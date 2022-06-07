Будет ли новая волна коронавируса? Ответил иммунолог

Врач-иммунолог Владимир Болибок считает, что новая вспышка коронавируса может начаться в начале осени.

«В последние несколько недель колебания по числу заболевших идут то вверх, то вниз. Однако это не означает, что условно завтра начнется новая волна», — приводит слова врача «Вечерняя Москва».

Как отмечает Болибок, зимой была зафиксирована очередная волна заболеваемости, но уже весной начался процесс иммунизации, которой хватит примерно на 6-8 месяцев. Соответственно, новая волна COVID-19 может начаться уже в сентябре или октябре.

Врач напомнил всем о вакцинации, которая помогает выработать коллективный иммунитет.