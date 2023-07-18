Чего ждать от нового фильма «Вонка» с Тимоти Шаламе
Во всемирный день шоколада, 11 июля, кинокомпания Warner Bros. Pictures выпуcтила первый трейлер фэнтезийного мюзикла «Вонка». Сюжет фильма расскажет о молодости и пути к успеху юного Вилли Вонки. На этот раз роль эксцентричного кондитера исполнил Тимоти Шаламе, широко известный по ролям в фантастической дилогии «Дюна» и драмам «Зови меня своим именем», «Маленькие женщины».
Кто такой Вилли Вонка
Впервые персонаж Вилли Вонка появился в сказочной повести «Чарли и шоколадная фабрика» британского писателя Роальда Даля, изданной в 1964 году. Первая экранизация под названием «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» увидела свет в 1971 году, но, несмотря на положительные отзывы, не пользовалась успехом. Лишь позже фильм стал хитом. Роль эксцентричного владельца фабрики по производству шоколада исполнил лауреат премии «Эмми» Джин Уайлдер.
В 2005 году вышла вторая экранизация вышеупомянутой книги. В этот раз у руля встал Тим Бертон, а заглавную роль исполнил давний любимец режиссера — Джонни Депп. Несмотря на в целом положительные отзывы, со временем фильм вызвал множество разногласий. Игра Джонни Деппа также подверглась критике, что впрочем не помешало актеру получить номинацию на «Золотой глобус».
Когда начали снимать фильм «Вонка» и кто принимал участие в съемках
Разработка приквела про Вилли Вонку началась в 2016 году после покупки Warner Bros. Pictures прав на персонажа, а Тимоти Шаламе был утвержден на роль в сентябре 2021 года. Съемки проходили в Великобритании, в них также приняли участие Роуэн Аткинсон, Оливия Колман и Хью Грант. Сюжет фильма перенесет зрителя в молодые годы героя, во времена его пути к успеху, еще до момента открытия им шоколадной фабрики.
Фильм срежиссировал Пол Кинг — автор дилогии про медвежонка Паддингтона. Также он выступил соавтором сценария вместе с Саймоном Фарнаби.
Что показали в трейлере
Трейлер открывается фразой главного героя о его семилетнем путешествии, в которое он отправился для улучшения своего мастерства. В следующей сцене герой Тимоти Шаламе исследует джунгли и называет себя «волшебником, изобретателем, создателем шоколада».
Нам наверняка раскроют секреты производства уникального шоколада от мистера Вонка. Чудные приспособления, колбочки с разноцветными жидкостями и сам процесс, мельком показанный в трейлере, — все это выглядит, как магическое искусство, и кто знает, чему научился Вилли во время этого путешествия. Тем более в одной из следующих сцен он умудряется создать шоколад, преодолевающий силу тяготения и позволяющий людям летать. Это действительно выглядит, как настоящее колдовство.
Потом мы переносимся в фантастический город: туда, как нам заявляет персонаж в исполнении актера Джима Картера, известного зрителю по сериалу Аббатство Даунтон, приезжали многие шоколатье, но никто не добился успеха. И виной тому шоколадный картель — объединение влиятельных монополистов в сфере производства шоколада. Следующая сцена раскрывает тоталитарные устои этого общества, ведь даже мечты здесь под запретом.
Судя по представленным кадрам, в фильме раскроют тему отношений мистера Вонки со своей матерью, что, как минимум, интересно, вспоминая Бертоновскую интерпретацию героя и его отношения с отцом. По представленным моментам кажется, что в приквеле будущий великий шоколатье будет изображен не таким мизантропом, как версия персонажа в исполнении Джонни Деппа.
Но главный звездой трейлера, помимо Тимоти Шаламе, конечно, выступил Хью Грант в своей самой миниатюрной роли. Да, в конце трейлера он появился в образе представителя племени умпа-лумпа — вымышленного рода низкорослых человечков. Этот образ из трейлера особенно запомнился зрителю и завирусился в интернете.
Уже по трейлеру понятно, что фильм будет интересен не только сюжетом о шоколаде и премудростях его создания — он станет более музыкальным, чем предыдущие киноадаптации истории персонажа. Уже известно, что у Тимоти Шаламе будет семь музыкальных номеров. Саундтреки к фильму напишет Джоби Тэлбот — композитор менее известный, чем Дэнни Эльфман, который создал саундтрек к «Чарли и шоколадная фабрика», но тоже заслуживающий внимания. Тэлбот мог запомниться кинолюбителям саундтреками к мультфильмам «Зверопой» и «Зверопой 2», а также к «Автостопом по галактике».
Как отреагировали на трейлер зрители
В целом, такой долгожданный дебютный трейлер вызвал противоречивую реакцию. Многие посчитали, что молодому Тимоти Шаламе для воссоздания персонажа на экране не хватает чудаковатости, другие же наоборот похвалили актера за органичность. Тем более, в недавнем интервью режиссер фильма заявил, что решил отдать Тимоти роль без проб. Пол Кинг посмотрел записи школьных выступлений Шаламе и увидел, что актер прекрасно подходит для роли в мюзикле.
В соцсетях зрители отреагировали на трейлер по-разному: поклонницы Шаламе с нетерпением ждут появления своего любимчика на экранах, фанаты старых фильмов о Вилли Вонке негодуют, а некоторые призывают фанатов и хейтеров помириться и не судить фильм по трейлеру.
Стоит сказать еще об одной вирусной истории, связанной с фильмом. В русскоязычном сегменте интернета фильм стал популярен благодаря шрифту на постерах, в частности, благодаря схожести буквы «w» с прописной русской буквой «ж» и английской прописной «n» с кириллической прописной «п». Даже Кинопоиск добавил в выдачу фильм по не самому приличному запросу.
Несмотря на споры в интернете и странную неровность качества компьютерных эффектов, что, скорее всего, подправят к релизу, трейлер показал яркий завораживающий мир, наполненный фактурными персонажами и интересными событиями, происходящими как в мечтах Вонки, так и в мире вокруг него.
Выход фильма назначен на 15 декабря 2023 года: ждать осталось недолго, и уже зимой мы наконец узнаем, как проявит себя Тимоти Шаламе в роли эксцентричного Вонки.
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