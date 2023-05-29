5 кинопродолжений, «переплюнувших» свои первые части

Продолжения фильмов часто становятся предметом особого интереса для зрителей. Возникают ожидания: сможет ли сиквел повторить успех оригинала? И хотя далеко не все продолжения достигают хотя бы уровня первой части, есть несколько фильмов, в которых последующие части даже превосходят оригинал.

«Терминатор 2: Судный день»

Начнем с самого яркого примера сиквела, который полностью затмевает первую часть. Фильм не просто превзошел своего предшественника во всем, но и задал новую планку для всего блокбастерного кино и поменял вектор его развития, популяризировав использование компьютерной анимации.

Фото Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день».

Бюджет второй части составил 100 млн долларов, что в 13 раз больше, чем у первого фильма про киборга из будущего. На тот момент это был самый большой бюджет в истории.

Джеймс Кэмерон — мастер блокбастерного кино, и с помощью этой рекордной суммы он смог создать один из самых зрелищных фильмов в истории. Показательно, что сами съемки заняли немногим больше трех месяцев, а вот на постпродакшн и приведение фильма к конечному состоянию потратили целых полтора года.

Фильм Джеймса Кэмерона, увидевший свет в 1991 году, добился успеха как среди зрителей, так и среди критиков, получил четыре «технических» «Оскара», а также множество других наград и занял свое заслуженное место в пантеоне шедевров развлекательного кино.

Отреставрированные версии «Судного дня» выходили в повторный прокат в 2017 и 2019 годах.

«Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар»

Следующим примером по-настоящему удачного сиквела служит не менее известный фильм одной из самых популярных серий.

Фото Кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар».

После феноменального успеха первого фильма франшизы ее автор и отец-основатель решил не занимать режиссерское место и пригласил вместо себя Ирвина Кершнера. Одним из авторов сценария выступил Лоуренс Кэздан — будущий лауреат премии «Сатурн» за сценарий к «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега».

Но вернемся в далекую-далекую галактику. Следующая часть приключения повстанцев стала мрачнее и серьезнее, ввела новых персонажей, среди которых один из любимцев фанатов — магистр Йода, и позволила главным героям проиграть и оказаться на грани краха.

Ну и, конечно же, именно этот фильм подарил нам одну из самых распространенных и популярных киноцитат в истории, одновременно являющуюся огромным спойлером, переворачивающим все с ног на голову за десятки лет до появления «Игры престолов». Вы ведь знаете, кто чей отец?

Многими зрителями и критиками фильм по праву считается лучшим в серии, поэтому у него — наивысший средний балл среди всех эпизодов киносаги.

«Безумный Макс 2: Воин дороги»

А теперь перенесемся в Австралию, где начинающий режиссер и бывший врач Джордж Миллер снимает свой дебютный полнометражный фильм про недалекое постапокалиптическое будущее, где роль главного героя — Макса Рокатански — исполнил молодой актер Мэл Гибсон. «Безумный Макс» вышел в 1979 году и при бюджете всего в 300 тысяч австралийских долларов стал рекордсменом мирового проката, собрав более 100 миллионов долларов. А потом долго удерживал рекорд по разнице между бюджетом и сборами.

Фото Кадр из фильма «Безумный Макс 2: Воин дороги».

Но нас интересует вторая часть. Возросший бюджет, который теперь составлял более 4 миллионов австралийских долларов, помог раскрыть потенциал задумок авторов. Фильм получил множество наград от Австралийского киноинститута и считается лучшей частью будущей трилогии.

Говоря о «Безумном Максе», нельзя не упомянуть одноименный, уже четвертый в серии фильм 2015 года с подзаголовком «Дорога ярости», который снова снял Джордж Миллер, но уже без Мэла Гибсона, ставшего к тому времени суперзвездой и успевшего не только реализоваться как актер мировой величины, но и снять несколько своих фильмов.

И хотя фильм не является прямым сиквелом, а представляет собой перезапуск франшизы, его точно можно назвать идеальным наследником оригинального произведения.

Несмотря на производственный ад, в котором картина находилась с 1997 года, она снискала популярность как у зрителей, так и у критиков. Работа получила шесть «технических» «Оскаров», что сделало ее рекордсменом среди австралийских фильмов.

«Хороший, плохой, злой»

От австралийского безумия мы отправляемся в мир спагетти-вестернов, где под прекрасную музыку Эннио Морриконе в кадре режиссера Серджио Леоне появляется легендарная фигура человека без имени в пончо и с сигариллой во рту в исполнении Клинта Иствуда.

Фото Кадр из фильма «Хороший, плохой, злой».

Первая часть «долларовой трилогии» под названием «За пригоршню долларов» вышла в 1964 году, но сейчас мы сосредоточимся на третьей — под названием «Хороший, плохой, злой», ведь она не только хронологически является первой частью, но и впоследствии была признана классикой кинематографа, оказавшей огромное влияние на будущие фильмы.

Тут стоит упомянуть, что в 1966 году, когда картина увидела свет, она была принята отрицательно, ведь спагетти-вестерн считался «жанром класса В», а Серджио Леоне не мог тягаться по известности и влиянию с такими мастодонтами кино, как Антониони и Феллини. Тем временем в США европейский вестерн считался чем-то вроде второсортного подражания.

Но время расставило все по местам, и «Хороший, плохой, злой» занял свое место в истории, причем не только кинематографа. Идея образа Стрелка Роланда в романах цикла «Темная Башня» Стивена Кинга во многом вдохновлена героем Клинта Иствуда. Квентин Тарантино вообще называл этот фильм одним из любимых — а с Тарантино мы спорить не будем...

«Человек паук 2»

Важнейшая цитата дяди Бена «с большой силой приходит большая ответственность» стала культовой и запомнилась не только Питеру Паркеру. Вот уж действительно, «чем больше цифра в названии — тем больше ответственность», за исключением, конечно, третьего фильма.

Фото Кадр из фильма «Человек паук 2».

Вторая часть трилогии Сэма Рейми, вышедшая в 2004 году, смогла превзойти и так, казалось бы, идеальную экранизацию комиксов, появившуюся на два года раньше.

Сиквел стал лучше во всем и предложил, наверное, одну из лучших формул летнего блокбастера, гораздо более личную и эмоциональную, чем ожидаешь от классического супергеройского кино.

«Человек паук 2» крепко обосновался на лидирующих позициях в списках топовых супергеройских фильмов, получил любовь множества критиков и собрал приличную кассу. А главное — смог великолепно изобразить одного из самых главных врагов дружелюбного соседа Питера Паркера.

Когда продолжение фильма превосходит оригинал, это не только становится приятным сюрпризом для зрителей, но и напоминает нам о бесконечных возможностях киноиндустрии. Ждем новых фильмов!