«Стражи Галактики 3»: возможно, последний удачный фильм Marvel

Еще до того, как фильмы Marvel превратились в сборную солянку всех героев, киновселенную «тянули» конкретные персоналии. Ушедшие на пенсию Тони Старк, Стив Роджерс и (вероятно) Тор стали любимцами фанатов не из-за безграничных возможностей, которые они демонстрировали в общих фильмах, а из-за особенностей характеров и историй. До первых «Мстителей» каждого из ключевых героев представили в сольном фильме: «Железном человеке», «Первом мстителе» и «Торе» соответственно. Некоторые сольники откровенно не получились — особенно в этом плане не повезло «Богу грома». Но как раз в этом заключался парадоксальный успех франшизы — ее фильмы отличались друг от друга так же, как и их главные герои.

Фильм про Капитана Америку во многом повторял военную пропаганду, чем частично высмеивал устаревший образ героя с американским флагом вместо костюма. «Железный человек» был историей циничного миллиардера, который торговал смертью, столкнулся со своим детищем и решил защитить мир от своих же творений, — поэтому и фильм где-то напоминал репортаж со светского раута, а где-то повторял тропы военных драм. Ну а «Тор»... был просто фильмом Кеннета Браны, который часто снимает нечто поразительно безликое.

Что «Стражи Галактики» привнесли в киновселенную

Фильмы киновселенной Marvel делятся на фазы. Это своеобразные главы истории: в них студия представляет новых героев, интегрирует их в общее повествование, а позже закрывает «главу» масштабным кроссовером (то есть фильмом, где все или почти все известные герои встречаются). Первая фаза знакомила зрителя с оригинальным составом Мстителей: она началась с «Железного человека» (или «Невероятного Халка») и закончилась первыми «Мстителями». Вторая фаза открылась «Железным человеком 3», в котором Тони разбирался с психологическими последствиями битвы за Нью-Йорк, а закончилась «Эрой Альтрона» — историей про разлад в команде. Третья фаза — это фильмы от «Первый мститель: Противостояния» до дилогии «Война Бесконечности» + «Финал».

«Стражи Галактики» появились уже во второй фазе — когда фильмы вселенной уже строили общий нарратив, но все еще были самодостаточными произведениями. Фильм Ганна в меньшей степени похож на кинокомикс и в большей — на дань уважения космической фантастике 1970-1980-х годов. Главный герой слушал Mr. Blue Sky и Come and Get Your Love, а компанию ему составляли повернутый на оружии енот, дерево со словарным запасом из одной фразы, дочь грозы Вселенной и дуболом, не знающий метафор. А сама картина, если отвлечься от космоса вокруг, рассказывала понятную историю об одиночках, которые хотят обрести семью. Для фильмографии режиссера эта тема характерна: проблемы с родителями и страдания от одиночества мучали и Питера Квилла в «Стражах», и Миротворца в одноименном сериале DC.

Кадр из фильма «Стражи Галактики. Часть 2»

Второй фильм расширил «Галактику», углубился в тему детско-родительских отношений и еще сильнее влюбил аудиторию в стиль Ганна, радикально отличающийся от фильмов коллег. Но после него «Стражи» могли умереть: Ганна уволили из Marvel из-за старых постов в соцсетях, режиссер ушел работать в DC, а фильмы MCU внезапно стали бояться индивидуальности.

Проблемы Marvel: почему провалилась четвертая фаза

После «Эры Альтрона» и «Человека-муравья» (еще до сиквела «Стражей») фильмы киновселенной Marvel все чаще стали напоминать «проходные» эпизоды сериала. Их стало сложно отличать друг от друга: если разница между «Стражами Галактики» и «Железным человеком» видна и когда на экране нет главных героев, то отличить «Черную Пантеру», «Любовь и гром» и «Черную Вдову» практически невозможно.

