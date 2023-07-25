Что посмотреть про шахматы и шахматистов: фильмы, мультфильм и сериалы

Как известно, шахматы — игра королей, ведь само название в переводе с персидского означает «шах умер». Современные правила сложились где-то к XV веку, а в наши дни организацией спортивных шахматных соревнований занимается Международная шахматная федерация (ФИДЕ). Шахматы — это спорт, но при этом и наука, и искусство.

Конечно, такая важная часть человеческой истории не могла обойти стороной киновоплощения. Однако как показать такую нединамичную игру, чтобы фильм не только был нескучным, но и смотрелся с интересом и напряжением даже теми, кто в шахматах не смыслит? Как передать драматичность выборов и полет мыслей, которые бурлят на шахматной доске?

Мы постарались собрать фильмы о шахматах, которые вместо тягостного ожидания хода заставят вас проникнуться магией одной из древнейших игр.

« Защита Лужина » (2000 г.)

Фильм основывается на романе Владимира Набокова, который впервые был опубликован в 1929-1930 годах под псевдонимом В. Сирин.

Сюжет книги и фильма крутится вокруг истории вымышленного шахматиста Александра Ивановича Лужина, страдающего чем-то наподобие аутизма. История развивается, когда Лужин встречает Наташу, прекрасную молодую женщину, которая становится его второй половинкой. Наташа влюбляется в Лужина и пытается помочь ему справиться с его личными демонами и трудностями. В экранизации сыграли Джон Туртурро и Эмили Уотсон, а музыку написал двухкратный лауреат премии «Оскар» — француз Александр Деспла.

Фото Кадр из фильма «Защита Лужина»

Фильм, вышедший в 2000 году и поставленный обладательницей «Оскара», нидерландским режиссером Марлен Горрис, как и книга, — противоречивое произведение, учитывая явную нейроотличность главного героя и особенности его поведения. Есть мнения, что подобный образ мог негативно отразиться на массовом восприятии шахматистов. Но несмотря на это, многие считают книгу одним из лучших произведений Владимира Набокова. При этом стоит упомянуть, что и сам Владимир Владимирович увлекался шахматами и был достаточно сильным игроком, а также автором ряда интересных шахматных задач.

Несмотря на некоторые отличия от книги, фильм все еще представляет из себя вполне увлекательное произведение. Это мрачный и впечатляющий психологический драматический фильм, который демонстрирует умения гения и его столкновение с реальным миром.

В крайнем случае, внимательный зритель сможет увлечь себя выискиванием шахматных ошибок в экранизации, а в конце просмотра авторитетно подтвердить устоявшийся в обществе постулат о том, что книга лучше.

« Гроссмейстер » (1972 г.)

Советский фильм режиссера Сергея Микаэляна, вышедший на экраны в 1972 году и собравший множество всесоюзных и зарубежных наград.

Фото Кадр из фильма «Гроссмейстер»

Картина рассказывает запутанную историю вымышленного гроссмейстера Сергея Хлебникова, роль которого исполнил «главный интеллектуальный актер эпохи» Андрей Мягков, он же Женя Лукашин из новогоднего хита «Ирония судьбы, или С легким паром!». Фильм «Гроссмейстер» прослеживает не только карьеру Михаила Таля как шахматиста, но и его личную жизнь, борьбу с творческими и жизненными проблемами, а также сложности, с которыми он сталкивался в процессе подготовки к важным соревнованиям.

«Гроссмейстер» — это эмоциональная драма о страсти к шахматам, о выборе между любовью и преследованием своей цели.

Достоверности фильму добавляет наличие среди актеров реальных советских гроссмейстеров. В съемках приняли участие Юрий Авербах, Марк Тайманов, Виктор Корчной и Михаил Таль, Пауль Керес и Александр Котов.

С именем одного из гроссмейстеров связана история, сказавшаяся на судьбе фильма. Летом 1976 года Виктор Корчной отказался возвращаться с шахматного турнира, проходившего в Амстердаме. Шахматист просил политического убежища в Нидерландах, но после отказа поселился в Швейцарии. Он жил там и представлял Швейцарию на турнирах, а вновь приехал в Россию уже после распада СССР.

По причине вышеописанных событий середины 70-х годов фильм был отложен на полку и так и не получил широкой известности, что добавляет ему характеристику «экспоната эпохи».

« Жертвуя пешкой » (2014 г.)

Один из самых известных фильмов про шахматистов, биографическая драма режиссера Эдварда Цвика, рассказывает историю одиннадцатого чемпиона мира по шахматам, американского гроссмейстера Бобби Фишера, роль которого воплотил на экране Тоби Магуайр.

Фото Кадр из фильма «Жертвуя пешкой»

Фильм сосредоточен на легендарном шахматном матче за звание чемпиона мира 1972 года между Бобби Фишером и советским гроссмейстером Борисом Спасским — столкновение не только двух гениев, но и двух держав, двух мировоззрений. В связи с этим название фильма «Жертвуя пешкой» отсылает совсем не к шахматной доске. Как объяснил режиссер Эдвард Цвик, оба гроссмейстера были пешками в руках своих правительств.

