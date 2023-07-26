Лучшие мелодрамы 2023: они никого не оставят равнодушными

Картины о любви остаются одним из самых популярных жанров. Собрали несколько свежих мелодрам, среди которых каждый найдет себе что-то по вкусу: от трогательных инди-проектов до романтических боевиков.

Больше чем никогда

Страна: Франция, Германия, Люксембург, Норвегия

Режиссер: Эмили Атеф

В главных ролях: Вики Крипс, Гаспар Ульель и другие

Фото Кадр из фильма «Больше чем никогда»

В прошлом году пронзительная мелодрама участвовала в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. «Больше чем никогда» повествует о паре, которой пришлось столкнуться с испытанием в виде неизлечимого заболевания: в попытках принять неизбежное главная героиня оставила мужа и в одиночку отправилась в Норвегию.

Лента стала одной из последних работ французского актера Гаспара Ульеля («Лунный рыцарь»), который погиб в результате несчастного случая на горнолыжном курорте.

Улица ржи

Страна: Великобритания

Режиссер: Рейн Аллен-Миллер

В главных ролях: Вивиан Опара, Дэвид Джонссон Фрэй и другие

Фото Кадр из фильма «Улица ржи»

Главными героями инди-картины, покорившей зрителей фестиваля «Санденс», стали два незнакомца: Дом и Яс встретились в галерее и отправились на долгую прогулку по улицам Лондона (название одной из них и попало в название фильма), в ходе которой им предстоит обсудить личные травмы и дать отпор бывшим.

«Улицу ржи» уже сравнивают с культовой трилогией Ричарда Линклейтера («Перед рассветом», «Перед закатом», «Перед полуночью»), хотя она и получилась более динамичной и яркой в визуальном плане, а также отмечают забавное камео Колина Ферта («Король говорит!»).

Мое прекрасное несчастье

Страна: США

Режиссер: Роджер Камбл

В главных ролях: Дилан Спроус, Вирджиния Гарднер и другие

Фото Кадр из фильма «Мое прекрасное несчастье»

Молодежная мелодрама, основанная на одноименном бестселлере Джейми Макгайер, предлагает зрителям очередную вариацию на тему «отличница и хулиган». На сей раз сюжет крутится вокруг первокурсницы Эбби и чемпиона подпольных боев Трэвиса.

Снявший «Мое прекрасное несчастье» Роджер Камбл знает толк в клише о противоположностях: среди его работ — «Жестокие игры» с Риз Уизерспун, Сарой Мишель Геллар и Райаном Филиппом, «Хижина любви» и сиквел «После».

Поехавшая

Страна: Россия

Режиссер: Антон Маслов

В главных ролях: Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарев и другие

Фото Кадр из фильма «Поехавшая»

Отечественная картина снята по реальной истории: в 2017 году путешественница Анна Смолина полгода провела в велосипедном туре по России. Вот и главная героиня комедийной мелодрамы «Поехавшая» решилась отправится в путь через всю страну, чтобы помириться с мамой, которую не видела тринадцать лет.

Съемки фильма проходили во Владимире, Нижнем Новгороде, Москве, в Башкортостане, а также на Алтае и на Байкале, а в рамках подготовки режиссер и исполнительница главной роли устроили трехдневный велотрип.

К тебе или ко мне?

Страна: США

Режиссер: Алин Брош МакКенна

В главных ролях: Риз Уизерспун, Эштон Кутчер и другие

Фото Кадр из фильма «К тебе или ко мне?»

В этом году главные звезды ромкомов нулевых вернулись к любимому жанру: Риз Уизерспун и Эштон Кутчер сыграли друзей детства, которые однажды решили поменяться домами. Так, Дебби улетела в Нью-Йорк, чтобы отдохнуть от родительских обязанностей, а Питер отправился в Лос-Анджелес, где на время стал нянькой для сына Дебби.

Фильм получил довольно низкие оценки от критиков, однако релиз романтической истории в канун Дня святого Валентина все равно помог собрать зрителей у экранов.

Моя пиратская свадьба

Страна: США

Режиссер: Джейсон Мур

В главных ролях: Дженнифер Лопес, Джош Дюамель, Дженнифер Кулидж и другие

Фото Кадр из фильма «Моя пиратская свадьба»

Дженнифер Лопес, еще одна королева жанра, и вовсе специализируется на комедийных мелодрамах о свадьбах: «Свадебный переполох», «Если свекровь — монстр...», «Первый встречный», а теперь — «Моя пиратская свадьба».

В центре сюжета — роскошная свадебная церемония, на которую врываются пираты. Спасти заложников, конечно же, предстоит молодоженам.

Прошлые жизни

Страна: США

Режиссер: Селин Сон

В главных ролях: Грета Ли, Тео Ю, Джон Магаро и другие

Фото Кадр из фильма «Прошлые жизни»

Дебютная режиссерская работа Селин Сон уже наделала шума в киносообществе: премьера «Прошлых жизней» состоялась на «Санденсе», а затем лента участвовала в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля. Критики пришли в восторг от истории о лучших друзьях детства из Южной Кореи, которые спустя десять лет встречаются в Нью-Йорке.

Одну из главных ролей исполнил Тео Ю, сыгравший Виктора Цоя в фильме «Лето». Российские зрители смогут увидеть «Прошлые жизни» только в следующем году: официальный релиз картины запланирован на 25 января.

Без ответа

Страна: США

Режиссер: Декстер Флетчер

В главных ролях: Ана де Армас, Крис Эванс, Эдриан Броуди и другие

Фото Кадр из фильма «Без ответа»

Ана де Армас и Крис Эванс — уже проверенный кинодуэт: актеры вместе снимались в детективе «Достать ножи» и боевике «Серый человек». На сей раз они перевоплотились в главных героев экшн-мелодрамы.

«Без ответа» повествует о знакомстве Коула и Сэди. Суждено ли им пойти на второе свидание, если девушка скрыла тот факт, что работает на ЦРУ? Или теперь молодым людям вместе предстоит спасти мир?

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