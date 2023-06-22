6 популярных мультфильмов, которые почему-то не получили продолжения

У многих есть любимый мультфильм, о продолжении которого мы мечтаем. Однако заветная вторая часть так и не появляется на экранах. Существует много причин, почему продюсеры и создатели отказываются от сиквелов. Некоторые боятся испортить оригинальность и законченность первоначальной истории, другие опасаются коммерческой неудачи. Но поклонники продолжают надеяться снова встретиться с любимыми персонажами.

Итак, какие анимационные картины так и не получили продолжения, несмотря на любовь зрителей?

«Стальной гигант», 1999 год

Сюжет построен вокруг дружбы между мальчиком по имени Хогарт и гигантским роботом, упавшим с неба. Фильм, созданный студией Warner Bros. Animation и режиссером Брэдом Бердом, стал культовым произведением и получил массу положительных отзывов от критиков. Картина соединяет юмор и приключения с глубокой эмоциональной составляющей о силе дружбы и гуманности.

Фото Кадр из мультфильма «Стальной гигант»

Несмотря на коммерческий успех и потрясающие отзывы публики, «Стальной гигант» так и остался без продолжения. Планы на сиквел существовали, но так и не были реализованы из-за творческих разногласий между сценаристами и режиссером. Многие фанаты до сих пор мечтают увидеть продолжение истории о Хогарте и его металлическом друге.

«Унесенные призраками», 2001 год

Фильм, получивший Оскар и долго считавшийся самой кассовой картиной в истории Японии, рассказывает о приключениях девочки по имени Тихиро. Героиня неожиданно попадает в мир духов и волшебства.

Фото Кадр из аниме «Унесенные призраками»

«Унесенные призраками» впечатляют не только визуальной стилизацией, но и умением передать глубокий смысл и мудрость. Вопреки слухам о сиквеле, режиссер Миядзаки заявил, что не планирует снимать продолжение истории. Он считает, что сюжет завершен и не требует развития. Однако множество поклонников мечтают вернуться в волшебный мир и узнать, что ждет Тихиро дальше.

«Кубо. Легенда о самурае», 2016 год

Потрясающий фильм студии Laika переносит зрителей в мир японских легенд. Картина рассказывает историю мальчика Кубо. Герой должен победить злого духа с помощью своих магических способностей. Лента получила восторженные отзывы от критиков и зрителей благодаря красочной анимации, глубокому сюжету и впечатляющим персонажам.

Фото Кадр из мультфильма «Кубо. Легенда о самурае»

Несмотря на успех и признание, на данный момент нет конкретных планов на сиквел. Однако создатели фильма заявили, что открыты для идей. Это дает надежду поклонникам увидеть продолжение волшебной истории.

«Рататуй», 2007 год

История о крысе по имени Реми оказалось невероятно успешной. Создателям удалось показать удивительную любовь грызуна к кулинарии и гастрономическим сочетаниям. После просмотра хочется пойти на кухню и приготовить что-нибудь вкусное.

Фото Кадр из мультфильма «Рататуй»

«Вверх», 2009 год

Трогательная анимационная лента от студии Pixar рассказывает историю старика Карла Фредриксена, который решает осуществить свою мечту и отправиться в путешествие с помощью своего дома. Чтобы исполнить желание, нужна всего тысяча воздушных шаров.

Фото Кадр из мультфильма «Вверх»

Фильм был восторженно принят критиками и зрителями. Он также получил огромное количество наград, включая «Оскар» в номинации Лучший анимационный фильм. Но официальных объявлений о продолжении истории Карла и его спутника Рассела до сих пор нет.

«Моана», 2016 год

«Моана» — это трогательный фильм о молодой полинезийской «принцессе», дочери вождя, которая отправляется в плавание, чтобы спасти свой народ. Картина от студии Disney получила огромный отклик среди зрителей и критиков благодаря потрясающей визуализации, увлекательной музыке и вдохновляющему посланию о смелости и самоотверженности.

Фото Кадр из мультфильма «Моана»

Многие фанаты надеются на сиквел, и студия Disney их услышала. Компания объявила о съемках полнометражного фильма о приключениях Мауи, одного из главных героев мультика. Будем надеяться, что история действительно получит развитие.

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