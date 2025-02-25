Что посмотреть, если вам понравилось «Поднятие уровня в одиночку»: 8 похожих аниме

Зимой 2024 года на всех экранах Японии (да и мира) вышла долгожданная экранизация корейского вебтуна (цифровой комикс. — Прим. ред.) «Поднятие уровня в одиночку». 4 января 2025 года стартовал уже второй сезон, который будет выходить до середины марта. Комикс выходил с 2018 по 2022 год и нарисован по мотивам новеллы, которая публиковалась с 2014 года.

К слову, экранизацией занимается студия A-1 Pictures, подарившая миру «Темного дворецкого», «Мастеров меча онлайн», «Госпожу Кагую», «Хвост феи» и многие другие популярные аниме.

Расскажем, что посмотреть, если закончились все вышедшие серии «Соло-левеллинга» (так называется комикс на английском, и именно под таким названием многие знают и аниме, несмотря на русскоязычную адаптацию). Собрали аниме, которые могут понравиться фанатам истории о Сон Джинву.

Мастера меча онлайн

Год выхода: 2012-2020.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Чем похоже: игровая механика и типаж главного героя.

Фото Кадр из аниме «Мастера меча онлайн»

Сюжет разворачивается в недалеком будущем (забавно, но для нас уже в прошлом — в 2022 году). Технологии позволили разработать видеоигру с полным погружением: с помощью специального устройства геймеры переносятся в игровой мир. День выхода первой такой игры SAO (Sword Art Online — так называется и само аниме) становится событием века, но совсем по другим причинам. Первые десять тысяч игроков, которые зашли на сервер, не нашли кнопки «Выйти».

Оказалось, создатель технологии полного погружения Акихико Каяба запер геймеров внутри. Выбраться целыми и невредимыми можно, если пройти все уровни. А смерть в игре происходит и по-настоящему.

Главный герой — Кирито — решает во что бы то ни стало пройти игру. Ему, привыкшему качать уровень в одиночку, приходится адаптироваться и играть в команде — ничего не напоминает?

Буттигири?!

Год выхода: 2024.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Чем похоже: типаж главного героя.

Фото Кадр из аниме «Буттигири?!»

Сюжет этого аниме разительно отличается и от «Поднятия уровня», и от «Мастеров меча». Но всех их объединяет типаж главного героя: и Сон Джинву, и Кирито, и Арадзин — типичные персонажи для жанра сенен (сенен — жанр манги и аниме, ориентированный на мальчиков 12-18 лет. — Прим. ред.). Они самые обычные юноши, которые, кажется, ничем не отличаются от сверстников. Однако попадают в уникальные обстоятельства и становятся настоящими героями.

Хотя никакого геймплея в «Буттигирри?!» нет, Арадзин, как и Джинву, «прокачивает» свои навыки. Он учится сражаться и совершенствует совместимость с загадочным то ли джином, то ли духом по имени Сенья. Все ради того, чтобы победить в битве школьных банд и завоевать сердце любимой девушки.

Адский рай

Год выхода: 2023.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 8,2.

Чем похоже: битвы.

Фото Кадр из аниме «Адский рай»

Многим «Поднятие уровня в одиночку» полюбилось в том числе за потрясающе анимированные батальные сцены. В «Адском рае», который снимает студия MAPPA («Атака титанов», «Человек-бензопила», «Магическая битва»), сцены сражения тоже заслуживают внимания.

По сюжету ниндзя Габимару попадает в тюрьму, где ему суждено дожидаться смертной казни. Однако ни одному из палачей не удается обезглавить преступника. Тогда вместе с другими по-своему уникальными заключенными Габимару отправляют на загадочный остров, где, по легенде, спрятан эликсир бессмертия. Тех, кому удастся победить всех монстров, населяющих «райские» земли, и доставить императору эликсир, помилуют и позволят вернуться к обычной жизни.

Собственно, первый сезон «Адского рая» представляет собой сплошные сражения, в коротких перерывах между которыми зрителям рассказывают о важных сюжетных событиях. Но сами сцены битв настолько захватывают, что 13 серий пролетают незаметно. И остается только ждать второй сезон.

