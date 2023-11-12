Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 07:00

От «Принцессы Мононоке» до «Порко Россо»: 9 знаковых работ Хаяо Миядзаки

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кадр из фильма «Ведьмина служба доставки»
Фото Кадр из фильма «Ведьмина служба доставки»

Уже в следующем месяце в российских кинотеатрах можно будет легально посмотреть новую анимационную ленту студии Ghibli. «Мальчик и птица» станет первым полнометражным проектом Хаяо Миядзаки за десять лет: предыдущий мультфильм — «Ветер крепчает» — вышел на экраны в 2013 году.

Главным героем свежего аниме выступит 12-летний Махито. Мальчику предстоит отправиться в параллельный мир, где, по словам волшебной цапли, мать Махито, погибшая во время бомбардировки Токио, еще жива.

Кадр из фильма «Мальчик и птица»
Фото Кадр из фильма «Мальчик и птица»

Узнать, встретится ли Махито с мамой, получится уже седьмого декабря: именно в этот день состоится российская премьера мультфильма «Мальчик и птица». Ну а пока рассказываем о других работах Хаяо Миядзаки — прославленного японского режиссера-аниматора и одного из основателей студии Ghibli.

Унесенные призраками

Год: 2001.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,5.
Рейтинг IMDb: 8,6.

Кадр из фильма «Унесенные призраками»
Фото Кадр из фильма «Унесенные призраками»

Пожалуй, главным суперхитом в карьере Миядзаки можно назвать «Унесенных призраками». История 10-летней Тихиро, чьи родители стали пленниками злой ведьмы Юбабы, занимает 9-ю строчку в списке 250 лучших фильмов по версии пользователей «Кинопоиска». Это — самая высокая позиция среди всех проектов студии Ghibli.

Что известно об&nbsp;аниме Netflix Скотт Пилигрим жмет на&nbsp;газ. «Скотт Пилигрим жмет на газ»: что известно о новом аниме Netflix

Кроме того, в копилке аниме имеются «Оскар» и «Сатурн» в анимационной категории, а также «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля и еще десятки престижных наград.

Ходячий замок

Год: 2004.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.
Рейтинг IMDb: 8,2.

Кадр из фильма «Ходячий замок»
Фото Кадр из фильма «Ходячий замок»

«Ходячий замок» — еще одна картина студии Ghibli о борьбе против колдовских чар. На сей раз их жертвой становится юная Софи. Ведьма Пустоши превращает девушку в старуху, но та знакомится с могущественным волшебником Хаулом и огненным демоном Кальцифером, которые могут ей помочь.

Адаптацию одноименного романа англичанки Дианы Уинн Джонс отметили одним из призов Венецианского кинофестиваля и номинацией на «Оскар». Кстати, прообразом для ходячего замка стала избушка на курьих ножках из русских сказок.

Мой сосед Тоторо

Год: 1988.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.
Рейтинг IMDb: 8,1.

Кадр из фильма «Мой сосед Тоторо»
Фото Кадр из фильма «Мой сосед Тоторо»

Именно персонаж мультфильма «Мой сосед Тоторо» сейчас красуется на официальном логотипе студии Ghibli. Мохнатое существо — не представитель японского фольклора: оно было полностью придумано самим Миядзаки. По сюжету Тоторо — это хранитель леса, который заводит дружбу с сестрами Сацуки и Мэй. Вместе с другими героями они находят себе ежедневные приключения.

Принцесса Мононоке

Год: 1997.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.
Рейтинг IMDb: 8,3.

Кадр из фильма «Принцесса Мононоке»
Фото Кадр из фильма «Принцесса Мононоке»

Действие приключенческого аниме разворачивается в средневековой Японии, где идет противостояние Леса и Людей. В самой гуще событий оказываются принц Аситака, ставший жертвой проклятия, и юная Сан, известная как принцесса Мононоке, — девушка, воспитанная гигантской волчицей.

За адаптацию истории для английского дубляжа отвечал Нил Гейман — автор таких романов, как «Благие знамения» и «Звездная пыль». Для американского проката хронометраж «Принцессы Мононоке» пытались сократить, но поговаривают, что Миядзаки отправил представителям студии катану с надписью «No cuts» («Ничего не вырезать»).

Навсикая из долины ветров

Год: 1984.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.
Рейтинг IMDb: 8,0.

