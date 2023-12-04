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Музыка из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте: саундтрек
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Сегодня, 19:35

1 мин.

Какая музыка звучит в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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Платформы Wink и START представили первые несколько эпизодов проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Помимо сюжета, который не смог оставить аудиторию равнодушной, в сериале много хорошей музыки.

В «Крови на асфальте» звучат не только треки старой эпохи русского рока или эстрадные хиты 80-х и 90-х, но и современная музыка. Например, электронный хип-хоп-дуэт АИГЕЛ: в сериале можно услышать их песню «Пыяла» (в переводе с татарского «стекло») из одноименного альбома.

Сейчас этот трек занимает первое место в списке самых прослушиваемых песен в Apple Music, а еще он удерживает лидирующие позиции среди наиболее популярных композиций мира по версии приложения Shazam.

Все песни из первого сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

  • Solovyova, Ziborov — «Котылу»
  • Xloers — Loneliness, Lunacy
  • АИГЕЛ — «Пыяла»
  • «Альянс» — «На заре»
  • Виктор Цой, «Кино» — «Перемен»
  • Вилли Токарев — «В шумном балагане»
  • Владимир Кузьмин — «Только ты и я»
  • Егор Летов — «Зоопарк»
  • Игорь Тальков — «Летний дождь»
  • «Комбинация» — «Не забывай»
  • «Мираж» — «Новый герой», «Снова вместе», «Солнечное лето», «Я не шучу»
  • Стас Намин, «Цветы» — «Богатырская сила»
  • Юрий Шатунов, «Ласковый май» — «Розовый вечер», «Седая ночь»

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