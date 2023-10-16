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16 октября, 19:00

«Супернинзя» продолжает второй сезон

Антон Бабошин
Корреспондент
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16 октября в 20.00 по московскому времени на телеканале СТС в эфир выйдет второй выпуск второго сезона «Суперниндзя» — одного из самых масштабных и зрелищных шоу на российском ТВ.

Имена первых финалистов, среди которых оказался олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков, зрители узнали неделю назад. Теперь в борьбу за титул победителя шоу и приз в пять миллионов рублей вступают еще 25 участников. Среди них — блогер и музыкант Леша Янгер, профессиональный боец ММА Иван Боронаев, профессиональные скалолазы Виктория Мешкова и Константин Митин, финалисты прошлого сезона «Суперниндзя» Иван Маюров и Павел Иванов и многие другие.

Им предстоит бросить вызов сложнейшей полосе препятствий, уже знакомой вам по первому эпизоду. Неделю назад ее смог преодолеть только один участник. Как будет на этот раз, узнаем совсем скоро! А затем 10 лучших по итогам квалификации сойдутся в полуфиналах, нас ждут жаркие дуэли. За всем этим, как обычно, будут наблюдать ведущие — актриса Валерия Астапова, регбист Василий Артемьев и комик Роман Постовалов.

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