» рассказали о том, к чему могут привести прикосновения грязных рук к лицу. По словам специалистов, из-за этого можно подхватит большое количество инфекций.

«Дело в том, что именно через соприкосновение рук и лица передаются самые разные заболевания. Первое — вирусные инфекции, второе — кишечные инфекции и инфекции, которые поражают глаза. Хватит себя трогать за лицо», — отметила Малышева.

Ее коллеги также добавили, что от грязных рук можно подцепить ОРВИ, заболеть конъюнктивитом и заразиться ОРЗ.