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Лучшие роли Мэттью Перри

Алиса Бондаренко
Киноман
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29 октября 2023 года в возрасте 54 лет актер и сценарист был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе — причина смерти пока неизвестна. Последние посты Мэттью Перри в соцсетях собрали уже почти 200 тысяч прощальных комментариев фанатов со всего мира — для многих его персонаж Чендлер Бинг из «Друзей» был самым любимым героем. Актер, который дарил очень много радости, любви и счастья всем, кто хоть раз видел его на экране, ушел слишком рано. Вспоминаем его яркие роли помимо «Друзей».

Кто такой Мэтью Перри

Мэттью Перри, сын актера Джона Перри и Сюзанны Мари Лэнгфорд, бывшей пресс-секретарем премьер-министра Канады Пьера Трюдо, родился в 1969 году и вырос между Монреалем и Лос-Анджелесом после того, как его родители развелись, когда Перри был 1 год.

Он начинал как детский актер: играл в сериале «Чарльз в ответе», затем — вместе с Ривером Фениксом в фильме «Одна ночь из жизни Джимми Рирдона» на стыке восьмидесятых и девяностых годов.

Фото Кадр из фильма «История Рона Кларка».

После небольших ролей в сериалах «Проблемы роста», «Беверли-Хиллз 90210», «Кто здесь босс?», в 1994 году Перри получил роль саркастичного и невротичного Чендлера Бинга в «Друзьях». Комедия о шести друзьях, живущих в Нью-Йорке, быстро стала феноменом, завоевав множество премий «Эмми» и набрав рекордные рейтинги; финал 2004 года собрал более 52 миллионов зрителей в США, что сделало его самым просматриваемым телевизионным эпизодом 2000-х годов.

В 2022 году Перри поделился всем — от работы и отношений до зависимости — в своих мемуарах «Друзья, любовники и кое-что ужасное».

В книге Перри рассказал о своей пожизненной борьбе с пристрастием к алкоголю и опиоидам. Он написал, что впервые выпил в 14 лет, но не замечал признаков алкоголизма до 21 года. С тех пор, по его оценкам, он потратил более 9 миллионов долларов на попытки излечиться от зависимостей, включая многократное пребывание в реабилитационном центре.

Его злоупотребление психоактивными веществами также привело к ряду серьезных проблем со здоровьем — в 2018 году он пережил пятимесячную госпитализацию после разрыва толстой кишки: по его словам, в ту ночь у него было лишь 2% остаться в живых.

Фото Кадр из фильма «9 ярдов».

Последним появлением на экранах стала его роль в спецвыпуске «Друзья: Воссоединение» 2021 года, а затем актер занимался продвижением книги своих мемуаров. За свою актерскую карьеру Мэттью Перри получил пять номинаций на премию «Эмми», семь номинаций на премию Гильдии киноактеров и премию «Золотой глобус» за сериал «Друзья».

Мэттью Перри. История Мэттью Перри: биография звезды культового сериала «Друзья»

Сериал «Друзья»

Мэттью Перри прославился благодаря роли Чендлера Бинга, красивого и остроумного соседа по комнате Джоуи Триббиани (Мэтт Леблан), а позже — любовного интереса привередливой Моники Геллер в исполнении Кортни Кокс. В этом неуверенном в себе персонаже многие находили свое отражение и утешение. А саркастичный юмор и самоирония Чендлера ­подарили зрителям сериала множество легендарных шуток.

Когда он попал на шоу, ему было 24. Несмотря на свой успех и растущие с годами рейтинги сериала, Перри боролся с зависимостью и даже обращался за лечением в 1997 и 2001 годах. Команда шоу всячески поддерживала его и относилась к проблеме с терпением.

«Это как с пингвинами. В природе, когда один из пингвинов болен или сильно ранен, другие пингвины окружают его, поддерживают и ходят вокруг до тех пор, пока этот пингвин не сможет ходить самостоятельно. И это отчасти то, что актерский состав сделал для меня», — признался Мэттью Перри во время интервью в 2016 году.

