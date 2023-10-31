Человек-паук, супружеская пара и выступление для бабушки. Что еще показали в четвертой серии «Суперниндзя»

В понедельник в эфир канала СТС вышел уже четвертый выпуск одного из самых масштабных шоу на российском ТВ «Суперниндзя». А значит, число претендентов, вступивших в борьбу за приз в 5 миллионов рублей, уже достигло сотни.

Конечно, добиться успеха удается далеко не всем из них — чье-то выступление длится меньше, чем ролик, представляющий претендента. Хотя есть и те, кому удается зацепить зрителей своей историей или внешним видом как минимум не меньше, чем навыками на трассе. Ведь «Суперниндзя» хотя и спортивное, но все-таки шоу. Поэтому смотрите внимательно, не то пропустите самое интересное! А мы по традиции расскажем вам о главном.

Тюменский человек-паук

Открылся новый эпизод максимально бодро — экстремал из Тюмени Сергей Девляшов, прославившийся тем, что без страховки покорил одну из башен Москва-Сити, расправился и с отборочной трассой. Хотя, по его собственным словам, к выступлению на шоу специально не готовился.

Сергей Девляшов.

Но после выступления сибирского «человека-паука» свой привычный урожай начали собирать «Русские горки». За четыре серии второе испытание в квалификации стало своеобразной лакмусовой бумажкой, показывающей качества претендента и серьезность его намерений. На этот раз они «укатали» сразу девять претендентов, среди которых были и серьезные атлеты.

Стоит поаплодировать бойцу поп-ММА Руслану Баргаеву, который вышел на старт с высокой температурой — он показал характер, но не добрался до первой контрольной точки. Были и еще более обидные неудачи — например, нутрициолог из Владивостока Полина Медведева и полицейский-криминалист из Нижнекамска Андрей Куприянов получили травмы уже на стартовом препятствии.

Полина Медведева.

Стоит отметить и еще двух участников. Мы уже видели, как на съемках делают предложение, а теперь на трассу один за другим вышли супруги — Яна и Руслан Пушкаревы. Они работают учителями в школе, а также серьезно увлекаются ниндзя-спортом.

Петербургская вспышка

Запомнилось и выступление фитнес-тренера Игоря Смирнова — он рассказал, что подать заявку на шоу «Суперниндзя» его попросила любимая бабушка. Она, хоть и не смогла приехать на съемки, следила за выступлением внука по телефону. Игорю тоже чуть-чуть не хватило, чтобы покорить отборочную трассу.

Впрочем, не стоит думать, что в этом выпуске мы видели только неудачные попытки. Как и во второй серии, до финиша добрались сразу пятеро претендентов! Лучшим из них стал петербуржец Артем Коробков, уже дважды попадавший в финал шоу «Русский ниндзя» и «Суперниндзя». Как вспышка он пролетел по трассе и показал лучшее на данный момент время сезона, выйдя из двух с половиной минут. А затем преодолел и полуфинальную трассу за 52 секунды!

Артем Коробков.

Впрочем, не стоит думать, будто после супернапряженных полуфиналов прошлого выпуска в четвертой серии все было более предсказуемо. Огня и тут хватало, даже с избытком! И можем сказать, что не всем из пятерки тех, кто успешно прошел трассу в квалификации, удалось запрыгнуть в финал. Ведь на этой стадии мы увидели и финалистов прошлых сезонов Адлера Мижева и Анастасию Ларину, и сильных скалолазов и ниндзя-спортсменов — Дмитрия Томсона, Дениса Ананьева. Пушкарев бился за честь семьи, а Смирнов — за бабушку. Что из этого вышло, вы обязательно должны посмотреть — четвертая серия «Суперниндзя» уже доступна.

А мы уже ждем пятую — все меньше претендентов, еще не вступивших в борьбу, и все ближе финалы. Через неделю на канале СТС будет максимально интересно!