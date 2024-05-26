«Да, шеф!»: что известно о 3 сезоне сериала «Медведь»

27 июня на экраны вернется кулинарное драмеди «Медведь», снискавшее любовь как зрителей, так и критиков. Третий сезон продолжит историю молодого повара Карми, который вернулся в родной город, чтобы спасти семейный ресторан. Рассказываем, что известно о продолжении сериала «Медведь».

Сюжет сериала «Медведь»

Центральный персонаж истории — Кармен Берзатто. В первом сезоне перспективный повар возвращается из Нью-Йорка в Чикаго. В родном городе расположена небольшая закусочная The Original Beef of Chicagoland, которой когда-то владел его брат. После самоубийства Майки заведение переходит в руки главного героя.

Фото Кадр из сериала «Медведь»

Чтобы хоть как-то оживить ресторанчик, Карми нанимает су-шефа — не очень опытную, но талантливую Сидни. При этом уже сложившаяся команда во главе с Ричи — лучшим другом Майки — не сразу принимает новенькую, да и попыткам модернизировать The Beef отчаянно сопротивляется.

Фото Кадр из сериала «Медведь»

Во втором сезоне Карми все-таки взялся за ребрендинг закусочной, которую задумал превратить в ресторан The Bear. Больше внимания досталось и его семье. В одном из эпизодов показали рождественский ужин семьи Берзатто, состоявшийся за несколько лет до событий «Медведя». Тогда, когда Майки еще был жив.

Создатели и актерский состав «Медведя»

Автором кулинарного хита стал Кристофер Сторер, ранее работавший над сериалами «Рами» и «Дикинсон». Главная роль досталась Джереми Аллену Уайту — звезде многосерийной драмы «Бесстыжие». Образ Карми принес ему «Эмми», два «Золотых глобуса» и три премии Гильдии актеров. Су-шефа Сидни сыграла Айо Эдебири («Неудачницы»): за эту роль она была отмечена «Золотым глобусом», «Эмми» и двумя премиями Гильдии актеров.

Фото Кадр из сериала «Медведь»

В Ричи перевоплотился Эбон Мосс-Бакрак («Девочки», «Андор»), в Майки — Джон Бернтал («Сорвиголова», «Каратель»). Одна из ролей досталась Мэтти Мэтисону — реальному шеф-повару из Канады. Кроме того, в «Медведе» засветились оскароносные Джейми Ли Кертис и Оливия Колман, а также Боб Оденкерк, Сара Полсон, Уилл Поултер и другие.

Фото Кадр из сериала «Медведь»

Стоит отметить, что, помимо личных и коллективных актерских наград, в копилке проекта — «Золотой глобус» в категории «Лучший сериал (комедия или мюзикл)» и «Эмми» в категориях «Лучший комедийный сериал», «Лучшая режиссура эпизода комедийного сериала» и «Лучший сценарий эпизода комедийного сериала».

Чего ждать от 3-го сезона «Медведя»

В финале второго сезона Карми застрял в холодильнике — надеемся, зрителям объяснят, как ему удалось выбраться. При этом опубликованный на днях тизер не дает никаких намеков на сюжет новых серий. В ролике главный герой в гордом одиночестве стоит посреди кухни, после чего камера переключается на интерьер самого ресторана, а затем — на панораму Чикаго.

Фото Кадр из сериала «Медведь»

Известно, что к своим ролям вернутся Джереми Аллен Уайт, Айо Эдебири и Эбон Мосс-Бакрак. Кроме того, на странице третьего сезона «Медведя» на сайте IMDb значится Лиза Колон-Зайас, сыгравшая работницу ресторана Тину. А в апреле на съемочной площадке был замечен Уилл Поултер, ранее появившийся во втором сезоне в роли кондитера Луки из Копенгагена.

Ожидается, что продолжение шоу будет посвящено попыткам команды удержать новый ресторан на плаву. К тому же Карми еще предстоит вернуть долг дяде Джимми.

Тизер 3-го сезона сериала «Медведь»

График выхода эпизодов 3-го сезона «Медведя»

В третьем сезоне сериала «Медведь» будет 10 эпизодов. Все они выйдут в один день — 27 июня.