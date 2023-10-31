Каким получился сборник короткометражек Уэса Андерсона на Netflix

На Netflix вышел настоящий подарок для фанатов Уэса Андерсона — сборник короткометражек, снятых по рассказам автора «Чарли и шоколадная фабрика» — Роальда Даля. До этого Андерсон уже экранизировал работы британского автора: в 2009 году режиссер выпустил мультфильм по мотивам его сказки «Бесподобный мистер Фокс».

Новеллы «Чудесная история Генри Шугара», «Лебедь», «Крысолов» и «Яд»

Новый проект Уэса Андерсона состоит из четырех не связанных напрямую короткометражек общим хронометражем чуть менее полутора часов. Несмотря на это, он выглядит гораздо более цельным произведением, чем некоторые из последних полнометражных фильмов режиссера.

Связующее звено всех историй — рассказчик в исполнении Рэйфа Файнса. Именно он появляется в роли наводящего жуть крысолова в третьей части антологии под названием «Ловец крыс». Все события, показанные на экране, разыграны одними и теми же актерами, каждый из которых появляется на экране несколько раз, примеряя на себя совершенно разные роли: тут и Руперт Френд, Дев Патель, Бен Кингсли, Ричард Айоади и Бенедикт Камбербэтч, впервые появившийся в фильме Андерсона.

Фото Кадр из «Ловец крыс»

Стартует альманах с произведения «Чудесная история Генри Шугара», в которой Бенедикт Камбербэтч в роли богача и баловня судьбы находит тетрадь с заметками об уникальном человеке, который может видеть без глаз. Находка поражает героя и меняет его образ жизни. Фильм отличается невероятной плотностью повествования, так что лучше начинать просмотр тетралогии с него — так вы привыкнете к правилам игры и свыкнетесь с потоком речи и активной сменой декораций прямо на экране.

«Чудесная история Генри Шугара» длится чуть меньше 40 минут, остальные три фильма — по 17 минут.

Короткометражка «Лебедь» рассказана от лица взрослого мужчины и сыграна маленьким мальчиком. Она повествует о событиях детства — тогда он подвергался издевательствам со стороны сверстников. Финал у этой истории до жути пронзительный, а история буллинга поражает жестокостью.

Фото Кадр из «Лебедь»

«Ловец крыс», в отличие от первых двух частей, написан на двадцать лет раньше. «Генри Шугар» и «Лебедь» входят в сборник, опубликованный в 1977 году, а история крысолова увидела свет еще в 1950 годах. При этом именно она выглядит самой мистической частью тетралогии. Британская глубинка раскрывается здесь как настолько мифическое место с загадочными и мрачными событиями, что даже крысолов почти не отличим от тех, на кого охотится.

Последняя часть «Удивительной истории», пожалуй, самая несерьезная из всех. На груди героя Бенедикта Камбербэтча засыпает змея, и тот не может пошевелиться, чтобы его не укусили — по воле режиссера этот сюжет обретает черты остросюжетного триллера о спасении человека от неминуемой смерти. Конец этого действа вновь меняет все с ног на голову.

Фото Кадр из «Генри шугар»

Чем интересны киноновеллы Уэса Андерсона

Цикл киноновелл по рассказам Роальда Даля — это чистейший концентрат стиля Уэса Андерсона и одновременно деконструкция стиля режиссера.

Все истории разыграны при минимальном наборе актеров, а подход к действию максимально театрален. Пожалуй, в некоторые моменты короткий метр Андерсона может напомнить «Догвилль» Ларса Фон Триера. Здесь все действия тоже отличаются условностью, все декорации максимально очевидны и минималистичны, а многие действия имитируются актерами: в фильме «Ловец крыс» это видно максимально ярко. Так что в картинах вы не увидите поезда, а выстрел из ружья будет сыгран без оружия — лишь с помощью звукоподражания и узнаваемых действий руками.

Фото Кадр из фильма «Яд»

Все перемещения, переодевания и перестановки, обычно остающиеся за кадром (в случае новой работы Андерсона правильнее будет сказать за кулисами), происходят прямо в кадре, а все спецэффекты имитируются. При этом Андерсон даже в мрачных эпизодах избегает жестокости, но не теряет в саспенсе, талантливо передавая обреченность с помощью условностей.

Общая длительность всех четырех коротких метров достигает чуть менее полутора часов и может сравниться с хронометражем небольшой полнометражки. Несмотря на это, времени, проведенного в мирах Роальда Даля, критически не хватает.

Форматом антология напоминает одну из последних работ режиссера — спорный «Французский вестник», который также состоял из трех несвязанных напрямую новелл. Только вот в отличие от фильма 2021 года, сборник короткометражек не распадается на составные части под грузом своего веса — они изначально не связаны, что освобождает их от ожиданий зрителя.

Фото Кадр из фильма «Яд»

Наверняка немалая часть успешности короткого метра лежит в качестве текста британского писателя Рональда Даля. При этом нельзя преуменьшать и вклад самого режиссера, который в этот раз вышел на экраны на какой-то новый уровень. Отказавшись от условностей кино, которые он будто бы перерос, Уэс Андерсон убедительно показал нам, что иногда меньше — значит больше.

Пожалуй, эта тетралогия вернула Андерсону тот кредит доверия, который он почти растерял после спорных последних фильмов, не понравившихся ни фанатам режиссера, ни обычным зрителям. Параллельно с творческими неудачами на экранах сам стиль Уэса Андерсона достиг максимального распространения — еще совсем недавно соцсети пестрили миллионами видео, в котором зрители подражали эстетике режиссера. Впрочем, сам автор в одном из интервью высказался, что не испытывает к тренду теплых чувств и не понимает его.

Фото Кадр из фильма «Рассказчик»

Сборник «Чудесная история Генри Шугара» дарит нам удивительный экспириенс. Это глубокое, но легкое произведение, чей формат позволяет как воспринимать его полнометражным фильмом, так и разбить на несколько коротких и ярких сеансов.

В «Городе Астероидов» перед нами вновь предстает старый добрый Уэс Андерсон. В случае экранизации рассказов Даля он, пожалуй, стал смелее и находчивее, не лишившись при этом фирменных черт.