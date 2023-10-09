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В понедельник, 9 октября, выйдет первая серия второго сезона «Суперниндзя»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Суперниндзя.

Первая серия нового сезона одного из самых зрелищных шоу на российском ТВ «Суперниндзя» выйдет в эфир телеканала СТС в 19.45 по московскому времени в понедельник, 9 октября.

В нем в борьбу за первое место и приз 5 миллионов рублей вступят первые 25 участников, среди которых, к примеру, популярный блогер Женя Ершов и живущий на Бали серфер Булат Ишмухаметов.

Напомним, что на отборочном этапе участникам предстоит преодолеть полосу препятствий на время. Для успешного выступления важны как скорость прохождения трассы, так и количество загоревшихся колец, которые нужно снимать на каждом этапе. Если кольцо не срывается, герой не может продолжить испытание. В следующий раунд пройдут 70 лучших по итогам первой стадии.

Специально для съемок, прошедших в Минеральных Водах, команда из 180 специалистов за несколько недель соорудила трассу на площади около 30 тысяч квадратных метров. На ее планирование ушло более полугода. На протяжении всех выпусков шоу претендентов будут напутствовать и поддерживать трое ведущих. Это актриса Валерия Астапова, регбист Василий Артемьев и звезда «Уральских пельменей» Роман Постовалов.

Суперниндзя. 175 участников, 45 грузовиков с оборудованием, 26-метровая башня. Что готовит новый сезон шоу «Суперниндзя»

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