Суперниндзя | Сезон 2 | Секреты сезона

Второй сезон шоу «Суперниндзя» подошел к концу, на прошлой неделе в финале стало известно имя победителя и счастливого обладателя главного приза в 5 миллионов рублей. Тем не менее, авторы шоу продолжают показывать зрителям закулисье сезона. В новом выпуске показаны секреты, которые помогали участникам двигать по сетке и преодолевать непростые испытания.