Другие проблемы появились после «Финала». Во-первых, Marvel установила новую эмоциональную планку, и эффект следующих фильмов осознанно или нет сравнивали с дилогией «Войны бесконечности». В экономике это называют законом убывающей прибыли: в какой-то момент увеличение ресурсов перестает давать прирост выручки. Тогда появляется необходимость искать новые неочевидные решения.

Во-вторых, студии нужно было провести смену поколений, но реализовали ее некрасиво. К любимым героям стали относиться как к вспомогательным персонажам для их внезапно появившихся протеже. Ярче всего проблему показала «Черная Вдова». Фильм продвигали как возможность ближе познакомиться с Наташей Романофф — героиней, которая погибла в «Финале», так и не получив сольного фильма. Нам обещали показать ее предысторию, познакомить с семьей и рассказать о миссии в Будапеште, которую вечно вспоминали Наташа и Соколиный Глаз. Ничего из обещанного в «Черной Вдове» не было. Миссию в Будапеште вновь упомянули в двух словах, предыстория ограничилась прологом и блеклыми диалогами, а сама Наташа фильму была нужна, только чтобы привлечь внимание к ее сестре, которая заменит Вдову в будущих проектах.

Кадр из фильма «Черная Вдова»

Что делает «Стражей Галактики 3» лучшим фильмом Marvel со времен «Финала»

«Стражи Галактики» — первый со времен «Черной Пантеры» фильм Marvel, который существует, чтобы рассказать историю своих героев, а не становится площадкой для фан-сервиса (как «Нет пути домой») и представления новых персонажей (как «Черная Вдова» и «Соколиный Глаз»).

Смена караула здесь происходит где-то на фоне. На первом плане — трогательное прощание режиссера и ключевых актеров с франшизой. Ганн теперь окончательно уходит в DC, Дэйв Батиста и Зои Салдана покидают MCU, а будущее Звездного Лорда остается неизвестным.

Вместо того чтобы просто отправить героев на пенсию, Джеймс Ганн логично завершает личную трансформацию каждого из них. Находит предназначение для, казалось бы, бесполезного Дракса, дает Квиллу и Ракете разобраться со своими чувствами и пережить утрату, наделяет эмоциями Небулу и вновь дает новую реплику Груту.

Все это делает фильм честным. История достигает катарсиса и вызывает чистые эмоции, а не подавляющее чувство, что студия обманула зрителя и продала ему нового персонажа.

Кадр из фильма «Стражи Галактики. Часть 3».

Проблемы фильма

При этом «Стражи» далеко не идеальны. В них есть все, чем «болеют» и фильмы Marvel, и конкретно проекты Ганна. В фильме достаточно абсолютно душераздирающих моментов. Но многие драматические фрагменты в итоге сводятся либо к глупой шутке, либо к чудесному спасению, которое обнуляет все переживания. То же самое касается юмора. «Стражи Галактики» бывают очень смешными, а бывают типичным фильмом Джеймса Ганна — проектом, в котором герои говорят как комики, которые пытаются спасти несмешную шутку на открытом микрофоне.

Другая проблема — антагонист. Великий Эволюционер тут теряется на фоне драмы главных героев. Границы его силы непонятны. Мотивации практически нет — вместо нее какая-то горячая смесь идей Таноса и Гитлера. Его история начинается с воспоминаний Ракеты и заканчивается вместе с его аркой. Эволюционер всем своим видом кричит, что третьим «Стражам» злодей не нужен, — лучше это его, впрочем, не делает.

Вместо вывода: будущее Marvel

«Стражи Галактики 3» — вероятно, последнее напоминание о временах, когда киновселенная Marvel была великой. Аналитики отмечают, что аудитория устает от супергероики: об этом говорят и падающие сборы, и низкие оценки последних картин вселенной. А с уходом Ганна франшиза еще и потеряла последнего режиссера, которому было не плевать на комиксы и свои фильмы. Теперь возможны два варианта событий: Кевин Файги вновь придумает гениальную концепцию, которая вытянет студию из затяжного пике, или продолжит штамповать десятки однотипных проектов, пока Marvel не «задавят» более изобретательные истории, основанные на комиксах DC.