Лучшие мелодрамы 2023: они никого не оставят равнодушными
Картины о любви остаются одним из самых популярных жанров. Собрали несколько свежих мелодрам, среди которых каждый найдет себе что-то по вкусу: от трогательных инди-проектов до романтических боевиков.
Больше чем никогда
Страна: Франция, Германия, Люксембург, Норвегия
Режиссер: Эмили Атеф
В главных ролях: Вики Крипс, Гаспар Ульель и другие
В прошлом году пронзительная мелодрама участвовала в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. «Больше чем никогда» повествует о паре, которой пришлось столкнуться с испытанием в виде неизлечимого заболевания: в попытках принять неизбежное главная героиня оставила мужа и в одиночку отправилась в Норвегию.
Лента стала одной из последних работ французского актера Гаспара Ульеля («Лунный рыцарь»), который погиб в результате несчастного случая на горнолыжном курорте.
Улица ржи
Страна: Великобритания
Режиссер: Рейн Аллен-Миллер
В главных ролях: Вивиан Опара, Дэвид Джонссон Фрэй и другие
Главными героями инди-картины, покорившей зрителей фестиваля «Санденс», стали два незнакомца: Дом и Яс встретились в галерее и отправились на долгую прогулку по улицам Лондона (название одной из них и попало в название фильма), в ходе которой им предстоит обсудить личные травмы и дать отпор бывшим.
«Улицу ржи» уже сравнивают с культовой трилогией Ричарда Линклейтера («Перед рассветом», «Перед закатом», «Перед полуночью»), хотя она и получилась более динамичной и яркой в визуальном плане, а также отмечают забавное камео Колина Ферта («Король говорит!»).
Мое прекрасное несчастье
Страна: США
Режиссер: Роджер Камбл
В главных ролях: Дилан Спроус, Вирджиния Гарднер и другие
Молодежная мелодрама, основанная на одноименном бестселлере Джейми Макгайер, предлагает зрителям очередную вариацию на тему «отличница и хулиган». На сей раз сюжет крутится вокруг первокурсницы Эбби и чемпиона подпольных боев Трэвиса.
Снявший «Мое прекрасное несчастье» Роджер Камбл знает толк в клише о противоположностях: среди его работ — «Жестокие игры» с Риз Уизерспун, Сарой Мишель Геллар и Райаном Филиппом, «Хижина любви» и сиквел «После».
Поехавшая
Страна: Россия
Режиссер: Антон Маслов
В главных ролях: Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарев и другие
Отечественная картина снята по реальной истории: в 2017 году путешественница Анна Смолина полгода провела в велосипедном туре по России. Вот и главная героиня комедийной мелодрамы «Поехавшая» решилась отправится в путь через всю страну, чтобы помириться с мамой, которую не видела тринадцать лет.
Съемки фильма проходили во Владимире, Нижнем Новгороде, Москве, в Башкортостане, а также на Алтае и на Байкале, а в рамках подготовки режиссер и исполнительница главной роли устроили трехдневный велотрип.
К тебе или ко мне?
Страна: США
Режиссер: Алин Брош МакКенна
В главных ролях: Риз Уизерспун, Эштон Кутчер и другие
В этом году главные звезды ромкомов нулевых вернулись к любимому жанру: Риз Уизерспун и Эштон Кутчер сыграли друзей детства, которые однажды решили поменяться домами. Так, Дебби улетела в Нью-Йорк, чтобы отдохнуть от родительских обязанностей, а Питер отправился в Лос-Анджелес, где на время стал нянькой для сына Дебби.
Фильм получил довольно низкие оценки от критиков, однако релиз романтической истории в канун Дня святого Валентина все равно помог собрать зрителей у экранов.
Моя пиратская свадьба
Страна: США
Режиссер: Джейсон Мур
В главных ролях: Дженнифер Лопес, Джош Дюамель, Дженнифер Кулидж и другие
Дженнифер Лопес, еще одна королева жанра, и вовсе специализируется на комедийных мелодрамах о свадьбах: «Свадебный переполох», «Если свекровь — монстр...», «Первый встречный», а теперь — «Моя пиратская свадьба».
В центре сюжета — роскошная свадебная церемония, на которую врываются пираты. Спасти заложников, конечно же, предстоит молодоженам.
Прошлые жизни
Страна: США
Режиссер: Селин Сон
В главных ролях: Грета Ли, Тео Ю, Джон Магаро и другие
Дебютная режиссерская работа Селин Сон уже наделала шума в киносообществе: премьера «Прошлых жизней» состоялась на «Санденсе», а затем лента участвовала в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля. Критики пришли в восторг от истории о лучших друзьях детства из Южной Кореи, которые спустя десять лет встречаются в Нью-Йорке.
Одну из главных ролей исполнил Тео Ю, сыгравший Виктора Цоя в фильме «Лето». Российские зрители смогут увидеть «Прошлые жизни» только в следующем году: официальный релиз картины запланирован на 25 января.
Без ответа
Страна: США
Режиссер: Декстер Флетчер
В главных ролях: Ана де Армас, Крис Эванс, Эдриан Броуди и другие
Ана де Армас и Крис Эванс — уже проверенный кинодуэт: актеры вместе снимались в детективе «Достать ножи» и боевике «Серый человек». На сей раз они перевоплотились в главных героев экшн-мелодрамы.
«Без ответа» повествует о знакомстве Коула и Сэди. Суждено ли им пойти на второе свидание, если девушка скрыла тот факт, что работает на ЦРУ? Или теперь молодым людям вместе предстоит спасти мир?
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