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Суперниндзя | Сезон 2 | Секреты сезона
Суперниндзя

Сегодня, 10:00

0 мин.

Суперниндзя | Сезон 2 | Секреты сезона

Заглядываем за кулисы шоу «Суперниндзя».
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Второй сезон шоу «Суперниндзя» подошел к концу, на прошлой неделе в финале стало известно имя победителя и счастливого обладателя главного приза в 5 миллионов рублей. Тем не менее, авторы шоу продолжают показывать зрителям закулисье сезона. В новом выпуске показаны секреты, которые помогали участникам двигать по сетке и преодолевать непростые испытания.

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