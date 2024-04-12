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Сирша Ронан: фильмография, лучшие фильмы, день рождения
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

8 мин.

Сирше Ронан — 30: 8 фильмов с участием актрисы

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Маленькие женщины»
Фото Кадр из фильма «Маленькие женщины»
Кадр из фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент»
Фото Кадр из фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент»
Кадр из фильма «Милые кости»
Фото Кадр из фильма «Милые кости»
Кадр из фильма «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Фото Кадр из фильма «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Кадр из фильма «Отель «Гранд Будапешт»
Фото Кадр из фильма «Отель «Гранд Будапешт»
Кадр из фильма «Маленькие женщины»
Фото Кадр из фильма «Маленькие женщины»
Кадр из фильма «Леди Берд»
Фото Кадр из фильма «Леди Берд»
Кадр из фильма «Бруклин»
Фото Кадр из фильма «Бруклин»
Кадр из фильма «Искупление»
Фото Кадр из фильма «Искупление»
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Сегодня, 12 апреля, свой юбилей отмечает ирландская актриса Сирша Ронан. Уже в 13 лет она впервые была номинирована на «Оскар», а в 24 получила «Золотой глобус». К 30 годам Ронан успела поработать с Питером Джексоном, Уэсом Андерсоном, Гретой Гервиг и другими известными кинематографистами, а также снялась в режиссерском дебюте Райана Гослинга «Как поймать монстра» и в музыкальных клипах Эда Ширана и Хозиера.

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Впереди у актрисы — релиз драмы «Выгон», за который ей прочат если не победу, то как минимум очередную номинацию на «Оскар», и военного фильма «Блиц». Ну а пока рассказываем о главных картинах в карьере Сирши Ронан.

Искупление

Год: 2007.
Страна: Великобритания, Франция, США.
Режиссер: Джо Райт.
В главных ролях: Кира Найтли, Джеймс Макэвой, Сирша Ронан, Харриет Уолтер, Ромола Гарай.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.
Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Искупление»

В экранизации одноименного романа британского писателя Иэна Макьюэна актриса сыграла Бриони Таллис: в 13 лет она становится свидетельницей того, как вспыхивает роман между ее старшей сестрой Сесилией и сыном экономки Робби. Одно необдуманное решение девочки ломает сразу несколько судеб. Впрочем, как и обрушившаяся на них Вторая мировая война.

Стоит отметить, что в 18-летнюю Бриони перевоплотилась Ромола Гарай, а в пожилую версию героини — оскароносная Ванесса Редгрейв. Что касается Сирши Ронан, то за эту роль она была номинирована на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA, а сам фильм претендовал на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и получил ряд престижных кинонаград.

Милые кости

Год: 2009.
Страна: США, Великобритания, Новая Зеландия.
Режиссер: Питер Джексон.
В главных ролях: Сирша Ронан, Стэнли Туччи, Марк Уолберг, Рэйчел Вайс, Сьюзен Сарандон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «Милые кости»

Не менее известный проект в фильмографии Сирши Ронан — это фэнтези-драма «Милые кости», основанная на одноименном романе американки Элис Сиболд и поставленная создателем кинотрилогии «Властелин колец» Питером Джексоном. Роль убитой школьницы Сюзи принесла Ронан премию «Сатурн» в категории «Лучший молодой актер или актриса» и номинацию на BAFTA.

И все же главной звездой картины стал Стэнли Туччи: образ соседа-маньяка мистера Харви принес актеру номинации на «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и другие престижные награды, однако практически на всех премиях его обошел Кристоф Вальц с «Бесславными ублюдками» Квентина Тарантино.

Бруклин

Год: 2015.
Страна: Ирландия, Великобритания, Канада.
Режиссер: Джон Краули.
В главных ролях: Сирша Ронан, Эмори Коэн, Донал Глисон, Джим Бродбент, Джули Уолтерс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Бруклин»

Вторую номинацию на «Оскар» Сирша Ронан вновь заработала за экранизацию: на сей раз на экраны была перенесена книга ирландского писателя Колма Тойбина «Бруклин» о юной Эйлиш Лейси, которая перебирается из небольшого городка Эннискорти в Нью-Йорк, где влюбляется в итальянца Тони. Однако печальные вести с родины вынуждают девушку вернуться в Ирландию.

В 2016 году мелодрама претендовала на «Оскар» в категории «Лучший фильм» (награда тогда досталась основанной на реальных событиях драме «В центре внимания»), а вот на церемонии BAFTA «Бруклин» получил Премию имени Александра Корды за самый выдающийся британский фильм года.

