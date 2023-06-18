4 небанальных зарубежных мульфильма, которые обязательно нужно показать детям
Мультфильмы — это потрясающий способ развлекать и образовывать детей всех возрастов. Истории могут рассказать о различных культурах, ценностях и преподать жизненные уроки в понятному каждому формате. За последнее десятилетие вышло немало достойных внимания фильмов, способных заинтересовать как взрослого, так и ребенка. Рассказываем о четырех нестандартных анимационных фильмах, которые стоит посмотреть всей семьей.
Добытчица (2017)
Режиссер: Нора Туми
Это красиво анимированный фильм с сильной главной героиней. События разворачиваются в Афганистане во время режима Талибана (запрещенная в России террористическая организация). Парвана, — молодая девочка, которая вынуждена притворяться мальчиком, чтобы обеспечить свою семью после того, как ее отец попал в тюрьму. Фильм прекрасно анимирован и рассказывает важную историю о стойкости перед лицом беды. Режиссеркой фильма является Нора Туоми, а среди продюсеров — Анджелина Джоли. Мультфильм был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм».
Клаус (2019)
Режиссеры: Серхио Паблос, Карлос Мартинес Лопес
Это трогательный стоп-моушн (в формате покадровой съемки) мультфильм о важности доброты и сообщества с обаятельным ансамблем персонажей. Главный герой, Йеспер, -почтальон, которого начальник отправляет в отдаленную северную деревню организовать почтовое отделение. Йеспер оказывается втянут в противостояние местных семейных кланов, которым совсем не до почты. Мультфильм напоминает о том, что даже самые маленькие акты доброты могут иметь большое значение. Он тоже был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм».
Митчеллы против Машин (2020)
Режиссеры: Майкл Рианда, Джефф Роу
Это смешная и трогательная история от создателей «Гравити Фолз» о семье, которая должна спасти мир от мятежа роботов. Мультик полон экшена, юмора и искренности. Был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм».
Морской монстр (2022)
Режиссер: Крис Уильямс
Это история об охотнике на морских чудовищ, который подружился с маленькой девочкой. Отличный выбор для семей, любящих приключения и фэнтези с захватывающей анимацией и влюбляющими в себя персонажами. История о том, что даже самые страшные существа могут стать друзьями.
Если вы ищете нечто отличное от популярных фильмов Disney, смело включайте примеры из этой подборки. Необычные истории и глубокие персонажи придутся по вкусу взрослым, а стилизованная анимация и необычный дизайн понравятся маленьким любителям мультиков.