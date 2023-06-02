7 лучших фильмов про зомби: от культовых черно-белых до современных

Собрали подборку для любителей зомби-апокалипсиса и не только.

Зомби — мертвые, которые не умирают. Этот мифический архетип настолько плотно интегрирован в современную культуру, что может появиться даже там, где его совсем не ждут, и, пуская слюни и рыча, навести шороху.

В кино слово «зомби» фактически является синонимом фразы «оживший труп». Давайте разберемся, какие фильмы способствовали популяризации этого образа и благодаря каким образовалась эта неразрывная зомби-связь.

«Ночь живых мертвецов» (1968)

Классический независимый хоррор-фильм, снятый режиссером Джорджем Ромеро. Первый полнометражный фильм 28-летнего Ромеро стал хитом проката в кинотеатрах под открытым небом и внедрил тему зомби-апокалипсиса, где ожившие мертвецы охотятся на выживших.

Большинство студий отказались от дистрибьюции низкобюджетной ленты под рабочим названием «Ночь пожирателей плоти». Прокатом фильма занялась компания Walter Reade Organization, но одним из требований стала замена рабочего названия на более благозвучное, из-за чего права на фильм не были зарегистрированы и он фактически с самого начала своего существования попал в список национального достояния.

В 1999 году лента, породившая целый поджанр популярного кино, была включена в Национальный реестр фильмов, что, помимо множества продолжений и ремейков, стало окончательным признанием важности фильма.

«Зловещие мертвецы» (1981)

От одного дебютанта перемещаемся к другому. Релиз первого полнометражного фильма 22-летнего режиссера Сэма Рейми тоже столкнулся с проблемами: фильм стал одной из главных целей нападок со стороны цензуры, что помешало его прокату во многих странах. А среди тех, где релиз все-таки состоялся, часто прокатывали урезанные версии. Но, как часто бывает, время все расставляет по своим местам, и вскоре «Зловещие мертвецы» не только заняли заслуженное место в пантеоне лучших зомби-фильмов, но и породили трилогию, два ремейка и целую франшизу, куда входит сериал, компьютерные игры и комиксы.

«Зловещие мертвецы» рассказывают историю группы молодых людей, обнаруживших в лесу Книгу Мертвых, которая пробуждает древнее зло. Постепенно герои становятся жертвами демонического проклятия и борются за выживание. Фильм известен своей кровавостью, жестокостью и уникальным стилем съемки, который стал отличительной чертой режиссерского стиля Сэма Рэйми. А главный герой первого фильма Эш Уильямс в исполнении Брюса Кэмпбелла стал одним из важных персонажей массовой культуры.

«Живая мертвечина» (1992)

Имя новозеландца Питера Джексона знакомо практически всем, ведь этот человек снял одну из самых известных и обласканных как критиками, так и зрителями кинотрилогий в истории — «Властелин колец».

Но за десять лет до этого режиссер не мыслил такими масштабами, а реализовывал свой талант в более приземленных, но не менее талантливых кинокартинах. В 1992 году вышел первый по-настоящему профессиональный игровой фильм режиссера — пародийный зомби-фильм под названием «Живая мертвечина».

В этом фильме есть множество запоминающихся моментов: от беглых нацистов и зомби-младенцев до финальной сцены, для съемок которой было использовано более 400 литров искусственной крови.

Фильм получил 13 кинонаград профильных кинофестивалей и даже две номинации на премию «Сатурн».

«28 дней спустя» (2002)

Фильм, который вдохнул новую жизнь в уже надоевший образ полуразложившегося трупа. В Картине Денни Бойла зомби — это не восставшие мертвецы, еле-еле перебирающие тухлыми конечностями, а люди, инфицированные «вирусом ярости», во многом схожим с бешенством.

Новый взгляд на архетип, свежие идеи и уникальный подход помогли фильму с бюджетом всего в 8 млн долларов собрать в мировом прокате 85 млн долларов, породить сиквел, серию комиксов и попасть не только в тематические списки лучших фильмов, но и в список «100 лучших фильмов Британии» по версии журнала Time Out.

«Зомби по имени Шон» (2004)

В 2004 году на свет появилась одна из самых известных и без сомнения лучших зомби-комедий в истории. Британский режиссер Эдгар Райт в соавторстве с британским актером-комиком Саймоном Пеггом выпускает первую часть своей трилогии пародийных фильмов, названных в честь мороженого Cornetto.

