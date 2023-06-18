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18 июня, 23:45

4 небанальных зарубежных мульфильма, которые обязательно нужно показать детям

Дима Акатов
Режиссер короткометражного кино, продюсер анимации
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Кадр из мультфильма «Морской монстр»
Фото Кадр из мультфильма «Морской монстр»

Мультфильмы — это потрясающий способ развлекать и образовывать детей всех возрастов. Истории могут рассказать о различных культурах, ценностях и преподать жизненные уроки в понятному каждому формате. За последнее десятилетие вышло немало достойных внимания фильмов, способных заинтересовать как взрослого, так и ребенка. Рассказываем о четырех нестандартных анимационных фильмах, которые стоит посмотреть всей семьей.

Добытчица (2017)

Режиссер: Нора Туми

Фото Кадр из мультфильма «Добытчица».

Это красиво анимированный фильм с сильной главной героиней. События разворачиваются в Афганистане во время режима Талибана (запрещенная в России террористическая организация). Парвана, — молодая девочка, которая вынуждена притворяться мальчиком, чтобы обеспечить свою семью после того, как ее отец попал в тюрьму. Фильм прекрасно анимирован и рассказывает важную историю о стойкости перед лицом беды. Режиссеркой фильма является Нора Туоми, а среди продюсеров — Анджелина Джоли. Мультфильм был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм».

Клаус (2019)

Режиссеры: Серхио Паблос, Карлос Мартинес Лопес

Кадр из мультфильма
Фото Кадр из мультфильма «Клаус».

Это трогательный стоп-моушн (в формате покадровой съемки) мультфильм о важности доброты и сообщества с обаятельным ансамблем персонажей. Главный герой, Йеспер, -почтальон, которого начальник отправляет в отдаленную северную деревню организовать почтовое отделение. Йеспер оказывается втянут в противостояние местных семейных кланов, которым совсем не до почты. Мультфильм напоминает о том, что даже самые маленькие акты доброты могут иметь большое значение. Он тоже был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм».

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Митчеллы против Машин (2020)

Режиссеры: Майкл Рианда, Джефф Роу

Фото Кадр из мультфильма «Митчеллы против Машин».

Это смешная и трогательная история от создателей «Гравити Фолз» о семье, которая должна спасти мир от мятежа роботов. Мультик полон экшена, юмора и искренности. Был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм».

Морской монстр (2022)

Режиссер: Крис Уильямс

Фото Кадр из мультфильма «Морской монстр».

Это история об охотнике на морских чудовищ, который подружился с маленькой девочкой. Отличный выбор для семей, любящих приключения и фэнтези с захватывающей анимацией и влюбляющими в себя персонажами. История о том, что даже самые страшные существа могут стать друзьями.

Если вы ищете нечто отличное от популярных фильмов Disney, смело включайте примеры из этой подборки. Необычные истории и глубокие персонажи придутся по вкусу взрослым, а стилизованная анимация и необычный дизайн понравятся маленьким любителям мультиков.

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