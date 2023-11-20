Каким получился аниме-сериал «Скотт Пилигрим жмет на газ»

На Netflix вышел анимационный сериал, основанный на серии комиксов канадского писателя — истории о парне из Торонто по имени Скотт Пилигрим. К работе над адаптацией вернулся не только автор комикса Брайан Ли О'Мэлли, выступивший в качестве продюсера и сценариста, но и каст оригинальной экранизации 2010 года, озвучивший персонажей. Режиссер ставшего легендарным фильма — Эдгар Райт — также занялся продюсированием нового аниме от Netflix, а режиссером стал испанский аниматор Эйбел Гонгора.

Участие в проекте создателя оригинального комикса и авторов экранизации заранее внушало оптимизм. Каким же получился сериал от стримингового гиганта и действительно ли он, как и обещали авторы, расширил вселенную?

О чем аниме «Скотт Пилигрим жмет на газ» и как оно началось

Аниме-адаптация ожидаемо стартует почти аналогично комиксу и фильму, только некоторые сцены поменяли местами. Начинается все так же с репетиции группы Sex bob-omb, в которой мистер Пилигрим (Майкл Сера) играет на басу. Все так же Скотт видит девушку во сне, а позже встречает ее в реальности.

Фото Кадр из «Скотт Пилигрим жмет на газ»

Единственным бросающимся в глаза отличием, которое увидит зритель, будет то, что главная manic pixie dream girl истории — Рамона Флауэрс (Мэри Элизабет Уинстэд) — работает доставщиком не в Amazon, а в Netflix, и доставляет DVD. И в аниме, в отличие от фильма 2010 года, вас ждет другой глупый подкат от Скотта при знакомстве с Рамоной вместо легендарной шутки про «пукмана». Несмотря на это, свидание героев все равно состоится и закончится все так же.

Для того чтобы быть вместе с любимой, Скотт Пилигрим будет обязан сразиться с семью злыми бывшими Рамоны. В конце первого эпизода аниме он встретится с первым из семерки — Мэтью Пателем: схватка пройдет быстро, но Скотт проиграет — и это действительно неожиданный ход.

Каким получился «Скотт Пилигрим жмет на газ»

Начиная со второго эпизода шоу зрителя ждет тотальная переработка истории и абсолютно новый взгляд на героев, наполненный самоиронией и раскрывающий все по-новому.

Фото Кадр из «Скотт Пилигрим жмет на газ»

Герой, чье имя вынесено в название, пропадет из повествования на четыре эпизода, а центральное место в сюжете займет Рамона: она выясняет, что Скотт все-таки не погиб во время битвы, и все это было подстроено. Фактически теперь Рамона борется за Скотта: как в прямом, так и в переносном смысле. Она вынуждена сразиться с бывшими, как это делал Скотт в киноадаптации. Впрочем, в плане схваток анимационный сериал тоже перекраивает сюжет оригинала: даже в «Лиге злых бывших» намечается раскол, расстановка сил меняется, а ужаснейший глава организации Гидеон Грейвс, который был главным боссом в фильме, теряет все, уступая место «убийце Скотта».

Отдельного внимания заслуживают серии, повествующие о съемках фильма по сценарию второстепенного персонажа, юного Нила. Здесь авторы аниме-адаптации, скорее всего, здорово посмеялись как над самими собой, так и над фанатами, которые возлагали множество ожиданий на новый мультсериал.

Фото Кадр из «Скотт Пилигрим жмет на газ»

Сценарий вымышленной ленты повествует о том, что случилось, если бы Скотт победил первого злого бывшего Рамоны — как в фильме 2010 года. В процессе съемок роль Пилигрима примерят на себя еще двое злых бывших — актер Лукас Ли (его озвучил Крис Эванс) и веган-музыкант-начинающий актер Тодд Инграмм (Брэндон Рутт).

Еще один из эпизодов фактически представляет собой пародию на реальную документалку о съемках фильма 2010 года. В этой серии режиссер Эдгар Вронг (улавливаете иронию?) расскажет нам, что город Торонто — это отдельный персонаж его фильма, а внимательные зрители заметят двух знакомых полицейских — это камео актеров, которых любит привлекать к проектам режиссер оригинального «Скотта Пилигрима» Эдгар Райт.

Фото Кадр из «Скотт Пилигрим жмет на газ»

Впрочем, в отличие от реального мира, затея со съемками фильма про то, как Скотт побеждает семерых злых бывших Рамоны, не дойдет до логического финала, и все это превратится в мюзикл. Тем временем сюжет закручивается, и в него вплетаются путешествия во времени. Так что кроме обычного Скотта зритель познакомится со старым Скоттом и очень старым Скоттом, а также, без сомнения, оценит стиль постаревшего соседа главного героя, Уоллеса Уэллса (Киран Калкин). А в конце становится понятно: несмотря ни на что, Скотт Пилигрим и Рамона Флауэрс созданы друг для друга.

Впечатления от нового аниме

Если вы ждали очередной адаптации оригинала или более подробную экранизацию оригинала, пожалуй, проект Netflix ваш разочарует. Авторы, заявлявшие о новом взгляде на мир Скотта и персонажей, не соврали — они действительно создали новую историю со старыми персонажами. При этом сделали это достаточно бережно. Да, некоторые из персонажей изменились по ходу повествования, но это не выглядит как непонимание оригинала или неуважение. Все-таки одним из авторов сценария был автор оригинального комикса Брайан Ли О'Мэлли — так что все становится на свои места, ведь никто не понимает героев лучше, чем их создатель.

Фото Кадр из «Скотт Пилигрим жмет на газ»

В некоторые моменты аниме может казаться глупым, а иногда даже слишком перегруженным, но при всем этом обаяние мира, созданного канадским писателем, никуда не девается, даже приобретая иной масштаб.

Человек, незнакомый с оригиналом, пожалуй, не сможет оценить по достоинству большую часть шуток — но при этом аниме может стать новой точкой входа в мир Торонто начала нулевых. «Скотт Пилигрим жмет на газ» — подарок для фанатов, а если вы до сих пор не фанат, остается всего один вопрос. Почему?