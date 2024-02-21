Чемпион Европы Свиридов рассказал, кого бы хотел сыграть в кино

Чемпион Европы по баскетболу среди молодежных команд и известный актер Андрей Свиридов рассказал, какого персонажа мечтает сыграть.

«Все актеры — заложники своей фактуры. Роли предлагают однотипные, и, конечно, мне хотелось бы попробовать драму, русские сказки; выйти из образа охранника и бандита.

Роль мечты у меня есть: я хочу сыграть в качественном добродушном детском кино — не голливудском, а нашем. Пусть это будет Добрыня, пусть будет Колобок... Хотелось бы сейчас посмотреть такое кино, которое я видел в своем детстве, а я 1975 года рождения. Хочется показать, что человек при всей своей физической мощи может быть слабым», — цитирует «Газета.Ru» Свиридова.

48-летний актер получил известность после роли охранника Гены в сериале «Универ».