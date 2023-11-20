10 фильмов о воспитании детей, которые стоит посмотреть

20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а 20 ноября 1989 года — Конвенцию о правах. Именно в этот день отмечается Всемирный день ребенка. По такому случаю собрали несколько кинолент о детях, главными героями которых также выступают их родители, опекуны и даже няни.

Солнце мое

Год: 2022.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Шарлотта Уэллс.

В главных ролях: Пол Мескал, Фрэнки Корио, Селия Роулсон-Холл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Солнце мое»

Дебютная полнометражная картина шотландки Шарлотты Уэллс повествует об 11-летней Софи и ее отце Каллуме. Уже повзрослев, главная героиня вспоминает каникулы, которые они провели вместе в Турции, и переосмысляет поведение неидеального, но очень старающегося родителя.

Сюжет частично основан на собственном опыте Уэллс, что сделало фильм особенно эмоциональным. В итоге кинематографистка получила премию Британской киноакадемии в категории «Лучший дебют сценариста, режиссера или продюсера», а вот исполнителя роли Каллума — ирландца Пола Мескала — отметили номинацией на «Оскар».

Камон Камон

Год: 2021.

Страна: США.

Режиссер: Майк Миллс.

В главных ролях: Хоакин Феникс, Вуди Норман, Габи Хоффманн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Камон Камон»

Трогательная черно-белая драма сосредоточена на взаимоотношениях одинокого радиожурналиста Джонни и его 9-летнего племянника Джесси. Мужчина соглашается присмотреть за ребенком, пока работает над новым проектом: он колесит по стране и расспрашивает детей и подростков об их мечтах и о том, каким они видят свое будущее. И теперь Джесси становится его попутчиком.

Главную роль исполнил оскароносный Хоакин Феникс, а его экранным партнером выступил Вуди Норман, который к своим 14 годам уже имеет внушительную фильмографию. Кстати, роль Джесси принесла мальчику номинацию на BAFTA.

Одаренная

Год: 2017.

Страна: США.

Режиссер: Марк Уэбб.

В главных ролях: Крис Эванс, Маккенна Грейс, Линдси Дункан, Октавия Спенсер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Одаренная»

В ленте «Одаренная» звезда киновселенной Marvel Крис Эванс исполнил роль Фрэнка Адлера, опекуна своей 7-летней племянницы Мэри. Девочка демонстрирует выдающиеся математические способности, но Фрэнк наотрез отказывается отдавать ее в специализированную школу, потому что не хочет лишать Мэри нормального детства. Однако бабушка не согласна с таким решением и готова на все — даже лишить Фрэнка опекунских прав.

Маккенна Грейс, сыгравшая Мэри, знакома зрителям по спортивной драме «Тоня против всех» и супергеройскому блокбастеру «Капитан Марвел», в которых ей достались роли главных героинь в детстве.

Чудо

Год: 2017.

Страна: США, Гонконг, Канада.

Режиссер: Стивен Чбоски.

В главных ролях: Джейкоб Тремблей, Оуэн Уилсон, Джулия Робертс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из фильма «Чудо»

Центральный персонаж картины «Чудо» — 10-летний Огги Пулман, который из-за редкого генетического заболевания родился с деформацией лица. Разумеется, в школе, куда он отправляется после нескольких лет домашнего обучения, мальчику придется столкнуться с насмешками и издевательствами, однако ему очень повезло с любящими и поддерживающими родителями, которых сыграли Оуэн Уилсон и Джулия Робертс.

Роль Огги исполнил Джейкоб Тремблей: перед съемками актер вместе со своими настоящими родителями ездил в детский черепно-лицевой центр, где познакомился с детьми, родившимися с синдромом Тричера Коллинза.

Капитан Фантастик

Год: 2016.

Страна: США.

Режиссер: Мэтт Росс.

В главных ролях: Вигго Мортенсен, Джордж Маккэй, Саманта Ислер, Анналиса Бассо.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Капитан Фантастик»

Бен Кэш и его шестеро детей живут в лесу. Мужчина обучил отпрысков не только навыкам выживания в дикой природе, но и нескольким иностранным языкам, философии, литературе и естественным наукам. Новость о самоубийстве жены вынуждает Бена отправиться на ее похороны, и теперь необычному семейству предстоит вернуться в цивилизацию и встретиться с родственниками, которые не в восторге от подобных методов воспитания.

