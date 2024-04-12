Сирше Ронан — 30: 8 фильмов с участием актрисы

Сегодня, 12 апреля, свой юбилей отмечает ирландская актриса Сирша Ронан. Уже в 13 лет она впервые была номинирована на «Оскар», а в 24 получила «Золотой глобус». К 30 годам Ронан успела поработать с Питером Джексоном, Уэсом Андерсоном, Гретой Гервиг и другими известными кинематографистами, а также снялась в режиссерском дебюте Райана Гослинга «Как поймать монстра» и в музыкальных клипах Эда Ширана и Хозиера.

Впереди у актрисы — релиз драмы «Выгон», за который ей прочат если не победу, то как минимум очередную номинацию на «Оскар», и военного фильма «Блиц». Ну а пока рассказываем о главных картинах в карьере Сирши Ронан.

Искупление

Год: 2007.

Страна: Великобритания, Франция, США.

Режиссер: Джо Райт.

В главных ролях: Кира Найтли, Джеймс Макэвой, Сирша Ронан, Харриет Уолтер, Ромола Гарай.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Искупление»

В экранизации одноименного романа британского писателя Иэна Макьюэна актриса сыграла Бриони Таллис: в 13 лет она становится свидетельницей того, как вспыхивает роман между ее старшей сестрой Сесилией и сыном экономки Робби. Одно необдуманное решение девочки ломает сразу несколько судеб. Впрочем, как и обрушившаяся на них Вторая мировая война.

Стоит отметить, что в 18-летнюю Бриони перевоплотилась Ромола Гарай, а в пожилую версию героини — оскароносная Ванесса Редгрейв. Что касается Сирши Ронан, то за эту роль она была номинирована на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA, а сам фильм претендовал на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и получил ряд престижных кинонаград.

Милые кости

Год: 2009.

Страна: США, Великобритания, Новая Зеландия.

Режиссер: Питер Джексон.

В главных ролях: Сирша Ронан, Стэнли Туччи, Марк Уолберг, Рэйчел Вайс, Сьюзен Сарандон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «Милые кости»

Не менее известный проект в фильмографии Сирши Ронан — это фэнтези-драма «Милые кости», основанная на одноименном романе американки Элис Сиболд и поставленная создателем кинотрилогии «Властелин колец» Питером Джексоном. Роль убитой школьницы Сюзи принесла Ронан премию «Сатурн» в категории «Лучший молодой актер или актриса» и номинацию на BAFTA.

И все же главной звездой картины стал Стэнли Туччи: образ соседа-маньяка мистера Харви принес актеру номинации на «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и другие престижные награды, однако практически на всех премиях его обошел Кристоф Вальц с «Бесславными ублюдками» Квентина Тарантино.

Бруклин

Год: 2015.

Страна: Ирландия, Великобритания, Канада.

Режиссер: Джон Краули.

В главных ролях: Сирша Ронан, Эмори Коэн, Донал Глисон, Джим Бродбент, Джули Уолтерс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Бруклин»

Вторую номинацию на «Оскар» Сирша Ронан вновь заработала за экранизацию: на сей раз на экраны была перенесена книга ирландского писателя Колма Тойбина «Бруклин» о юной Эйлиш Лейси, которая перебирается из небольшого городка Эннискорти в Нью-Йорк, где влюбляется в итальянца Тони. Однако печальные вести с родины вынуждают девушку вернуться в Ирландию.

В 2016 году мелодрама претендовала на «Оскар» в категории «Лучший фильм» (награда тогда досталась основанной на реальных событиях драме «В центре внимания»), а вот на церемонии BAFTA «Бруклин» получил Премию имени Александра Корды за самый выдающийся британский фильм года.

Леди Берд

Год: 2017.

Страна: США.

Режиссер: Грета Гервиг.

В главных ролях: Сирша Ронан, Лори Меткаф, Трэйси Леттс, Лукас Хеджес, Тимоти Шаламе.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Леди Берд»

Дебютный режиссерский проект Греты Гервиг «Леди Берд» принес Сирше Ронан третью номинацию на «Оскар», а также первый в карьере «Золотой глобус» (в категории «Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)» ирландка обошла Эмму Стоун, Марго Робби, Джуди Денч и Хелен Миррен).