Фильм получил хорошие отзывы, а многие рецензенты положительно отозвались об игре Тоби Магуайра, сумевшего передать на экране сложную натуру Бобби и достоверно воплотить все его ментальные проблемы.

Несмотря на интересный сюжет, рассказывающий о настоящем гении и его демонах, фильм провалился в прокате, не сумев отбить бюджет на производство.

« Рыцари Южного Бронкса » (2005 г.)

Фильм рассказывает историю Ричарда Мартинеса, учителя из бедного района Южного Бронкса в Нью-Йорке, который использует шахматы, чтобы помочь своим ученикам развивать логическое мышление, самодисциплину и стратегические навыки.

Фото Кадр из фильма «Рыцари Южного Бронкса»

Сюжет фильма следует за Ричардом Мартинесом и его шахматной командой. Он проводит уроки и тренировки, в результате чего ученики начинают развиваться не только как шахматисты, но и как личности. Они учатся преодолевать трудности и верить в свои способности.

В роли Ричарда Мартинеса — актер Тед Дэнсон.

«Рыцари Южного Бронкса» ­— это вдохновляющая история о том, как образование и поддержка могут изменить жизни подростков и помочь им преодолеть трудности. На «Кинопоиске» фильм получил рейтинг 7,3 против 6,7 на IMDb.

« Игра Джери » (1997 г.)

Короткометражный анимационный фильм студии Pixar, выпущенный в 1997 году режиссером Яном Пинкавой.

Фото Кадр из фильма «Игра Джерри»

Фильм рассказывает историю старика по имени Джери, который играет партию шахмат с самим собой в парке. Однако, поскольку играет за обе стороны доски, он воображает себя двумя разными персонажами: одним — серьезным и опытным, а другим — немного забавным и наивным. Джери умело управляется с обеими сторонами и демонстрирует свои шахматные навыки, используя различные тактики и стратегии. По ходу партии он переключается между двумя своими «личностями», чтобы попробовать обмануть противника — самого себя.

«Игра Джери» — это мастерски созданный короткометражный фильм с прекрасной анимацией и умным, забавным сюжетом. Он получил признание критиков и «Оскар» в 1998 году. Эта история о старении, жизненном опыте и мудрости продолжает вдохновлять зрителей всего мира.

« Шах и мат » (2011 г.)

Канадский детективный сериал рассказывает о вымышленном русском чемпионе мира по шахматам, который живет в отеле и не выходит из него. Деньги на оплату самого дорогого номера заканчиваются, а владельцы гостиницы пытаются его выселить: мало того что не платит, еще и ведет себя неподобающе — ходит по холлу в халате, ругается матом и много пьет.

Фото Кадр из сериала «Шах и мат»

Дело в том, что неудобный постоялец страдает агорафобией — страхом открытого пространства, именно поэтому не может покинуть отель. Он стал бояться улицы после того, как его невесту убили прямо у входа здания. Чтобы оплачивать проживание, он начинает расследовать преступления, пользуясь логикой, которую развил благодаря игре в шахматы. В расследованиях ему помогают студент, барменша и горничная отеля, которые выполняют поручения во внешнем мире, аналитические навыки и доска в клеточку.

В каждой серии гроссмейстер расследует новое дело, но в сериале есть также и сквозной сюжет, связанный с убийством невесты героя.

« Ход королевы» (2020 г.)

Сложно было пропустить этот сериал, но, если это вам все-таки удалось — он определенно достоин внимания! Вышедший в 2020-м мини-сериал от Netflix стал хитом: он завоевал 11 «Эмми», получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший мини-сериал или телефильм», а Аня Тейлор-Джой, исполнившая главную роль шахматистки-вундеркинда Бэт Хармон, удостоилась награды за лучшую женскую роль в мини-сериале.

Фото Кадр из сериала «Ход королевы»

Восьмисерийный телефильм рассказывает историю шахматного вундеркинда и сироты Элизабет, которая обнаруживает свой потенциал в шахматах в 9 лет. После случайной встречи с шахматным мастером в детском доме Бет быстро овладевает игрой и показывает удивительные способности в этом умственном состязании. На своем пути к величию и званию чемпиона мира одаренная девушка борется с эмоциональными проблемами и зависимостями.

Сериал основан на одноименной книге, названной в честь одного из шахматных дебютов (который корректнее перевести как «Ферзевой гамбит»). Этот роман Уолтера Тэвиса был издан в 1983 году. Он, как и сериал, охватывает множество тем, среди которых усыновление, алкоголизм, наркомания и феминизм.

Кроме прекрасной актерской игры и увлекательного повествования, не менее важным достижением сериала стала очередная волна популярности шахмат. The New York Times сравнила этот всплеск интереса с тем, что случился после матча Бобби Фишера в 1972 году. Кстати, легендарный американец стал одним из прообразов главной героини сериала.