Леди Берд

Год: 2017.
Страна: США.
Режиссер: Грета Гервиг.
В главных ролях: Сирша Ронан, Лори Меткаф, Трэйси Леттс, Лукас Хеджес, Тимоти Шаламе.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.
Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Леди Берд»

Дебютный режиссерский проект Греты Гервиг «Леди Берд» принес Сирше Ронан третью номинацию на «Оскар», а также первый в карьере «Золотой глобус» (в категории «Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)» ирландка обошла Эмму Стоун, Марго Робби, Джуди Денч и Хелен Миррен).

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Напомним, что в центре сюжета комедийной драмы — старшеклассница Кристина Макферсон по прозвищу Леди Берд, которая мечтает вырваться из родного Сакраменто и переехать в Нью-Йорк. Главная героиня занимается в театральном кружке, подрабатывает официанткой и, конечно же, бунтует против родителей.

Маленькие женщины

Год: 2019.
Страна: США.
Режиссер: Грета Гервиг.
В главных ролях: Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Элайза Сканлен, Лора Дерн.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Маленькие женщины»

Следующий фильм Греты Гервиг — экранизация романа американки Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» — вновь свел Сиршу Ронан и Тимоти Шаламе, который играл ее парня в «Леди Берд». На сей раз актрисе досталась роль одной из сестер Марч: в отличие от большинства современниц (действие разворачивается на фоне Гражданской войны в США) Джо не рвется замуж, а хочет стать писательницей.

«Маленькие женщины» были отмечены «Оскаром» и BAFTA в категории «Лучшие костюмы», а вот из актерского состава на эти же премии претендовали Сирша Ронан и Флоренс Пью, однако первую обошла Рене Зеллвегер с байопиком «Джуди», а вторую — Лора Дерн с драмой «История о супружестве».

Отель «Гранд Будапешт»

Год: 2014.
Страна: США, Германия.
Режиссер: Уэс Андерсон.
В главных ролях: Рэйф Файнс, Тони Револори, Сирша Ронан, Эдриан Броуди, Уиллем Дефо.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из фильма «Отель «Гранд Будапешт»

Одна из самых известных работ Сирши Ронан — это приключенческая комедия Уэса Андерсона «Отель «Гранд Будапешт». Центральные персонажи картины — легендарный консьерж Густав и только что принятый на работу портье Зеро Мустафа — оказываются в центре скандальной истории, связанной с наследством состоятельной постоялицы гостиницы. Сирша же сыграла Агату — возлюбленную юного портье, работающую в лучшей пекарне города.

В копилке «Отеля «Гранд Будапешт» — «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм (комедия или мюзикл)», четыре «Оскара» («Лучший саундтрек», «Лучшие костюмы», «Лучший грим и прически», «Лучшая работа художника-постановщика»), пять премий BAFTA, а также «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля.

Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»

Год: 2020.
Страна: США, Германия, Канада, Франция, Великобритания.
Режиссер: Уэс Андерсон.
В главных ролях: Джеффри Райт, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Фрэнсис Макдорманд, Тимоти Шаламе.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.
Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»

Как и в случае с Гретой Гервиг, Уэс Андерсон не остановился на одном совместном проекте с Сиршей Ронан: несколько лет спустя они встретились на съемочной площадке «Французского вестника». Кроме того, одну из ролей в фильме сыграл Тимоти Шаламе, хотя на этот раз — в отличие от «Леди Берд» и «Маленьких женщин» — общих сцен с ирландской актрисой у него не было.

Дело в том, что картина состоит из нескольких сюжетных линий, а персонажи Ронан и Шаламе оказались в разных новеллах. В 2021 году «Французский вестник» принимал участие в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, а позже получил несколько номинаций на BAFTA и «Золотой глобус».

Ван Гог. С любовью, Винсент

Год: 2017.
Страна: Польша, Великобритания, США, Швейцария, Нидерланды.
Режиссеры: Дорота Кобела, Хью Уэлшман.
В главных ролях: Дуглас Бут, Джош Бердетт, Холли Эрл, Робин Ходжес, Крис О'Дауд.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.
Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент»

Не обошлось в карьере Ронан и без мультфильмов. Несколько лет назад актриса приняла участие в работе над лентой «Ван Гог. С любовью, Винсент», посвященной последним дням жизни великого художника. Стоит отметить, что картина была полностью нарисована масляными красками в той же технике, которую практиковал сам Ван Гог.

Сирша Ронан озвучила Маргариту Гаше — дочь врача Поля Гаше, которого Ван Гог запечатлел на одном из своих полотен («Портрет доктора Гаше»). Этот проект был отмечен призом Европейской киноакадемии в категории «Лучший анимационный фильм», а также номинациями на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA (все три награды в итоге достались «Тайне Коко»).

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