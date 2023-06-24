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Сегодня, 13:00

Угадайте полнометражное аниме по стоп-кадру: тест

Арина Забгаева
Заместитель шеф-редактора «Стиля жизни»
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Кадр из аниме «Ходячий замок»
Фото Кадр из аниме «Ходячий замок»

Японская анимация уже который год не перестает удивлять своим визуальным рядом, сюжетами и саундтреками. Но достаточно ли одного стоп-кадра, чтобы узнать конкретное аниме? Попробуйте и проверьте свою память — или интуицию!

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