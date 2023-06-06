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Студия Marvel приостановила съемки «Громовержцев»

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Афиша «Громовержцев».
Кадр из фильма «Дедпул»
Студия Marvel приостановила съемки «Громовержцев».
Фото Кадр из фильма «Дедпул»
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Несколько недель назад в США началась забастовка сценаристов, которая привела к тому, что уже поставлена на паузу работа над новым сезоном «Одних из нас», финалом «Очень странных дел» и спин-оффом «Игры престолов». Очередной жертвой обстоятельств стал проект Marvel «Громовержцы».

Съемки блокбастера должны были стартовать в Атланте уже в июне, а выпустить его планировали следующим летом. Однако теперь производство отложили на неопределенный срок (как минимум до окончания забастовки), о чем накануне проинформировали всю команду.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Квант милосердия&raquo;. Чем опасна забастовка сценаристов: 4 самые громкие «жертвы» 2007-2008 годов

Напомним, что «Громовержцы» расскажут историю одноименной команды из комиксов Marvel, а главные роли исполнят Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Дэвид Харбор, Ольга Куриленко и другие. Режиссером фильма заявлен Джейк Шрейер, который работал над такими сериалами, как «Бесстыжие», «Шучу» и «Грызня».

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