Почему стоит посмотреть фильм «Призраки в Венеции»

В октябре на экраны вышел третий фильм авторства Кеннета Браны и с ним же в главной роли. Это — третья картина о приключениях легендарного детектива Эркюля Пуаро. Из названий работ режиссера («Убийство в «Восточном экспрессе»» 2017 года и «Смерть на Ниле» 2022 года) нетрудно догадаться, что первые два фильма сняты на основе безусловных бестселлеров, хорошо знакомых читателям Агаты Кристи по всему миру. Но в этот раз авторы пошли другим путем: Брана и его бессменный соратник по циклу фильмов о Пуаро ­— сценарист Майкл Грин — берут за основу один из поздних текстов писательницы под названием «Вечеринка в Хэллоуин» и перерабатывают его до неузнаваемости. Пожалуй, можно громко заявить, что в этот раз получилось по-настоящему уникальное приключение великого Эркюля Пуаро, незнакомое даже заядлым фанатам творчества Агаты Кристи.

О чем фильм «Призраки в Венеции»

На дворе послевоенная Европа. Главный герой, все так же носящий фирменные усики, проводит все время в Венеции. Кажется, что великий детектив уже отошел от дел и не обращает внимания на толпу желающих нанять его для расследования очередного непростого дела. Но тут на пороге героя появляется его давняя знакомая — детективная писательница Ариадна Оливер. Ариадна — персонаж, фигурирующий в ряде произведений Агаты Кристи в качестве помощницы бельгийского сыщика.

Образ героини, созданный писательницей в том числе и в качестве иронии над собой, в фильме Браны приобретает новые черты. Из симпатичной дамы средних лет, уставшей от собственных персонажей и славы, она превращается в самоуверенную женщину, которая пишет бестселлеры на основе дел, разгаданных Эркюлем Пуаро и фактически принесших ему славу. Такая работа с персонажем еще больше роднит Ариадну с Агатой Кристи.

Но вернемся в Венецию. Давняя подруга приглашает Пуаро посетить спиритический сеанс в одном из венецианских палаццо, после которого, как и водится в жанре детектива, произойдет убийство. Герои оказываются заперты в старинном дворце и пытаются разгадать, кто же совершил страшное преступление.

Фото Кадр из фильма «Призраки в Венеции»

Чем интересен фильм «Призраки в Венеции»

Стоит сказать, что «Призраки в Венеции», в отличие от своих предшественников, не впечатляют россыпью звезд первой величины или масштабом, достойным блокбастера. В первом фильме в составе актеров были и Пенелопа Круз, и Уиллем Дефо, и Джуди Денч, и даже Джонни Депп, а во второй части на экране блистали Галь Гадот, Арми Хаммер и Эмма Маки. В новом фильме выделяется разве что Мишель Йео.

Эта история гораздо более камерна и менее предсказуема, но не сюжетные перипетии и загадки делают ее таковой. Главным сюрпризом для зрителя оказывается то, что Пуаро на этот раз попадает в готический хоррор. Недаром же один из персонажей, не по годам смышленый мальчик по имени Леопольд, читает книгу одного из самых видных представителей этого направления — Эдгара Аллана По.

Пространство наполнено тайнами, а, по словам одной из героинь истории, особняк населен призраками и вовсе проклят. Поговаривают, что в давние времена в доме были убиты дети, и их призраки до сих пор бродят по коридорам венецианского дворца. Разум великого сыщика, кажется, тоже поддается страхам окружения: в какой-то момент Пуаро начинает слышать детский голос и даже видеть пугающие силуэты в зеркалах.

Впрочем, назвать подобное сценарное решение неудачным не получится: забегая наперед, скажем, что всему найдется разумное объяснение. Кеннет Брана добавляет в устоявшуюся формулу детектива щепотку мистики, подчеркивая это операторской работой с резкими наездами камеры и изменением угла зрения. Не отстает и музыка композитора «Чернобыля» и «Джокера», исландки Хильдур Гуднадоуттир. Она продемонстрировала не самый стандартный подход к звуковому сопровождению детективного жанра.

Фото Кадр из фильма «Призраки в Венеции»

Что будет дальше с серией фильмов

После провалившейся в прокате «Смерти на Ниле» в новом фильме о Пуаро Кеннет Брана решил зайти с другой стороны и вместо роскошных видов и масштаба мы получили яркое, но короткое (фильм длится немногим больше 100 минут) приключение в темном антураже старинных венецианских стен. Хорошо это или плохо — решать зрителю, но нельзя отрицать уникальность и самобытность экранизации. Готичность всего действа, как ни странно, освежает образ и самого Пуаро, который в какой-то момент начал устаревать на фоне более молодых и бойких представителей жанра детектива. Впрочем, как говорится в пословице, «старый друг — лучше новых двух», поэтому прощаться с бельгийским сыщиком нам точно не хочется. Будем надеяться, что Кеннет Брана не ограничится трилогией и представит на суд публики еще одну часть про любимого усатого детектива. А пока наслаждаемся самым страшным месяцем в году и смотрим ужасающие «Призраки в Венеции»!