Фильмы Мэттью Перри

Мэтью Перри хорош во всех ролях: будь это «Девять ярдов» или легендарные «Друзья», везде он показывает себя замечательно — с яркой мимикой, трогательный и смешной.

Девять ярдов (2000)

Фото Кадр из фильма «9 ярдов».

Стильная и оригинальная комедия начала двухтысячных с Брюсом Уиллисом в главной роли. Мэттью Перри играет здесь неудачливого дантиста, который попадает в криминальную передрягу — его новый сосед Джимми Тюльпан оказывается наемным убийцей, который украл у босса огромную сумму денег.

Фильм отличается черным юмором, множеством непредсказуемых сюжетных поворотов и отличной химией между Брюсом Уиллисом и Мэттью Перри. «9 ярдов» — смесь криминала и комедии, и его сюжет часто высмеивает стандартные криминальные стереотипы.

Поспешишь — людей насмешишь (1997)

Фото Кадр из фильма «Поспешишь людей насмешишь».

Отличная мелодрама с Сальмой Хайек и Мэттью Пэрри в главных ролях: она — темпераментная мексиканка, а он — педантичный американец. И хотя они знакомятся возле туалета, это не мешает им провести вместе ночь.

Добрый и забавный «Поспешишь — людей насмешишь» — это история о любви, семье и, что необычно для 1997 года, о разнообразии, ведь брак мексиканки и американца сталкивается с трудностями как раз из-за разницы культур. Но в итоге, конечно же, любовь преодолеет все преграды.

История Рона Кларка (2006)

Фото Кадр из фильма «История Рона Кларка».

Сюжет фильма основан на реальных событиях и рассказывает историю Рона Кларка, учителя из Северной Каролины, который решает переехать в Нью-Йорк и преподавать в одной из беднейших школ города. Рон Кларк сталкивается с апатией и агрессией учеников, но он не сдается. С помощью нестандартных методов обучения и глубокого понимания своих учеников он начинает изменять их жизни.

Фильм «История Рона Кларка» — это вдохновляющая и трогательная история о том, как один человек может здорово поменять жизни своих учеников, несмотря на сложности и преграды. Это одна из самых серьезных драматических ролей Мэттью Перри, за которые он получил несколько громких номинаций.

Беспомощный (2007)

Фото Кадр из фильма «Беспомощный».

Сюжет фильма рассказывает о молодом сценаристе по имени Хадсон, который страдает от расстройства личности — он больше не осознает собственное «я». Он отстраняется от внешнего мира и проводит большую часть времени в своем доме, избегая контактов с людьми. Постепенно Хадсон решает пройти лечение и обращается к психотерапевту, который помогает ему разобраться с собой и понять причины своей болезни. И только отношения с Сарой помогают ему выбраться из депрессивного состояния.

Фильм исследует тему деперсонализации и ее влияния на психику человека. Мэттью Перри представил впечатляющую актерскую работу, передавая сложность чувств своего персонажа — многие хвалят актера именно за глубокую игру в этой роли.

«Беспомощный» смешивает драматические и комедийные элементы, а также предоставляет зрителям широкое пространство для размышлений о природе личности и исцеляющей силе отношений.

Папе снова 17 (2009)

Фото Кадр из фильма «Папе снова 17».

Сюжет фильма рассказывает историю Майка О'Доннелла (сыгранного Мэттью Перри), который в молодости был успешным баскетболистом и популярным парнем в школе. Но сейчас он в разводе, у него нет работы, и он живет у своего лучшего друга. Внезапно Майк получает шанс снова стать 17-летним парнем (молодого Майка играет Зак Эфрон), сохраняя при этом свои жизненные знания и опыт. Майк решает воспользоваться этим, чтобы исправить свои ошибки и лучше понять своих детей, которые сейчас учатся в той же школе, в которой он учился.

«Папе снова 17» — это легкая и веселая комедия с элементами фантастики, в которую Мэттью Перри, как всегда, принес свой неповторимый юмор и обаяние. Комедия поднимает вопросы о важности семьи и об искусстве находить равновесие между прошлым и настоящим.

Мэттью Перри — невероятно харизматичный актер, который навсегда запомнится нам своими ролями юморных и скромных героев.

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