Бокерия заявил, что мужчины чаще женщин страдают болезнями сердца

Академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия отметил, что мужчины чаще женщин страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По его словам, у прекрасной половины человечества организм настроен по-другому.

«Мужчины чаще болеют. Женщина лучше сбалансирована. Ее организм настроен на большие физиологические нагрузки — беременность», — приводит слова академика РИА «Новости».