Wink попал в Книгу рекордов России за шпионский сериал «ГДР»

Онлайн-кинотеатр Wink попал в Книгу рекордов России за самую большую киносериальную премьеру в стране: в 30 кинотеатрах прошли показы шпионской драмы «ГДР». Более 5000 человек увидели первую серию проекта оффлайн. На платформе Wink за первые выходные проект успели посмотреть более миллиона зрителей.

По версии «Кинопоиска», на данный момент «ГДР» занимает первое место в рейтинге популярных сериалов, обойдя турецкую многосерийную мелодраму «Постучись в мою дверь» и проект Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».