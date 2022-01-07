Как укрепить мышцы спины дома? Рассказала спортивный врач

Врач спортивной медицины и ЛФК, мануальный терапевт Наталья Лабзова рассказала, как укрепить мышцы спины в домашних условиях. По ее словам, это поможет улучшить осанку, внешний вид, работу внутренних органов и органов дыхания.

«Начинать работу над спиной нужно с поясницы. Для этого требуется укреплять мышцы кора (поперечные и косые мышцы живота), которые стабилизируют поясничный отдел позвоночника. Подходящими упражнениями станут планки и скручивания.

Грудной отдел спины требует мобильности, и основные упражнения для его развития — это повороты корпуса. Повороты можно выполнять стоя или сидя. Чтобы стабилизировать шейный отдел, нужно укреплять глубокие мышцы. Снять их напряжение можно упражнением, когда человек подтягивает подбородок к шее», — приводит слова специалиста РИА «Новости».

Также врач отметил, что не стоит забывать и про мышцы лопаток. Они включаются, в частности, когда человек поднимает вес. Для этого подходят отжимания и планка.