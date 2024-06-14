«Культурная комедия» с Алексеем Чадовым выйдет в российский прокат 11 июля
11 июля в российский прокат выйдет «Культурная комедия» с Алексеем Чадовым. Режиссером картины выступил Владимир Котт («Дикая»), а сценарий проекта написали Данил Троценко («Моя мама — шпион») и Ямур Гильмутдинов («Исправление и наказание»).
По сюжету далекий от мира искусства пермский чиновник Виктор Летаев (Чадов) вынужден пересмотреть свое видение прекрасного после того, как культура становится новым вектором развития региона.
В фильме снялись Яна Гладких, Юрий Стоянов, Антон Ескин, Андрей Федорцов, Александра Велескевич, Борис Каморзин, Маргарита Аброськина, Юрий Нифонтов и Юрий Лопарев.
«Культурная комедия» выйдет в российских кинотеатрах 11 июля.
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