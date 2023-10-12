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Стала известна причина провала сериала Marvel «Секретное вторжение»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из сериала «Секретное вторжение».
Кадр из сериала «Секретное вторжение».
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Леденящий душу сериал «Секретное вторжение» стал далеко не самым удачным проектом Marvel и, возможно, последней каплей терпения главы Disney Боба Айгера. После того как один из самых дорогих многосерийных стриминговых проектов студии ($ 211 млн) показал низкие рейтинги, Айгер объявил о сокращении количества выпускаемого контента по вселенным Marvel и «Звездных войн» (в далекой-далекой галактике с ними тоже не все гладко).

Кадр из&nbsp;сериала &laquo;Асока&raquo;. Ведьмы, джедаи и зомби-штурмовики. Обзор сериала «Асока»

The Hollywood Reporter опубликовал материал, в котором объясняется провал «Секретного вторжения». Согласно отчету, Кайл Брэдстрит (сценарист и исполнительный продюсер блестящего сериала «Мистер Робот») был уволен из Marvel Studios после того, как целый год работал над сценарием проекта о шпионе Нике Фьюри. На его место взяли Брайана Такера («Город порока»), которому в написании новой версии истории помогали режиссеры Томас Безуча и Али Селим.

Кадр из сериала «Секретное вторжение».

На этом этапе к созданию «Секретного вторжения» подключился продюсер Джонатан Шварц. К сентябрю 2022 года многие члены команды сериала были заменены новыми линейными продюсерами, менеджерами по производству и помощниками режиссера. Изначально Безуча должен был стать режиссером трех эпизодов «Секретного вторжения», но в итоге покинул сериал из-за конфликтов в расписании, а руководитель Marvel Studios Крис Гари, отвечающий за шоу, был переведен на другую должность.

Производственные проблемы проекта не могли не отразиться на экране. «Секретное вторжение» получился крайне спорным сериалом со множеством неудачных решений.

Впрочем, история Ника Фьюри еще не закончена. Поклонники смогут увидеть своего любимого персонажа в грядущем фильме «Марвелы» («Капитан Марвел 2»).

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Марвелы&raquo;. Когда выходят «Марвелы» и что известно о фильме
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