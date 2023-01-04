8 мини-сериалов, которые можно посмотреть за одни выходные

Собрали варианты на любой вкус и цвет, а главное — не затянутые.

Что посмотреть в выходные? Спорим, вы хоть раз задавались этим вопросом. Вместе с экспертами в сфере кино Светланой Матюшиной и Андреем Серовым мы выбрали восемь сериалов, которым точно стоит дать шанс. Они совершенно разные, но всех их объединяет одно — вы успеете посмотреть их за выходные.

«Вражда» (2017)

Кадр из сериала «Вражда».

В отчаянной борьбе за возвращение утраченного успеха две немолодые оскароносные кинодивы Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис, несмотря на взаимную неприязнь, хватаются за второсортный сценарий «Что случилось с Бэби Джейн?» и вкладывают в хоррор весь блеск своих драматических талантов. Великолепные самолюбивые актрисы, но одинокие и несчастные женщины с акульими зубами, которые на протяжении всего сериала пытаются сжить друг друга со свету.

«Вражда» рассказывает нам историю не только двух звезд, но и двух хрупких женщин, которым пришлось пожертвовать многим ради своей карьеры, историю про одиночество, предательство и старость. Великолепная картинка, прекрасная актерская, драматичная человеческая история и обаяние золотого Голливуда не дадут шанса остаться равнодушным к сериалу Райана Мерфи.

«Эмили в Париже» (2020 — ...)

Кадр из сериала «Эмили в Париже».

Американка Эмили получает неожиданное предложение отправиться в Париж по работе. Поругавшись с парнем, девушка, ни слова не зная по-французски, отправляется в Город любви. Однако Париж встречает ее не с распростертыми объятиями. Эмили предстоит столкнуться с местной культурой, найти новых друзей и любовь.

«Пэн Американ» (2011)

Кадр из сериала «Пэн Американ».

История четырех девушек, которые всем нарядам предпочли форму бортпроводниц и возможность летать по всему миру. Нью-Йорк, Лондон, Рим, роскошные отели, мужчины и провожающие взглядом пассажиры — сериал расскажет о том, как реально существующая авиакомпания «Пэн Американ» превратилась в мечту о красивой жизни.

Первый (и последний) сезон сериала показывает нам жизнь Америки 1963 года. Здесь есть и «Битлз», и Энди Уорхол, и расовая нетерпимость, холодная война, железный занавес, Берлинская стена, фашизм, московская Лубянка и убийство Кеннеди. Помимо этого, в сериале размышляют о феминизме, эмансипации, девственности, конфликте поколений, пацифизме, движении хиппи — и все это под аутентичную музыку 1960-х.

Во время просмотра появляется впечатление огромной любви и к ушедшей эпохе, с которой создавался фильм. Авторы поставили перед собой непростую задачу: отразить любовную лирику и судьбы нескольких женщин, приправить это шпионским детективом и достоверно передать ретро-атмосферу.

«Капельник» (2022 — ...)

Кадр из сериала «Капельник».

Ваня — анестезиолог-реаниматолог, работающий в московской клинике. Несколько лет назад его девушка Маша умерла от передозировки, а ее маму после такой трагедии парализовало. Ваня испытывает чувство вины и пытается хоть как-то исправить ошибки прошлого — для этого необходимо собрать крупную сумму на операцию маме, и единственный реальный вариант их заработать — стать «капельником» — человеком, который незаконно «откачивает» богатых и знаменитых.

Вместо наносного лоска и известных лиц съемочная команда действительно придумала персонажей, которым сопереживаешь. Причем не только главному герою, но и практически всем, включая антагонистов. У сериала отличный темп, в нем нет затянутых сцен и клиповости, которыми сейчас изобилует отечественный продакшн. «Капельник» поднимает серьезные темы, но не скатывается в бесконечную философию: в сценарии (который, кстати, написала блогер Ида Галич) сочетаются и размышления о жизни, и насыщенный сюжет, и легкий уместный юмор.

«Чернобыль» (2019)

Кадр из сериала «Чернобыль».

26 апреля 1988 года химик Валерий Легасов, надежно спрятав шесть аудиокассет со своими воспоминаниями, вешается у себя в квартире. Двумя годами ранее в 1:23:45 во время проведения эксперимента на Чернобыльской АЭС происходит взрыв реактора и пожар. Поднятые по тревоге пожарные без спецзащиты прибывают на место аварии, не подозревая, что оказались в эпицентре крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы. Руководство ЧАЭС уверяет Кремль, что ситуация под контролем и радиационный фон в норме, но по настоянию академика Легасова его вместе с зампредседателя Совета Министров Борисом Щербиным отправляют разобраться в происходящем на месте.

«Нежность» (2020)

Кадр из сериала «Нежность».

Финансовый директор крупной компании Елена Ивановна Подберезкина (именно с отчеством) успешна, богата и... абсолютно одинока. В случайной командировке она встречает мужчину своей мечты и так же неожиданно теряет его. На протяжении сериала Елена Ивановна ищет загадочного незнакомца доступными и недоступными способами. В ход идет все — логика, эзотерика, помощь подруг, знакомство с новым мужчиной и даже поездка на ретрит. Она идет вперед, бежит сломя голову, ошибается, падает, набивает шишки, но бежит, верит, желает и в итоге добегает до пункта назначения. И на этом непростом пути в поисках любви, возможно, обретает главное — себя.

«Медведь» (2022 — ...)

Кадр из сериала «Медведь».

Сериал о трудной и изматывающей профессии повара, который, как ни странно, помогает расслабиться после тяжелого рабочего дня.

По сюжету знаменитый молодой шеф-повар из нью-йоркского ресторана высокой кухни возвращается в родной Чикаго: его старший брат покончил с собой и оставил в наследство разваливающуюся итальянскую забегаловку. Герой (его играет Джереми Аллен Уайт, знакомый многим по сериалу «Бесстыжие») пытается наладить бизнес, разобраться в себе, своих травмах и помочь коллегам стать лучше.

Отличное соотношение бытового реализма и творческого потенциала делает этот сериал привлекательным для просмотра. Внятная история, понятные посылы, яркие, харизматичные герои демонстрируют хорошее взаимодействие на экране, наполняя нарратив истории светлой отдушиной, которой так не хватает после просмотра многих криминальных историй.

«Тед Лассо» (2020 — ...)

Кадр из сериала «Тед Лассо».

Футбольная трагикомедия, в которой главный герой — непримиримый оптимист — борется с трудностями, объединяет команду футболистов, да и просто с огромным энтузиазмом пытается наладить жизнь всех вокруг, игнорируя собственные проблемы и превращая слабости в преимущества.

Сама задумка, где тренеру по американскому футболу предлагают поработать в АПЛ, — уже весьма оригинальна и необычна. Ведь Тед Лассо даже в американском футболе был далеко не на первых ролях, а здесь вдруг лучшая лига мира (не ФНЛ) и абсолютно другой вид спорта, в котором тот ничего не смыслит. Новая владелица маленького футбольного клуба «Ричмонд» решает использовать его в своих хитрых планах и предлагает Теду должность главного тренера, рассчитывая, что тот развалит клуб. Однако все оказывается не так просто.

Над сериалом работали авторы «Клиники», и это во многом объясняет, почему воодушевляющая история «Теда Лассо» покорила так много сердец и собрала внушительную коллекцию престижных наград.