Кадр из фильма «Навсикая из долины ветров»
Фото Кадр из фильма «Навсикая из долины ветров»

В отличие от «Принцессы Мононоке» мультфильм «Навсикая из долины ветров» переносит зрителей не в прошлое, а в будущее. В основу аниме легла манга, написанная Хаяо Миядзаки. Оба произведения посвящены отважной принцессе по имени Навсикая, чья страна вовлечена в войну с соседями, пока мир находится на грани экологической катастрофы.

И хотя официально студия Ghibli появилась только в 1985 году, ее основы были заложены за пару лет до этого — как раз во время работы над «Навсикаей из долины ветров».

Ведьмина служба доставки

Год: 1989.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.
Рейтинг IMDb: 7,8.

Кадр из фильма «Ведьмина служба доставки»
Фото Кадр из фильма «Ведьмина служба доставки»

«Ведьмина служба доставки» является вольной адаптацией детской книги Эйко Кадоно. Миядзаки объединил отдельные рассказы в одну сюжетную линию, что сначала даже разозлило писательницу. Однако экранизация похождений юной ведьмы-ученицы Кики, которая отправляется на стажировку в другой город, все же увидела свет.

Кстати, в 2014 году на экраны также вышел полнометражный художественный фильм «Ведьмина служба доставки». Кики сыграла японская актриса Фука Косиба.

Ветер крепчает

Год: 2013.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.
Рейтинг IMDb: 7,7.

Кадр из фильма «Ветер крепчает»
Фото Кадр из фильма «Ветер крепчает»

В 2013 году «Ветер крепчает» участвовал в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля, и тогда Миядзаки объявил, что это — его последняя работа. Позже режиссер переосмыслил свое решение и десять лет спустя наконец-то выпустил новинку. Любопытно, что «Мальчик и птица» тоже долгое время позиционировался как финальный проект мастера, однако, если верить продюсерам, у Миядзаки все-таки еще припасены идеи на будущее.

История мальчика Дзиро, который из-за близорукости не стал пилотом, но не оставил мечты о полетах и выбрал карьеру авиаконструктора, претендовала на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм» и на «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Но победителями в итоге стали «Холодное сердце» студии Disney и «Великая красота» итальянца Паоло Соррентино.

Рыбка Поньо на утесе

Год: 2008.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.
Рейтинг IMDb: 7,6.

Кадр из фильма «Рыбка Поньо на утесе»
Фото Кадр из фильма «Рыбка Поньо на утесе»

Главная героиня этого аниме — любопытная рыбка Поньо, которая решает понаблюдать за людьми и случайно попадает к пятилетнему Сосукэ. И теперь рыбка хочет одного — стать человеком.

Среди достижений ленты «Рыбка Поньо на утесе» — два приза Венецианского кинофестиваля и премия Азиатской киноакадемии, которую получил композитор Дзе Хисаиси. Сотрудничество музыканта с Хаяо Миядзаки началось во время работы над «Навсикаей из долины ветра», и с тех пор Хисаиси создал саундтреки к пятнадцати проектам режиссера.

Порко Россо

Год: 1992.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 7,7.

Кадр из фильма «Порко Россо»
Фото Кадр из фильма «Порко Россо»

«Порко Россо» повествует об отважном пилоте Марко Паготе, который участвовал в Первой мировой и разочаровался в людях настолько, что стал жертвой проклятия и превратился в человекоподобную свинью. Теперь герой войны известен под именем Порко Россо, а его новым призванием становится охота на воздушных пиратов. Разумеется, одна из банд решает от него избавиться.

Кадр из&nbsp;аниме &laquo;Твое имя&raquo;. 5 лучших полнометражных аниме для тех, кто не знаком с жанром

Мультфильмы
0
Читайте также
Командир роты группировки «Днепр» рассказал о бое с морпехами ВСУ на левом берегу
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 3
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Сын Плющенко выдал гениальный прокат под Джексона!
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Кузнецов забил, Овечкин — снова нет
Анна Щербакова снова на льду: программа под «17 мгновений весны»
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Главный тренер СКА Ротенберг высказался о журналистах
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Подпишет ли «Торпедо» новый договор с Ларионовым?
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
«Трактор» обыграл ЦСКА и одержал пять побед подряд
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рецензия на «Марвелы»: каким получился 33-й фильм вселенной
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости