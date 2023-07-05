Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

«Кумир»: стоит ли смотреть скандальный сериал от создателя «Эйфории»

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лили-Роуз Депп и The Weeknd
Фото Кадр из сериала «Кумир»

На канале HBO вышел заключительный эпизод многострадального шоу. Скандалы сопровождали сериал «Кумир» еще на этапе съемок, а после премьеры на его создателей автора «Эйфории» Сэма Левинсона и музыканта The Weeknd обрушился шквал негативных отзывов как от критиков, так и от зрителей. Разбираемся, что же пошло не так.

О чем сериал

«Кумир», также известный как «Идол», повествует о молодой поп-звезде Джослин. После нервного срыва, связанного со смертью матери, певица решает вернуться в строй с новым альбомом, и именно в этот момент знакомится с загадочным владельцем ночного клуба Тедросом, который оказывается лидером современного культа.

Ведущие роли исполнили актриса Лили-Роуз Депп и музыкант Абель Тесфайе, выступающий под псевдонимом The Weeknd. Именно этому канадскому артисту принадлежит идея «Кумира», которая изначально заключалась в том, чтобы показать изнанку музыкальной индустрии.

Лили-Роуз Депп в роли Джослин
Фото Кадр из сериала «Кумир»

В шоу также засветились певец Трой Сиван, участница k-pop группы Blackpink Дженни, а также Рейчел Сеннотт («Шалом, папик!»), Давайн Джой Рэндольф («Убийства в одном здании») и Элай Рот («Бесславные ублюдки»).

Проблемы на съемочной площадке

Первые тревожные звоночки появились задолго до выхода сериала. Когда было отснято уже 80% материала, режиссер Эми Сайметц («Атланта») ушла из-за творческих разногласий с The Weeknd. Музыканту не понравились ее «слишком женский взгляд» на историю и фокус на Джослин, а не на Тедросе. В итоге режиссерское кресло занял Сэм Левинсон («Эйфория»), который переписал сценарий и переснял уже готовые сцены.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Зеленая книга&raquo;. 5 худших «Оскаров»: фильмы, которые вызывали бурные дискуссии за последние 30 лет вручения награды

Весной этого года журнал Rolling Stone опубликовал статью, в которой несколько инсайдеров рассказали о работе над «Кумиром». По их словам, The Weeknd почти не притрагивался к тексту, а Левинсон в какой-то момент даже перестал согласовывать правки. Кроме того, в его версии сценария появилось несколько пугающих сцен, больше похожих на порнографию, а интересная задумка превратилась в плоскую мужскую фантазию без внятного сюжета.

Лили-Роуз Депп в сериале Кумир
Фото Кадр из сериала «Кумир»

В итоге члены съемочной группы просто не понимали, что именно попадет в финальную версию и как будет выглядеть концовка. К тому же изначальный хронометраж из шести серий сократился до пяти.

Что не понравилось зрителям и критикам

Первые два эпизода «Кумира» были показаны на Каннском кинофестивале: критики разгромили сериал, а пользователи соцсетей в реальном времени отслеживали, как с каждой новой рецензией стремительно падал рейтинг проекта.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Паразиты&raquo;. 3 популярных фильма, которые лучше не смотреть. В список попали и обладатели «Оскара»

Среди основных претензий объективация главной героини, на которой в абсолютно любой ситуации надет минимум одежды, слабая актерская игра и плохо поставленные эротические сцены (некоторые издания даже назвали их худшими в истории телевидения).

При этом некоторые отмечают, что нужно просто снизить планку ожиданий. «Я думаю, вы все ждали от «Кумира» слишком многого. Все, чего я хотел, это хороший саундтрек, красивые костюмы и качественная операторская работа. Простите, но со всеми тремя пунктами сериал справился», написал один из зрителей в соцсетях.

Кадр из&nbsp;сериала &laquo;Друзья&raquo;. Как хорошо вы знаете сериал «Друзья»? Тест

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Сериалы
0
Читайте также
Мужчина застрелил директора уральского завода из-за бывшей жены
В Бердянске прозвучала серия взрывов и сработала ПВО
Очевидец рассказал о происходившем во время атаки беспилотников в Новой Москве
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Как хорошо вы знаете сериал «Друзья»? Тест
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости