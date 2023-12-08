Сленг в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»: рассказываем о казанском уличном жаргоне 80-х

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Далеко не каждому знакома манера общения уличных банд прошлого. Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» открыл зрителям целый мир казанского жаргона 80-х. Рассказываем, что означают маргинальные слова, которые звучат в проекте.

Чушпан

«Надоело быть чушпаном!» — жалуется главный герой в начале сериала. Чушпанами называли неуличных ребят, которые не состояли в группировке. По мнению пацанов, они жили не по понятиям, и за это чушпанов можно было, например, ограбить или избить.

Скорлупа

Самые молодые члены группировок, младшеклассники 10-12 лет. Среди других вариантов их названия — шелуха, зеленые и чеграши.

Супера

Новый уровень после скорлупы, члены банды чуть старше, 15-18 лет.

Старшие

Старшими называли членов группировки, которым исполнилось больше 18 лет.

Автор

Другими словами — авторитет. Именно этому слову был посвящен один из первых пацанских уроков Марата.

Пришиться

Примкнуть к банде.

Отшиться

Покинуть банду.

Отшить

Уход из группировки с позором.

Загашенный

Униженный, отшитый из группировки за проступок не по понятиям.

Крыса

Человек, укравший что-либо у своих.

Козел

Пацан, сотрудничающий с правоохранительными органами. Ему нельзя доверять, ведь он может настучать на членов банды.

Черт

Одно из самых унизительных оскорблений по уличным меркам. Им «награждали» за позорные поступки или неподобающее поведение — опять же, по уличным меркам.

Барагозить

Наводить суету, буянить, выходить за рамки при выяснении отношений.

Шкериться

Замыкаться, прятаться, уходить от проблем, прямых ответов. Не отвечать за свои поступки.

Рамсить

Выяснять отношения, порой с применением силы.

Щемить

Означает ущемлять, обижать кого-то.

Копилка

Шрам на черепе, полученный в драке. Подобную травму пацаны могли получить, например, от удара арматуры.