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Бокерия заявил, что мужчины чаще женщин страдают болезнями сердца

16:00
Мужчины чаще женщин страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Фото Global Look Press
Мужчины чаще женщин страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Фото Global Look Press

Академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия отметил, что мужчины чаще женщин страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По его словам, у прекрасной половины человечества организм настроен по-другому.

«Мужчины чаще болеют. Женщина лучше сбалансирована. Ее организм настроен на большие физиологические нагрузки — беременность», — приводит слова академика РИА «Новости».

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20220106/serdtse-1766694290.html

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Галина Глазко все материалы автора
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