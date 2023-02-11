6 российских сериалов прошлого года, которые почти не уступают зарубежным вариантам
В последние годы отечественная индустрия сериалов развивается с космической скоростью. Их производится такое количество, что за всеми новинками не уследить. Рассказываем о сериальных премьерах прошлого года, которые точно нельзя пропустить.
«Аврора»
Здесь есть и мрачная атмосфера, вдохновленная фильмами Тарантино и фон Триера, и цепляющий сюжет (за него отвечают Роман Волобуев и Елена Смолина). В девять лет Саша Зорина прославилась ролью в культовом отечественном криминальном фильме «Аврора». Но вот дальнейшая карьера девочки не задалась. Сегодня Саше (Лена Тронина) двадцать пять. Актриса-неудачница работает в кол-центре психологической помощи и перебивается ролями в массовке. С молодым человеком бывшая звезда только что рассталась, денег на аренду квартиры за прошедший месяц нет, но это еще не все проблемы Зориной. Саша узнает о неожиданной беременности, а кроме того, ее начинает преследовать таинственный незнакомец, который слишком многое о ней знает.
«Нулевой пациент»
Сергей Трофимов и Евгений Стычкин решили снять психологическое кино о том, как в Элисте в 1988 году врачи впервые столкнулись с неизвестной тогда болезнью. В детской больнице произошла вспышка ВИЧ-инфекции. Ничего о болезни не известно, но главный герой — врач Кирсан Аюшев (Аскар Ильясов) — самоотверженно встает на путь борьбы за здоровье больных. Никита Ефремов, получивший недавно «Золотого орла», играет эпидемиолога из Москвы, который подключается к работе. По стилистике и социальной проблематике — не хуже хваленого «Чернобыля».
«ЮЗЗЗ»
Бойцовский клуб по-ростовски. Молодой и амбициозный Равиль (Кузьма Котрелев) выучился на программиста, а еще здорово играет в баскетбол. Он мечтает получить грант от одного из американских университетов и переехать, а пока живет с мамой в бедном ростовском районе Юго-Запад и пытается расплатиться с накопившимися долгами. Равиль работает курьером, но находится в поиске более прибыльных вариантов. И такой ему подворачивается. На рабочем «каблуке» он перевозит наркотики бандита по кличке Дым (Антон Кузнецов). Ростов поделен между Дымом и Кокой (Гела Месхи), другим криминальным авторитетом. Разумеется, не обошлось и без любовной линии: Равиль пытается добиться расположения племянницы Коки.
«Алиса не может ждать»
Напряженная драма, снятая Натальей Мещаниновой, о пятнадцатилетней школьнице, чье зрение фатально ухудшается. Правда, от нее диагноз скрывают. В центре истории — ее взаимоотношения с матерью (Анна Михалкова) и сестрой (Таисия Вилкова). Елизавета Ищенко в лучших традициях европейского фестивального кино играет героиню, которая мучительно ищет себя и учится находить общий язык с окружающим миром.
«Почка»
Жизнь служащей пожарной инспекции Натальи Кустовой (Любовь Аксенова) окружена роскошью — дорогая машина, шикарная квартира, брендовая одежда, — и все благодаря взяткам. Из-за своего расчетливого образа жизни девушка потеряла всяческую связь с родными, а ее нынешний бойфренд жалуется на отсутствие нежных чувств. Во время планового медосмотра Наталья узнает, что у нее отказали почки и она в срочном порядке нуждается в операции по пересадке органа. Есть всего три месяца, чтобы отыскать донора, которым может быть лишь кровный родственник. Но можно ли наладить отношения с семьей? Бенефис Любови Аксеновой, которой очень идут роли стерв, и Авдотьи Смирновой, выступившей шоураннером сериала.
«Черная весна»
Приморский город превращается в Твин Пикс с густотой сюжетных ответвлений и наличием странных персонажей: нормальных здесь вообще нет, как и просто человечных. Чуть присмотришься — либо растлитель, либо изменник. Герой Глеба Калюжного решает вызвать на дуэль столичного режиссера, заподозренного в аморальном поведении, открыв тем самым ящик Пандоры: теперь в городке многие хотят стреляться в духе Пушкина, но продолжать разговаривать как в подворотне. И гоголевская сатира, и мрачная правда о жизни в провинциальной полутьме.