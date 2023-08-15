Вышел трейлер российского триллера «Синдром» с Оксаной Акиньшиной

В сети появился дебютный ролик в поддержку нового фильма Антона Борматова («Околофутбола», «С новым годом, мамы!»). В ленте «Синдром» Оксане Акиньшиной досталась роль женщины, которая после аварии не узнает своего мужа. Однако дело совсем не в амнезии, а в том, что тот из тирана неожиданно превратился в любящего супруга. Только вот такие резкие перемены начинают настораживать героиню.

Ставшего идеальным мужа сыграл Кирилл Кяро («Эпидемия»). Также в съемках приняли участие Евгения Добровольская, Алина Алексеева и другие. Премьера триллера «Синдром» запланирована на 9 ноября.