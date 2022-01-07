Бокерия заявил, что мужчины чаще женщин страдают болезнями сердца
16:00
Академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия отметил, что мужчины чаще женщин страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.
По его словам, у прекрасной половины человечества организм настроен по-другому.
«Мужчины чаще болеют. Женщина лучше сбалансирована. Ее организм настроен на большие физиологические нагрузки — беременность», — приводит слова академика РИА «Новости».
Дополнительная информация:
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю