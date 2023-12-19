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Рик и Морти 10 серия 7 сезон: обзор, сюжет, финал сезона
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:00

3 мин.

«Не бойся смерти»: что показали в 10 серии 7 сезона «Рика и Морти»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Рик и Морти 7 сезон, 10 серия.
Фото Кадр из сериала «Рик и Морти»
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Adult Swim выпустил десятый и завершающий эпизод седьмого сезона «Рика и Морти». Рассказываем, чем закончилась предыдущая серия и что произошло в проекте дальше.

Осторожно! Спойлеры.

Чем закончилась девятая серия седьмого сезона «Рика и Морти»

В эпизоде «Морт: Рагнарик» (нетрудно догадаться, к какому марвеловскому хиту отсылает это название) Рик искал доказательство существования рая, чтобы раздобыть вечный источник энергии.

Девятая серия завершилась тем, что главные герои, перевербовав снежного человека, убедили монстров Universal (Дракулу, монстра Франкенштейна, существо из Черной лагуны и Мумию) сразиться с папой римским.

Рик и&nbsp;Морти, 7 сезон, 9 серия, Adult Swim. «Морт: Рагнарик»: что показали в девятой серии седьмого сезона «Рика и Морти»

Что происходит в десятой серии седьмого сезона «Рика и Морти»

В завершающей серии сезона «Не бойся смерти» Рик и Морти столкнулись с неизбежной проблемой путешественников их уровня — пресыщением. Они слишком много видели, ученого и его внука больше нечем удивить.

Но, оказывается, осталось место, которое еще способно на это. В уборной одного из заведений сети быстрого питания Denny есть «Дыра страха». Рик и Морти поначалу отнеслись к идее спуститься в нее скептически, но любопытство победило, и внук Санчеса отправился навстречу своим главным опасениям.

Кадр из сериала «Рик и Морти»
Фото Кадр из сериала «Рик и Морти»

«Не бойся смерти» — лучший эпизод седьмого сезона «Рика и Морти». Он показывает ученого с как никогда уязвимой стороны. Продолжение проекта было посвящено мести Рику Прайму за смерть Дайен, жены Рика. Санчес нашел способ вернуть свою семью, но не полностью, и какая-то часть персонажа все еще стремится исправить свое прошлое.

Седьмой сезон почти не касается историй остальных членов семьи Смит и, возможно, теряет от этого. Нельзя сказать, что от этого выиграли главные герои. «Свободное» время в сериале заняли сюжетные линии не самых впечатляющих второстепенных персонажей.

Кадр из сериала «Рик и Морти»
Фото Кадр из сериала «Рик и Морти»

Но если учесть непростые обстоятельства, сопровождающие создание седьмого сезона, продолжение «Рика и Морти» можно считать вполне удачным.

Кадр из&nbsp;мультсериала &laquo;Рик и&nbsp;Морти&raquo; (Rick and Morty). «Мне стыдно, и мое сердце разбито». Создатель «Рика и Морти» прокомментировал увольнение Джастина Ройланда

Что показали в сцене после титров

В сцене после титров старый друг Рика вспоминает об их прошлых приключениях (в частности, из первого эпизода седьмого сезона) и рассказывает, что украл портальную пушку.

С ее помощью персонаж смог попасть во вселенную, где не разошелся с женой, расправиться со своей альтернативной версией и занять его место. Жена из другой реальности сделала вид, что не заметила подмены.

Что произошло в&nbsp;1 серии 7 сезона Рика и&nbsp;Морти: разбор. Росомаха, робопризрак и дружеская поддержка: что произошло в первой серии седьмого сезона «Рика и Морти»

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