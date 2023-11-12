От «Принцессы Мононоке» до «Порко Россо»: 9 знаковых работ Хаяо Миядзаки

Уже в следующем месяце в российских кинотеатрах можно будет легально посмотреть новую анимационную ленту студии Ghibli. «Мальчик и птица» станет первым полнометражным проектом Хаяо Миядзаки за десять лет: предыдущий мультфильм — «Ветер крепчает» — вышел на экраны в 2013 году.

Главным героем свежего аниме выступит 12-летний Махито. Мальчику предстоит отправиться в параллельный мир, где, по словам волшебной цапли, мать Махито, погибшая во время бомбардировки Токио, еще жива.

Фото Кадр из фильма «Мальчик и птица»

Узнать, встретится ли Махито с мамой, получится уже седьмого декабря: именно в этот день состоится российская премьера мультфильма «Мальчик и птица». Ну а пока рассказываем о других работах Хаяо Миядзаки — прославленного японского режиссера-аниматора и одного из основателей студии Ghibli.

Унесенные призраками

Год: 2001.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,5.

Рейтинг IMDb: 8,6.

Фото Кадр из фильма «Унесенные призраками»

Пожалуй, главным суперхитом в карьере Миядзаки можно назвать «Унесенных призраками». История 10-летней Тихиро, чьи родители стали пленниками злой ведьмы Юбабы, занимает 9-ю строчку в списке 250 лучших фильмов по версии пользователей «Кинопоиска». Это — самая высокая позиция среди всех проектов студии Ghibli.

Кроме того, в копилке аниме имеются «Оскар» и «Сатурн» в анимационной категории, а также «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля и еще десятки престижных наград.

Ходячий замок

Год: 2004.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.

Рейтинг IMDb: 8,2.

Фото Кадр из фильма «Ходячий замок»

«Ходячий замок» — еще одна картина студии Ghibli о борьбе против колдовских чар. На сей раз их жертвой становится юная Софи. Ведьма Пустоши превращает девушку в старуху, но та знакомится с могущественным волшебником Хаулом и огненным демоном Кальцифером, которые могут ей помочь.

Адаптацию одноименного романа англичанки Дианы Уинн Джонс отметили одним из призов Венецианского кинофестиваля и номинацией на «Оскар». Кстати, прообразом для ходячего замка стала избушка на курьих ножках из русских сказок.

Мой сосед Тоторо

Год: 1988.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из фильма «Мой сосед Тоторо»

Именно персонаж мультфильма «Мой сосед Тоторо» сейчас красуется на официальном логотипе студии Ghibli. Мохнатое существо — не представитель японского фольклора: оно было полностью придумано самим Миядзаки. По сюжету Тоторо — это хранитель леса, который заводит дружбу с сестрами Сацуки и Мэй. Вместе с другими героями они находят себе ежедневные приключения.

Принцесса Мононоке

Год: 1997.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 8,3.

Фото Кадр из фильма «Принцесса Мононоке»

Действие приключенческого аниме разворачивается в средневековой Японии, где идет противостояние Леса и Людей. В самой гуще событий оказываются принц Аситака, ставший жертвой проклятия, и юная Сан, известная как принцесса Мононоке, — девушка, воспитанная гигантской волчицей.

За адаптацию истории для английского дубляжа отвечал Нил Гейман — автор таких романов, как «Благие знамения» и «Звездная пыль». Для американского проката хронометраж «Принцессы Мононоке» пытались сократить, но поговаривают, что Миядзаки отправил представителям студии катану с надписью «No cuts» («Ничего не вырезать»).

Навсикая из долины ветров

Год: 1984.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из фильма «Навсикая из долины ветров»

В отличие от «Принцессы Мононоке» мультфильм «Навсикая из долины ветров» переносит зрителей не в прошлое, а в будущее. В основу аниме легла манга, написанная Хаяо Миядзаки. Оба произведения посвящены отважной принцессе по имени Навсикая, чья страна вовлечена в войну с соседями, пока мир находится на грани экологической катастрофы.

И хотя официально студия Ghibli появилась только в 1985 году, ее основы были заложены за пару лет до этого — как раз во время работы над «Навсикаей из долины ветров».

Ведьмина служба доставки

Год: 1989.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Ведьмина служба доставки»

«Ведьмина служба доставки» является вольной адаптацией детской книги Эйко Кадоно. Миядзаки объединил отдельные рассказы в одну сюжетную линию, что сначала даже разозлило писательницу. Однако экранизация похождений юной ведьмы-ученицы Кики, которая отправляется на стажировку в другой город, все же увидела свет.

Кстати, в 2014 году на экраны также вышел полнометражный художественный фильм «Ведьмина служба доставки». Кики сыграла японская актриса Фука Косиба.

Ветер крепчает

Год: 2013.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Ветер крепчает»

В 2013 году «Ветер крепчает» участвовал в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля, и тогда Миядзаки объявил, что это — его последняя работа. Позже режиссер переосмыслил свое решение и десять лет спустя наконец-то выпустил новинку. Любопытно, что «Мальчик и птица» тоже долгое время позиционировался как финальный проект мастера, однако, если верить продюсерам, у Миядзаки все-таки еще припасены идеи на будущее.

История мальчика Дзиро, который из-за близорукости не стал пилотом, но не оставил мечты о полетах и выбрал карьеру авиаконструктора, претендовала на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм» и на «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Но победителями в итоге стали «Холодное сердце» студии Disney и «Великая красота» итальянца Паоло Соррентино.

Рыбка Поньо на утесе

Год: 2008.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Рыбка Поньо на утесе»

Главная героиня этого аниме — любопытная рыбка Поньо, которая решает понаблюдать за людьми и случайно попадает к пятилетнему Сосукэ. И теперь рыбка хочет одного — стать человеком.

Среди достижений ленты «Рыбка Поньо на утесе» — два приза Венецианского кинофестиваля и премия Азиатской киноакадемии, которую получил композитор Дзе Хисаиси. Сотрудничество музыканта с Хаяо Миядзаки началось во время работы над «Навсикаей из долины ветра», и с тех пор Хисаиси создал саундтреки к пятнадцати проектам режиссера.

Порко Россо

Год: 1992.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Порко Россо»

«Порко Россо» повествует об отважном пилоте Марко Паготе, который участвовал в Первой мировой и разочаровался в людях настолько, что стал жертвой проклятия и превратился в человекоподобную свинью. Теперь герой войны известен под именем Порко Россо, а его новым призванием становится охота на воздушных пиратов. Разумеется, одна из банд решает от него избавиться.