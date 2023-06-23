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Сегодня, 21:00

5 захватывающих детективов на любой вкус

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из фильма «Ветреная река»
Фото Кадр из фильма «Ветреная река»
Приготовьтесь отгадывать, кто убийца.

Фильмы о расследовании преступлений появились еще в эпоху немого кино. С тех пор интерес к ним не угасает. Экранизации приключений Шерлока Холмса, культовые работы Альфреда Хичкока, бесчисленные криминальные сериалы — список можно продолжать бесконечно.

Собрали несколько разноплановых детективов, на которые стоит обратить внимание.

«Решение уйти», 2022 год

Пак Чхан-ук («Олдбой») снял гипнотическую картину о детективе, который начинает расследовать смерть упавшего со скалы мужчины. Его вдова сотрудничает с полицией, и главный герой даже влюбляется в женщину. Но чем глубже он погружается в дело, тем сильнее начинает подозревать супругу погибшего.

Кадр из фильма «Решение уйти»
Фото Кадр из фильма «Решение уйти»

Южнокорейский фильм отметили на Каннском кинофестивале в категории лучший режиссер. Картина также была номинирована на «Золотой глобус», а Азиатская киноакадемия наградила ее сразу тремя наградами: за лучшую актрису, лучшую работу сценариста и лучшую работу художника.

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«Ветреная река», 2016 год

Еще один лауреат Каннского кинофестиваля — картина американца Тейлора Шеридана («Те, кто желает мне смерти»). Действие разворачивается в индейской резервации «Ветреная река» в штате Вайоминг. В центре сюжета — убийство молодой девушки.

Кадр из фильма «Ветреная река»
Фото Кадр из фильма «Ветреная река»

Знакомые зрителям по киновселенной Marvel Элизабет Олсен и Джереми Реннер вновь предстали на экране дуэтом. На этот раз в образах начинающего агента ФБР, которой поручено расследование, и местного егеря, знакомого с культурой индейцев.

«Черный ящик», 2020 год

Если большинство детективов построены вокруг убийств и ограблений, то героям французской ленты предстоит разобраться в обстоятельствах авиакатастрофы. Аналитик Матье обладает уникальным слухом, поэтому именно он возглавляет расшифровку черного ящика. Однако каждая прослушанная аудиозапись ставит перед ним все больше вопросов.

Кадр из фильма «Черный ящик»
Фото Кадр из фильма «Черный ящик»

В главной роли снялся Пьер Нинэ («Франц», «Обещание на рассвете»), за режиссуру отвечал Ян Гозлан («Идеальный мужчина»). В прошлом году фильм был номинирован на главную кинопремию Франции «Сезар» в пяти номинациях, но, к сожалению, остался без призов.

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«Поиск», 2018 год

Лента Аниша Чаганти («Взаперти») снята в инновационном формате скринлайф (от англ. screen life — «жизнь на экране»), когда зрители наблюдают за экраном компьютера главного героя. На нем и разворачиваются основные события. Джон Чо («Звездный путь») сыграл отца, чья дочь пропала без вести. Покопавшись в ее аккаунтах в соцсетях, мужчина осознал, что совсем ничего не знает о жизни ребенка.

Кадр из фильма «Поиск»
Фото Кадр из фильма «Поиск»

Любопытно, что в этом году вышла похожая картина «Пропавшая без вести» (одним из сценаристов выступил Чаганти). Только в новой ленте девушка ищет свою мать, которая отправилась в отпуск с новым мужчиной и не вернулась домой. Ведущую роль исполнила Сторм Рид. В съемке обоих проектов принимал участие Тимур Бекмамбетов.

Кадр из фильма «Пропавшая без вести»
Фото Кадр из фильма «Пропавшая без вести»

«Семь», 1995 год

Завершает подборку культовый детективный триллер Дэвида Финчера («Бойцовский клуб», «Игра»). Режиссер на днях объявил о том, что сейчас работает над переизданием картины. Кардинальные изменения в ленту Финчер обещал не вносить. Когда выйдет обновленная версия фильма, пока неизвестно.

Кадр из фильма «Семь»
Фото Кадр из фильма «Семь»

Сюжет рассказывает о двух детективах. Вместе они расследуют серийные убийства, основанные на семи смертных грехах. Главных персонажей сыграли Морган Фриман и Брэд Питт.

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