Напомним, что в центре сюжета комедийной драмы — старшеклассница Кристина Макферсон по прозвищу Леди Берд, которая мечтает вырваться из родного Сакраменто и переехать в Нью-Йорк. Главная героиня занимается в театральном кружке, подрабатывает официанткой и, конечно же, бунтует против родителей.

Маленькие женщины

Год: 2019.

Страна: США.

Режиссер: Грета Гервиг.

В главных ролях: Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Элайза Сканлен, Лора Дерн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Маленькие женщины»

Следующий фильм Греты Гервиг — экранизация романа американки Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» — вновь свел Сиршу Ронан и Тимоти Шаламе, который играл ее парня в «Леди Берд». На сей раз актрисе досталась роль одной из сестер Марч: в отличие от большинства современниц (действие разворачивается на фоне Гражданской войны в США) Джо не рвется замуж, а хочет стать писательницей.

«Маленькие женщины» были отмечены «Оскаром» и BAFTA в категории «Лучшие костюмы», а вот из актерского состава на эти же премии претендовали Сирша Ронан и Флоренс Пью, однако первую обошла Рене Зеллвегер с байопиком «Джуди», а вторую — Лора Дерн с драмой «История о супружестве».

Отель «Гранд Будапешт»

Год: 2014.

Страна: США, Германия.

Режиссер: Уэс Андерсон.

В главных ролях: Рэйф Файнс, Тони Револори, Сирша Ронан, Эдриан Броуди, Уиллем Дефо.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из фильма «Отель «Гранд Будапешт»

Одна из самых известных работ Сирши Ронан — это приключенческая комедия Уэса Андерсона «Отель «Гранд Будапешт». Центральные персонажи картины — легендарный консьерж Густав и только что принятый на работу портье Зеро Мустафа — оказываются в центре скандальной истории, связанной с наследством состоятельной постоялицы гостиницы. Сирша же сыграла Агату — возлюбленную юного портье, работающую в лучшей пекарне города.

В копилке «Отеля «Гранд Будапешт» — «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм (комедия или мюзикл)», четыре «Оскара» («Лучший саундтрек», «Лучшие костюмы», «Лучший грим и прически», «Лучшая работа художника-постановщика»), пять премий BAFTA, а также «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля.

Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»

Год: 2020.

Страна: США, Германия, Канада, Франция, Великобритания.

Режиссер: Уэс Андерсон.

В главных ролях: Джеффри Райт, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Фрэнсис Макдорманд, Тимоти Шаламе.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»

Как и в случае с Гретой Гервиг, Уэс Андерсон не остановился на одном совместном проекте с Сиршей Ронан: несколько лет спустя они встретились на съемочной площадке «Французского вестника». Кроме того, одну из ролей в фильме сыграл Тимоти Шаламе, хотя на этот раз — в отличие от «Леди Берд» и «Маленьких женщин» — общих сцен с ирландской актрисой у него не было.

Дело в том, что картина состоит из нескольких сюжетных линий, а персонажи Ронан и Шаламе оказались в разных новеллах. В 2021 году «Французский вестник» принимал участие в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, а позже получил несколько номинаций на BAFTA и «Золотой глобус».

Ван Гог. С любовью, Винсент

Год: 2017.

Страна: Польша, Великобритания, США, Швейцария, Нидерланды.

Режиссеры: Дорота Кобела, Хью Уэлшман.

В главных ролях: Дуглас Бут, Джош Бердетт, Холли Эрл, Робин Ходжес, Крис О'Дауд.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент»

Не обошлось в карьере Ронан и без мультфильмов. Несколько лет назад актриса приняла участие в работе над лентой «Ван Гог. С любовью, Винсент», посвященной последним дням жизни великого художника. Стоит отметить, что картина была полностью нарисована масляными красками в той же технике, которую практиковал сам Ван Гог.

Сирша Ронан озвучила Маргариту Гаше — дочь врача Поля Гаше, которого Ван Гог запечатлел на одном из своих полотен («Портрет доктора Гаше»). Этот проект был отмечен призом Европейской киноакадемии в категории «Лучший анимационный фильм», а также номинациями на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA (все три награды в итоге достались «Тайне Коко»).