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Wink попал в Книгу рекордов России за шпионский сериал ГДР
Фильмы и сериалы

20 февраля, 20:00

0 мин.

Wink попал в Книгу рекордов России за шпионский сериал «ГДР»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «ГДР».
Фото Кадр из сериала «ГДР»
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Онлайн-кинотеатр Wink попал в Книгу рекордов России за самую большую киносериальную премьеру в стране: в 30 кинотеатрах прошли показы шпионской драмы «ГДР». Более 5000 человек увидели первую серию проекта оффлайн. На платформе Wink за первые выходные проект успели посмотреть более миллиона зрителей.

По версии «Кинопоиска», на данный момент «ГДР» занимает первое место в рейтинге популярных сериалов, обойдя турецкую многосерийную мелодраму «Постучись в мою дверь» и проект Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».

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