Как изменились актрисы сериала «Папины дочки» почти за 10 лет

Скоро мы увидим их в продолжении.

Семья Васнецовых известна практически каждому телезрителю. Сериал «Папины дочки» — один из самых популярных российских ситкомов. Его съемки длились шесть лет, и актрисы взрослели вместе со своими героинями. Ситком настолько полюбился зрителям, что они требовали его возвращения. И вот, наконец, в 2022 году начались съемки нового сезона с уже повзрослевшими «папиными дочками». Как же они изменились почти за 10 лет?

Мирослава Карпович

После окончания Школы-студии имени В. Немировича-Данченко при МХАТе «Папины дочки» стали одним из первых крупных проектов для Мирославы Карпович. Она была самой старшей сестрой — Машей Васнецовой. Несмотря на то что девушке на момент начала съемок был 21 год, ей удалось убедить зрителя, что она 17-летняя школьница. Разница в возрасте между актрисой и героиней не стала препятствием.

После дебюта в сериале Мирославу стали приглашать на новые роли — «Плюс один», «Голубка», «Тариф «Новогодний». Позже актриса снималась в мини-сериале «Мой любимый гений», в короткометражных фильмах «Салют» Александра Гузя и «Поверь в себя» Олега Захарова.

После выхода на экраны фильма ужасов «Невеста» в 2017 году Мирослава на продолжительное время перестала сниматься в кино, но спустя четыре года порадовала зрителей участием в проекте «Друг на продажу». В 2022 году вышел второй сезон сериала «В активном поиске», в котором у Мирославы главная роль.

Анастасия Сиваева

Анастасия Сиваева начала сниматься в «Папиных дочках», когда ей было 16 лет. Изначально она пробовалась на роль Маши, но режиссер решил, что образ Даши подходит девушке больше. После окончания съемок сериала девушка мечтала о драматической роли. Ее мечта исполнилась, правда, в большой картине так и не удалось сняться. Анастасия сыграла в новелле «Автограф», которая стала частью многосерийного фильма «Последняя минута». Также звезда играла в короткометражных фильмах и озвучивала мультфильмы.

Как и Даше Васнецовой, Анастасии не удалось получить высшее образование. В 2010 году она поступила на актерский факультет Института современного управления, кино и телевидения. В 2016 году этот вуз лишился аккредитации. С 2015 года Анастасия практически не появляется в медиапространстве и не посещает светские мероприятия.

Дарья Мельникова

В 2007 году, когда Дарье было 15 лет, по совету юмориста Олега Акулича она пошла на пробы в «Папины дочки» и получила роль Жени Васнецовой. Параллельно девушка снималась в телесериале «Правила угона», в мелодраме «Такова жизнь» и других фильмах. После завершения съемок сериала актриса настроилась на работу в больших и крупных картинах. Неожиданной была роль девушки в криминальной драме Рената Давлетьярова «Стальная бабочка», которая даже получила отметку 18+. Затем у актрисы было много других крупных проектов: мелодрама «Однажды», «Гагарин. Первый в космосе», сериалы «Лютый», «Мата Хари» и многие другие.

Сейчас актриса играет в театре имени Ермоловой, воспитывает двух сыновей и продолжает сниматься в кино. В марте выйдет сериал «Король и шут», в котором Дарья исполнила роль Ольги Горшеневой. А недавно на платформах появился сериал «Хочу не могу!» с Мельниковой в главной роли.

Елизавета Арзамасова

Еще до «Папиных дочек» у Елизаветы Арзамасовой были роли в кино, хотя на тот момент ей было всего 12 лет. У актрисы отлично получилось создать образ девочки-гения, который полюбился зрителям. Уже в 16 лет Елизавета активно работала в театре и даже играла вместе с Ефимом Шифриным в постановке «Принцесса Ивонна» в театре имени Евгения Вахтангова. Трудно сосчитать количество спектаклей, в которых играла актриса: «Заговор по-английски», «Блэз», «Через постель», «Ромео и Джульетта», «Ночь ее откровений». Также девушка работала в Доме Булгакова вместе с Филиппом Бледным, который исполнил роль Веника в ситкоме «Папины дочки».

Фильмография актрисы также богата: биографический сериал «Достоевский», «Мой любимый папа», «72 часа», «Екатерина. Взлет», «Ивановы-Ивановы» и другие.

Сейчас Арзамасова продолжает играть в театре и кино, а также воспитывает вместе с фигуристом Ильей Авербухом сына.

Екатерина Старшова

Катя Старшова, которой в начале съемок было всего шесть лет, стала одной из самых любимых героинь ситкома. Девочке нравилось играть Пуговку — Полину Васнецову. Также Катя успела сняться и в других картинах — «Русалка», «Черная молния». Благодаря «Папиным дочкам» девушка стала востребованной моделью и гостем и участником телевизионных программ — «Минута славы», «Кто хочет стать миллионером?», «Танцы со звездами». Кроме того, юная звезда играла в театре на льду, окончила экстерном школу и сейчас учится в МГУ на факультете фундаментальной медицины.