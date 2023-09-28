«Мне стыдно, и мое сердце разбито». Создатель «Рика и Морти» прокомментировал увольнение Джастина Ройланда

Не за горами премьера седьмого сезона мультсериала «Рик и Морти» (Rick and Morty). Проект переживает непростые времена. Adult Swim уволила одного из создателей проекта — Джастина Ройланда из-за обвинений в домашнем насилии и токсичном поведении на рабочем месте. Ройланд отвечал за сценарий, озвучку главных героев и некоторых второстепенных персонажей проекта.

В интервью The Hollywood Reporter также стоявший у истоков создания «Рика и Морти» Дэн Хармон рассказал, что информация об обвинениях Ройланда разбила ему сердце: «Пока я был одержим качеством мультфильма, пострадали безопасность и комфорт других людей. Теперь доверие между бесчисленным количеством зрителей и шоу, призванным доставить им удовольствие, нарушено. Я разочарован, мне стыдно, и мое сердце разбито тем, что огромная работа, радость и страсть могут быть использованы для эксплуатации и причинения вреда».

Дэн Хармон добавил, что не общался с Джастином Ройландом с 2019 года, и так до конца и не разобрался, что стало причиной прекращения их дружбы.

Седьмой сезон «Рика и Морти» выйдет 15 октября. Проект продолжит рассказывать о путешествиях эксцентричного ученого Рика Санчеса с внуком Морти Смитом по мультивселенной.