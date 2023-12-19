Суперниндзя | Сезон 2 | Секреты сезона
Второй сезон шоу «Суперниндзя» подошел к концу, на прошлой неделе в финале стало известно имя победителя и счастливого обладателя главного приза в 5 миллионов рублей. Тем не менее, авторы шоу продолжают показывать зрителям закулисье сезона. В новом выпуске показаны секреты, которые помогали участникам двигать по сетке и преодолевать непростые испытания.
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