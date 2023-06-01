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Что известно о шестом сезоне «Черного зеркала»

Александра Баклицкая
Кинолюбитель
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Продолжение антиутопической антологии Netflix совсем скоро снова заставит нас вспомнить о человеческих пороках: режиссеры подготовили пять новых захватывающих историй.

Новый сезон «Черного зеркала» будет состоять из пяти эпизодов, которые, как и раньше, расскажут отдельные, не связанные друг с другом истории от разных авторов.

Главные роли в новом сезоне исполнили Аарон Пол, Джош Хартнетт, Сальма Хайек, Кейт Мара, Майкл Сера, Зази Битц и другие.

Недавно издание Entertainment Weekly поделилось синопсисом и кадрами каждого эпизода из шестого сезона антологии.

Joan is Awful (англ. «Джоан ужасна»)

Обычная женщина обнаруживает, что крупная стриминговая платформа взяла ее жизнь за основу для телешоу, главную роль в котором играет Сальма Хайек.

В ролях: Сальма Хайек, Энни Мерфи, Майкл Сера, Роб Делейни, Бен Барнс, Химеш Патель.

Режиссер: Элли Панкив.

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Loch Henry (англ. «Лох-Генри» или «Лох-Несский Генри»)

Серия о молодой паре, которая переехала в Шотландию ради съемок документального фильма о дикой природе и попала в странную ситуацию с местными жителями.

В ролях: Сэмюэль Блинкин, Миха'ла Херрольд, Дэниел Портман, Джон Ханна и Моника Долан.

Режиссер: Сэм Миллер.

Beyond the Sea (англ. «За морем»)

Серия, снятая Джоном Краули (создал фильмы «Щегол» и «Бруклин»), перенесет нас в альтернативную реальность 1969-го года. Двое мужчин отправляются на опасное задание, чтобы устранить последствия ужасного катаклизма.

В ролях: звезды сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол и Джош Хартнетт.

Режиссер: Джон Краули.

Mazey Day (англ. «День Мэйзи»)

Серия за авторством Уты Бризевиц сконцентрируется вокруг скрывшейся с места скандального ДТП молодой актрисы и преследующих ее папарацци.

В ролях: Зази Битц, Клара Ругаард и Дэнни Рамирес.

Режиссер: Ута Бризевиц.

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Demon 79 (англ. «Демон 79»)

Эпизод перенесет зрителя на север Англии в 1979 год, где обычная продавщица по указу совершает ужасные поступки, чтобы предотвратить катастрофу.

Сценарий эпизода был написал Чарли Брукером — автором и главным сценаристом всей антологии — совместно с главной сценаристкой сериала «Мисс Марвел» — Бишей Али.

В ролях: Аньяна Васан, Паапа Эссьеду, Кэтрин Роуз Морли и Дэвид Шилдс.

Режиссер: Тоби Хэйнс.

На днях выпустили полноценный трейлер, в котором не только показали отрывки из всех эпизодов нового сезона, но и объявили официальную дату выхода продолжения сериала.

Шестой сезон появится на платформе Netflix уже 15 июня.

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