Роль Бена принесла Вигго Мортенсену номинации на все главные кинонаграды: «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA, премия Гильдии актеров. Саму же трагикомедию отметили призом зрительских симпатий на фестивале в Карловых варах, а режиссер Мэтт Росс одержал победу в секции «Особый взгляд» в Каннах.

Комната

Год: 2015.

Страна: Ирландия, Канада, Великобритания, США.

Режиссер: Леонард Абрахамсон.

В главных ролях: Бри Ларсон, Джейкоб Тремблей, Шон Бриджерс, Джоан Аллен.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из фильма «Комната»

Несколько лет назад юную Джой похитил маньяк, и с тех пор она живет в небольшой постройке с 5-летним сыном Джеком, который родился уже в неволе. Несмотря на все ужасы, через которые проходит женщина, она с оптимизмом воспитывает ребенка, а позже и вовсе доверяет ему главную роль в рискованном плане побега.

Чтобы подготовиться к съемкам, Бри Ларсон села на строгую диету и уединилась на целый месяц. В результате актриса получила «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и премию Гильдии актеров, а на премии «Сатурн» «Комнату» признали лучшим независимым фильмом.

Отрочество

Год: 2014.

Страна: США.

Режиссер: Ричард Линклейтер.

В главных ролях: Эллар Колтрейн, Итан Хоук, Патриша Аркетт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из фильма «Отрочество»

Обычно одного и того же персонажа на разных возрастных этапах играет сразу несколько актеров, однако режиссер Ричард Линклейтер не ищет легких путей. Фильм «Отрочество» снимался больше десяти лет (2002-2013 гг.): на момент начала съемок исполнителю главной роли Эллару Колтрейну было семь, а к завершению работы над проектом он отметил восемнадцатилетие.

Монументальная история взросления Мейсона Эванса-младшего получила «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм (драма)», несколько наград Берлинского кинофестиваля и номинацию на французский «Сезар». Патриша Аркетт, сыгравшая мать Мейсона, получила «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и премию Гильдии актеров.

Мы купили зоопарк

Год: 2011.

Страна: США.

Режиссер: Кэмерон Кроу.

В главных ролях: Мэтт Дэймон, Скарлетт Йоханссон, Колин Форд, Эль Фаннинг.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Мы купили зоопарк»

В 2006 году Бенджамин Ми приобрел зоологический парк Дартмура и взялся за его реконструкцию, после чего выпустил мемуары «Мы купили зоопарк: Потрясающая подлинная история разбитого зоопарка и 200 животных, которые изменили семью навсегда».

Пять лет спустя на экраны вышла киноверсия, в которой роль Бенджамина досталась Мэтту Дэймону. Стоит отметить, что действие перенеслм из Англии в Калифорнию, а возраст детей ради сюжета немного увеличили. В итоге получилась теплая семейная картина о том, как заброшенный зоопарк сплотил родных и помог им пережить невзгоды.

Дневники няни

Год: 2007.

Страна: США.

Режиссеры: Шари Спрингер Берман, Роберт Пульчини.

В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Крис Эванс, Лора Линни, Пол Джаматти.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 6,2.

Фото Кадр из фильма «Дневники няни»

Конечно же, воспитанием детей занимаются не только родители или близкие родственники. Так, например, героиня фильма «Дневники няни» решает подзаработать и устраивается в состоятельную семью: мистер «Х» все время пропадает на работе и совсем не следит за ребенком, а миссис «Х» относится к нему скорее как модному аксессуару.

В итоге забота о избалованном мальчишке, лишенном родительской любви, ложится на плечи недавней выпускницы колледжа, которая и со своей-то жизнью еще не до конца разобралась.

В погоне за счастьем

Год: 2006.

Страна: США.

Режиссер: Габриэле Муччино.

В главных ролях: Уилл Смит, Джейден Смит, Тандиве Ньютон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Биографическая драма, в основу которой легли мемуары Криса Гарднера, стала первым англоязычным проектом итальянского режиссера Габриэле Муччино. Взяться за проект его убедил сам Уилл Смит. Роль американского предпринимателя, прошедшего путь от бездомного отца-одиночки до владельца успешной компании, принесла актеру номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и другие престижные награды.

Сына Криса Гарднера сыграл Джейден Смит — родной сын Уилла Смита. Его дебютная роль в полнометражном фильме была отмечена премией канала MTV в категории «Прорыв года».