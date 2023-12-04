Какая музыка звучит в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Платформы Wink и START представили первые несколько эпизодов проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Помимо сюжета, который не смог оставить аудиторию равнодушной, в сериале много хорошей музыки.
В «Крови на асфальте» звучат не только треки старой эпохи русского рока или эстрадные хиты 80-х и 90-х, но и современная музыка. Например, электронный хип-хоп-дуэт АИГЕЛ: в сериале можно услышать их песню «Пыяла» (в переводе с татарского «стекло») из одноименного альбома.
Сейчас этот трек занимает первое место в списке самых прослушиваемых песен в Apple Music, а еще он удерживает лидирующие позиции среди наиболее популярных композиций мира по версии приложения Shazam.
Все песни из первого сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
- Solovyova, Ziborov — «Котылу»
- Xloers — Loneliness, Lunacy
- АИГЕЛ — «Пыяла»
- «Альянс» — «На заре»
- Виктор Цой, «Кино» — «Перемен»
- Вилли Токарев — «В шумном балагане»
- Владимир Кузьмин — «Только ты и я»
- Егор Летов — «Зоопарк»
- Игорь Тальков — «Летний дождь»
- «Комбинация» — «Не забывай»
- «Мираж» — «Новый герой», «Снова вместе», «Солнечное лето», «Я не шучу»
- Стас Намин, «Цветы» — «Богатырская сила»
- Юрий Шатунов, «Ласковый май» — «Розовый вечер», «Седая ночь»
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