Комедия рассказывает историю обычного продавца, который оказывается в центре зомби-апокалипсиса. Вместе со своим лучшим другом Эдом (в исполнении Ника Фроста) и группой нескольких выживших Шон должен спастись от зомби и найти безопасное убежище. Фильм является своего рода поклоном классическим фильмам ужасов и пародией на них, но при этом обладает собственным стилем и шармом.

Он собрал хорошую кассу, получил отличные отзывы критиков и зрителей, попал в двадцатку лучших фильмов с 1992 года по версии Квентина Тарантино и умудрился впечатлить даже отца зомби-хоррора Джорджа Ромеро, который пригласил Эдгара Райта и Саймона Пегга сыграть эпизодические роли в своем новом фильме.

«Добро пожаловать в Зомбиленд» (2009)

Еще одна зомби-комедия, но на этот раз от мастеров из Голливуда и режиссера Рубена Флейшера. Премьера фильма состоялась в 2009 году, а сборы составили 102 млн долларов, что сделало ленту самым кассовым зомби-фильмом в США на тот момент. «Зомбиленд» доказал, что этот жанр может быть не только пугающим, но и развлекательным.

Фильм сочетает элементы комедии и ужасов, представляя смешной и свежий подход к жанру. Картина стала популярной благодаря уникальному стилю, неожиданным поворотам сюжета, ироничным и острым диалогам ярких персонажей. Все это сделало фильм хитом, а камео Билла Мюррея всем запомнилось надолго.

«Поезд в Пусан» (2016)

Самый кассовый фильм Южной Кореи 2016 года режиссера Ен Сан-хо, получивший положительные отзывы профессиональной прессы и пришедшийся по вкусу зрителям по всему миру, был презентован на Каннском кинофестивале в рамках «Полуночных показов».

История разворачивается вокруг бизнесмена Сок-у и его маленькой дочери Су-ан, которые оказываются запертыми в поезде во время зомби-апокалипсиса. Вместе с группой выживших они сражаются за свою жизнь, пытаясь добраться до города Пусан — единственного места, где предположительно все еще безопасно. Основные действия фильма происходят в замкнутых пространствах, что делает атмосферу еще более напряженной.

При этом фильм представляет собой не просто адреналиновую зомби-жвачку — при определенной оптике его можно назвать социальной притчей и увидеть в нем социальную и политическую метафору.

«Поезд в Пусан» отличается захватывающей динамикой, напряженным сюжетом и эмоциональными горками. Фильм исследует не только ужас зомби-апокалипсиса, но и человеческую природу, жертвенность и солидарность в кризисных ситуациях, чем и заслужил международное признание, став одним из наиболее важных фильмов жанра зомби в последние годы.

«Мертвые не умирают» (2019)

Кино от завсегдатая Каннского кинофестиваля и автора таких фильмов, как «Мертвец», «Сломанные цветы» и «Кофе и сигареты».

В 2013 году Джим Джармуш обращался к образу других легендарных злодеев — вампиров — в своей любовной истории «Выживут только любовники», а в 2019-м переключился на тему мертвых существ, которые предпочитают мозги, а не кровь. «Мертвые не умирают» — комедийный фильм ужасов, который отличается от традиционных картин о зомби уникальным стилем и характерным чувством юмора Джима Джармуша.

История разворачивается в маленьком городке Центральной Америки, в котором внезапно наступает зомби-апокалипсис. Местный шериф Клифф Робертсон (в исполнении Билла Мюррея) и его заместитель Ронни Питерсон (в исполнении Адама Драйвера) сталкиваются с восстанием мертвецов и пытаются защитить город и его жителей. Фильм является не только пародией на жанр зомби, но и критикой современного потребительского общества, экологических проблем и зависимости от технологий.

Он получил спорные отзывы, но его уникальный подход к жанру и выдающийся актерский состав сделали картину интересной и значимой в контексте кинематографа — это умная, ироничная и достаточно изобретательная работа уважаемого автора.

Фильмы о зомби привлекают зрителей своей напряженностью, ужасами, комедией, но и, что важно, зачастую являются площадкой для исследования человеческой природы, моральных дилемм и выживания в экстремальных ситуациях. Они позволяют нам рассмотреть собственные страхи, надежды и внутренние битвы. Фильмы о зомби, несмотря на спорную репутацию, остаются важной частью кинематографического наследия и продолжают вдохновлять новое поколение режиссеров и зрителей.

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