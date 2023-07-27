Не только «Форсаж»: 5 захватывающих фильмов про гонки

При упоминании крутых машин и запредельной скорости на ум сразу же приходит сага о похождениях Доминика Торетто и его друзей. Но если вы уже успели посмотреть все части франшизы «Форсаж», то вот еще несколько картин о гонках, на которые стоит обратить внимание.

Ford против Ferrari

США / 2019

Режиссер: Джеймс Мэнголд

В ролях: Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон, Джон Бернтал и другие

Рейтинг Кинопоиска: 8.2

Рейтинг IMDb: 8.1

Фото Кадр из фильма «Ford против Ferrari»

В основе этого байопика лежит реальная история противостояния двух автомобильных корпораций. Американская компания решила бросить вызов итальянцам, удерживающим пальму первенства в престижной гонке «24 часа Ле-Мана». Для работы над подходящей моделью выбрали автоконструктора Кэрролл Шэлби (Дэймон), но тот отказался браться за дело без выдающегося (но трудного в общении) гонщика Кена Майлза (Бэйл).

В 2020 году картина претендовала на «Оскар» в номинации «Лучший фильм», но одержала победу лишь в категориях «Лучший монтаж» и «Лучший монтаж звука». Однако в целом критики остались довольны как актерской игрой, так и сценами гонок.

Гонка

Великобритания, США / 2013

Режиссер: Рон Ховард

В ролях: Крис Хемсворт, Даниэль Брюль, Оливия Уайлд и другие

Рейтинг Кинопоиска: 8.1

Рейтинг IMDb: 8.1

Фото Кадр из фильма «Гонка»

Еще одна подлинная история: на сей раз — о бескомпромиссном соперничестве британца Джеймса Ханта (Хемсворт) и австрийца Ники Лауды (Брюль). Съемочной группе была предоставлена действующая техника команд «Формулы-1» и оригинальные машины 1976 года, а при монтаже использовались кадры архивных хроник.

Немецкого актера Даниэля Брюля номинировали на «Золотой глобус», «Сатурн», премию Гильдии актеров и премию Британской академии, но главной оценкой его работы стал тот факт, что реальному Ники Лауде фильм понравился, что не так часто случается с байопиками.

Малыш на драйве

США / 2017

Режиссер: Эдгар Райт

В ролях: Энсел Элгорт, Джейми Фокс, Кевин Спейси, Лили Джеймс и другие

Рейтинг Кинопоиска: 7.2

Рейтинг IMDb: 7.6

Фото Кадр из фильма «Малыш на драйве»

В центре сюжета этого криминального боевика — молодой парень по прозвищу Малыш (Элгорт), который любит музыку и быструю езду, а на жизнь зарабатывает тем, что помогает бандитам скрыться с мест преступлений. Влюбившись в официантку, Малыш решает выйти из игры, но для этого надо выполнить последний заказ.

Лента получила хвалебные отзывы от критиков и несколько номинаций на престижные кинопремии, а режиссер Эдгар Райт («Скотт Пилигрим против всех») даже претендовал на «Грэмми» в категории «Лучший саундтрек для визуальных медиа».

Самый быстрый «Индиан»

США, Новая Зеландия, Япония / 2005

Режиссер: Роджер Дональдсон

В ролях: Энтони Хопкинс, Брюс Гринвуд и другие

Рейтинг Кинопоиска: 8.0

Рейтинг IMDb: 7.8

Фото Кадр из фильма «Самый быстрый «Индиан»

Главным героем байопика стал новозеландец Берт Монро (Хопкинс), который потратил несколько лет на то, чтобы переделать свой мотоцикл 1920 Indian Scout в гоночный болид. В соревнованиях на соляном озере Бонневиль в штате Юта Монро установил несколько мировых рекордов скорости, хотя почти никто не верил в успех стареющего гонщика.

Оскароносный уроженец Уэльса не смог воспроизвести характерный акцент Монро, но критики все равно остались довольны игрой Хопкинса, заявив, что тот идеально изобразил эксцентричного гения. Фильм также получил высокие оценки и даже участвовал в конкурсной программе кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Мишель Вальян: Жажда скорости

Франция, 2003

Режиссер: Луи-Паскаль Кувлер

В ролях: Сагамор Стевенен, Питер Янгблад Хиллз, Дайан Крюгер и другие

Рейтинг Кинопоиска: 6.8

Рейтинг IMDb: 5.3

Фото Кадр из фильма «Мишель Вальян: Жажда скорости»

Картина, получившая неоднозначные отзывы, повествует о бесстрашном гонщике Мишеле Вальяне, которому предстоит ожесточенная борьба за лидерство в «24 часах Ле-Мана». Роль в этом фильме принесла широкую известность бывшей модели Дайан Крюгер, которая впоследствии засветилась в «Трое», «Бесславных ублюдках» и «Господине Никто».

Одним из сценаристов проекта выступил французский кинематографист Люк Бессон, который подарил зрителям еще несколько картин о быстрой езде, среди которых — франшизы «Такси» и «Перевозчик».

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