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5 зарубежных фильмов, которые снимали в России

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Фото Кадр из фильма «Профессионал».

Современные технологии позволяют режиссерам создавать любые локации для картин, не выходя за пределы студий. Однако многие по-прежнему предпочитают натурные съемки павильонным. Рассказываем, в каких иностранных лентах можно увидеть настоящую Россию.

«Превосходство Борна», 2004

Финал второй части шпионской франшизы разворачивается в Москве. Мэтт Деймон действительно сидел за рулем «Волги», хотя в самых сложных эпизодах машиной управлял профессиональный гонщик. В 2005 году сцена погони по российской столице, которую поставил каскадер Виктор Иванов, получила престижную премию в области трюков «Таурус».

Фото Кадр из фильма «Превосходство Борна».

«Онегин», 1998

Экранизацией произведения Пушкина занималась британская постановщица Марта Файнс, а самого Онегина сыграл ее старший брат Рэйф Файнс, известный своей любовью к русской культуре и даже немного владеющий русским языком.

Фото Кадр из фильма «Онегин».

Роли сестер Лариных достались Лив Тайлер («Властелин колец») и Лене Хиди («Игра престолов»). Часть съемок проходила в Санкт-Петербурге, куда по сюжету переехала Татьяна.

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«Профессионал», 2018

В оригинале криминальный триллер об американском наемнике, отправившемся в Россию за партией бриллиантов, называется «Сибирь». Только вот в Сибирь создатели фильма не поехали: в кадре ее заменила Канада. Зато несколько сцен с Киану Ривзом были отсняты в Санкт-Петербурге. Так, например, на экране появляются Львиный мост и аэропорт Пулково.

Фото Кадр из фильма «Профессионал».

«Обитель зла: Возмездие», 2012

Съемки пятой части хоррор-франшизы проходили на Камчатке и в Москве, в частности — на Красной площади. По просьбе команды главную достопримечательность столицы даже перекрыли на несколько часов. Поговаривают, что идея снимать фильм в России принадлежит исполнительнице главной роли: напомним, что Милла Йовович — дочь советской актрисы Галины Логиновой.

Фото Кадр из фильма «Обитель зла: Возмездие».

«Золотой глаз», 1995

Еще одна серия фильмов, которая может похвастаться натурными съемками в России — это бондиана. Семнадцатый фильм франшизы, ставший дебютом для Пирса Броснана в образе Агента 007, подарил зрителям зрелищную сцену погони на танке по центру Санкт-Петербурга. Разрушение исторических зданий доделывали уже на студии в Англии, но виды Северной столицы в кадре — настоящие.

Фото Кадр из фильма «Золотой глаз».

Кстати, пару лет назад в разговоре с изданием Lenta.Ru Барбара Брокколи вспомнила о работе над той самой сценой: «Это были девяностые, и тогда от бондианы требовалась определенная гротескная чрезмерность», — заявила продюсер саги.

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