Клинок, рассекающий демонов

Год выхода: 2019-2024.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 8,6.

Чем похоже: типаж главного героя.

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Снова сенен, снова тот самый простой парень, на долю которого выпадают самые необычайные приключения. Юный Тандзиро живет в горах вместе с мамой, братьями и сестрами. Его отец погиб, когда тот был еще ребенком, и забота о семье легла на плечи юноши. Однажды, возвращаясь домой, он застает ужасную сцену: всех его родных растерзали, а сестру и вовсе обратили в демона. Тандзиро решает во что бы то ни стало излечить ее.

На пути героя ждет немало испытаний, зрелищных битв и, конечно, ситуаций, которые заставят усомниться во всем, во что он верит.

Аватар короля

Год выхода: 2017-2020.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Чем похоже: игровой механикой.

Фото Кадр из аниме «Аватар короля»

В отличие от остальных аниме в подборке, здесь нет места мистике и фантастике, а основные события разворачиваются в виртуальной реальности. Причем без риска для игроков. Главный герой Е Сю — капитан популярной киберспортивной команды в игре «Слава». Однако из-за череды неудачных событий он вынужден покинуть пост лидера. Не желая сдаваться, Е Сю устраивается менеджером в интернет-кафе, а когда в игре запускают новый сервер, заново начинает восхождение на кибервершину.

«Аватар короля» — неклассический сенен, ведь здесь главный герой с самого начала сильнейший игрок. Однако в работе китайских аниматоров есть на что посмотреть: тут и зрелищные битвы, и классическое развитие персонажа с поиском новых друзей и своего места в мире.

Ненасытный берсерк

Год выхода: 2023

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Чем похоже: игровой механикой, путь развития главного героя.

Фото Кадр из аниме «Ненасытный берсерк» /A.C.G.T.

История о Фейте Графайте — вечно голодном стражнике. Он обладает навыком «обжорство» — самым бесполезным навыком в мире, где больше всего ценятся боевые характеристики. Но в один момент герой обнаруживает, что может поглощать души убитых им врагов.

Как и в «Поднятии уровня», главный герой вырастает из неудачника в одного из сильнейших стражников. Также в проекте значимую роль играет RGB механика — уровни, навыки и прогрессия. Это делает Ненасытный Берсерк подходящим аниме для фанатов «Поднятия уровня в одиночку».

Атака титанов

Год выхода: 2013 — 2023

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,7.

Рейтинг IMDb: 9,1.

Чем похоже: путь развития главного героя, политические интриги.

Фото Кадр из аниме «Атака Титанов» /Wit Studio/ MAPPA

Проект, который за время существования стал классикой японской анимации. Эрен Йегер в самой первой серии теряет мать в пасти титана. Герой выбирает целью своей жизни истребление великанов, несущих разрушения. Но по ходу развития сюжета «зло» кажется уже не таким однозначным.

Как и в «Поднятии уровня в одиночку», главный герой растет и становится жертвой политических игр и эмоциональных потрясений. Джон Ву, как и Эрен, — обладатель огромной силы. Он стоит перед распутьем: как стоит ей распорядиться?

Созданный в бездне

Год выхода: 2017 — н.в.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 8,4.

Чем похоже: прохождение уровней с повышением сложности.

Фото Кадр из аниме «Созданный в бездне» / Kinema Citrus

История девочки Рико и полуробота Рэга поначалу напоминает милую сказку. Действие разворачивается в фантастическом мире. На отдаленном острове расположена загадочная Бездна, наполненная древними реликвиями, таинственными артефактами и опасными существами. Люди, охваченные любопытством, пытаются отправиться в сложное путешествие, чтобы раскрыть секреты этого места. Но, пуская кого-то, Бездна не готова отпустить: возвращение с острова вызывает психологический стресс, испытания для тела и даже потерю человечности. В таких сложных обстоятельствах герои учатся дружить, доверять и помогать нуждающимся.

Сложное устройство мира Бездны и опасности, поджидающие героев повсюду, не оставляют зрителя без напряжения. Каждый уровень таит в себе новые тайны и угрозы.

А какие еще аниме похожи на «Поднятие уровня в одиночку»? Делитесь своими находками в комментариях.